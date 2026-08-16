Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Làm thủ tục đất đai ở TPHCM không cần phải đến nơi có nhà đất

Duy Quang

TPO - Trước đây, người dân sống ở xã Củ Chi (TPHCM) có đất đai ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) muốn thực hiện các thủ tục nhà đất bắt buộc phải đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để thực hiện. Hiện nay, người dân có thể thực hiện tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 5028/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính với 5 loại thủ tục trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo đó, 5 thủ tục áp dụng theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử áp dụng trên địa bàn TPHCM, gồm đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

121.jpg
Người dân không còn phải đến đúng chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn nơi có nhà đất để thực hiện 5 thủ tục trên.

Người dân được nộp hồ sơ tại bất kỳ Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn TPHCM. Hệ thống sẽ số hóa và luân chuyển dữ liệu tự động giữa các cơ quan để xử lý và trả kết quả.

Quyết định của UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm tuân thủ theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định.

Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để triển khai thực hiện.

Như vậy, với quyết định 5028/QĐ-UBND, người dân không còn phải đến đúng chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn nơi có nhà đất để thực hiện 5 thủ tục trên.

Ví dụ, trước đây, người dân sống ở xã Củ Chi có đất đai ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) muốn thực hiện một trong 5 thủ tục như trên bắt buộc phải đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để thực hiện. Còn nay có thể thực hiện tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

Việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TPHCM.

Duy Quang
#làm thủ tục đất đai #thủ tục đất đai #đất đai ở TPHCM #không cần phải đến nơi có nhà đất #đất đai #tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu #thủ tục nhà đất #chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai #Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM #người dân #xã Củ Chi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe