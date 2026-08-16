Nhà 7x9m thành nơi nghỉ dưỡng sau cải tạo

TPO - Từ một căn nhà phố hai tầng đã cũ, thiếu sáng và ít kết nối với bên ngoài, ngôi nhà 7x9m trong một con hẻm tại TPHCM được cải tạo theo hướng gần gũi với thiên nhiên và mang lại cảm giác nghỉ ngơi ngay giữa phố thị.

Hiện trạng ban đầu có mặt tiền đơn điệu, không gian bên trong khá bí và sân trước gần như chưa được khai thác. Thay vì chỉ thay đổi lớp hoàn thiện, việc cải tạo tập trung vào cách đưa ánh sáng, gió và khoảng xanh vào sâu hơn trong ngôi nhà.

Cảm hứng Địa Trung Hải được thể hiện qua những chi tiết vừa phải như cổng vòm, cửa sổ vòm và các bề mặt trang trí mang họa tiết cây lá. Sắc trắng kết hợp xanh và gỗ giúp không gian có diện mạo nhẹ nhàng, đồng thời tạo sự chuyển tiếp giữa ngôi nhà và khoảng sân phía trước.

Ở tầng trệt, phòng khách được kết nối với khu bếp và bàn ăn ngoài trời, tạo thành một không gian sinh hoạt chung mở. Sân trước được cải tạo thành khoảng vườn nhỏ với chỗ ngồi thư giãn và giàn lam gỗ, trở thành phần nối dài của không gian bên trong.

Các tầng phía trên được tổ chức cho nhu cầu nghỉ ngơi của gia đình. Phòng ngủ chính được mở rộng trải nghiệm với ban công xanh và khu vực tắm, trong khi phòng của trẻ được bố trí thêm không gian giải trí. Những khoảng mở và hệ cửa kính lớn giúp các khu vực trong nhà tiếp nhận nhiều ánh sáng tự nhiên hơn.

Điểm đáng chú ý của ngôi nhà không nằm ở việc thay đổi diện tích mà ở cách tổ chức lại những khoảng không vốn có. Sân trước, ban công, cửa sổ và các khoảng mở được sử dụng như những điểm kết nối, giúp thiên nhiên hiện diện rõ hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Sau cải tạo, mỗi khu vực trong nhà có một cách tiếp cận khác nhau với ánh sáng và khoảng xanh. Ban ngày, ánh sáng đi qua giàn lam tạo bóng trên sân; buổi tối, khu vườn trở thành một khoảng sinh hoạt ngoài trời của gia đình.

Từ một căn nhà phố cũ, công trình được chuyển thành không gian sống mang tinh thần nghỉ dưỡng nhưng không tách khỏi nhịp sinh hoạt thường ngày. Sự thay đổi cho thấy đôi khi cảm giác thư thái trong một ngôi nhà không nhất thiết đến từ diện tích lớn, mà từ cách tận dụng ánh sáng, khoảng xanh và những không gian chuyển tiếp giữa trong và ngoài.