Nở rộ kinh doanh căn hộ dịch vụ ở Hà Nội

TPO - Trong bối cảnh du lịch và nhu cầu lưu trú ngắn ngày gia tăng, mô hình homestay và căn hộ dịch vụ đang phát triển mạnh tại nhiều khu đô thị, chung cư ở Hà Nội.

Nguồn cung bùng nổ

Những năm gần đây, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch và nhu cầu lưu trú ngắn ngày gia tăng, thị trường homestay và căn hộ dịch vụ tại Hà Nội phát triển sôi động.

Nếu trước đây loại hình này chủ yếu tập trung tại khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm để phục vụ khách du lịch, thì nay đã mở rộng nhanh chóng tới nhiều khu đô thị và dự án chung cư hiện đại ở Tây Hồ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Gia Lâm hay Văn Giang (Hưng Yên)...

Khảo sát của phóng viên trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến cho thấy hàng nghìn căn hộ đang được khai thác dưới hình thức homestay. Các căn studio, căn hộ một hoặc hai phòng ngủ được chủ sở hữu đầu tư nội thất, trang trí theo nhiều phong cách khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách thuê.

Rất nhiều thông tin cho thuê căn homestay và căn hộ dịch vụ tại các khu đô thị và dự án chung cư ở Hà Nội. Ảnh: FB.

Vân Anh - môi giới homestay và căn hộ dịch vụ tại Hà Nội cho biết, mức giá cho thuê khá linh hoạt. Căn studio thường có giá từ 600.000-800.000 đồng/đêm; căn hộ một phòng ngủ dao động từ 800.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng/đêm; còn căn hộ hai phòng ngủ phổ biến từ 1,1-1,4 triệu đồng/đêm tùy vị trí, diện tích và chất lượng dịch vụ.

Chị Nguyễn Thị Minh, chủ một chuỗi homestay với hàng chục căn hộ tại khu vực phía Tây Hà Nội, cho biết nhu cầu lưu trú tại Thủ đô vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ lượng khách du lịch, chuyên gia nước ngoài, khách công tác và các gia đình có nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Theo chị Minh, ưu thế lớn nhất của homestay là không gian riêng tư, đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thực thụ, trong khi chi phí thường cạnh tranh hơn nhiều khách sạn cùng phân khúc.

Tuy nhiên, thị trường hiện đã bước sang giai đoạn cạnh tranh cao hơn trước rất nhiều. “Nếu vài năm trước chỉ cần sở hữu một căn hộ được đầu tư đẹp mắt là có thể dễ dàng thu hút khách thì nay điều đó không còn đủ. Nguồn cung tăng nhanh khiến các chủ homestay phải cạnh tranh quyết liệt hơn”, chị Minh nói và cho biết, khách hàng hiện có rất nhiều lựa chọn. Vì vậy, các đơn vị vận hành không chỉ cạnh tranh về giá phòng mà còn phải đầu tư vào chất lượng dịch vụ, công nghệ quản lý, hoạt động tiếp thị, tốc độ phản hồi khách hàng, hình ảnh truyền thông và xây dựng thương hiệu.

Theo ghi nhận, ngoài yếu tố giá cả, sự riêng tư, diện tích sử dụng rộng rãi và trải nghiệm sống trong các khu đô thị hiện đại cũng là những lý do khiến loại hình này ngày càng được ưa chuộng.

Lỗ hổng pháp lý

Chuyên gia bất động sản nhận định, sự phát triển mạnh của homestay và căn hộ dịch vụ phản ánh xu hướng đa dạng hóa nhu cầu lưu trú của người dân, khách du lịch và khách công tác. Đây được xem là xu hướng khó đảo ngược trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và kinh tế chia sẻ ngày càng phát triển.

Chuyên gia kiến nghị bổ sung quy định về “nhà có mục đích lưu trú” vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: FB.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của loại hình này cũng đặt ra nhiều vấn đề về quản lý. Đó là yêu cầu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đăng ký lưu trú, thực hiện nghĩa vụ thuế, quản lý vận hành cũng như hài hòa lợi ích giữa hoạt động kinh doanh lưu trú với quyền lợi của cư dân sinh sống trong các tòa nhà chung cư.

Liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa kiến nghị bổ sung quy định về “nhà có mục đích lưu trú” vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các loại hình bất động sản lưu trú đang phát triển mạnh trên thị trường.

Theo đề xuất của HoREA, “nhà có mục đích lưu trú” là các công trình phục vụ nhu cầu thuê ở dài hạn hoặc lưu trú ngắn hạn của khách du lịch, khách vãng lai, người đi công tác, thăm thân hoặc những người có nhu cầu lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhóm công trình này có thể bao gồm văn phòng kết hợp lưu trú, nhà phố du lịch vừa kinh doanh vừa lưu trú, căn hộ chung cư hoặc căn hộ trong các tòa nhà hỗn hợp được sử dụng để ở hoặc cho thuê lưu trú ngắn hạn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, việc bổ sung quy định trên sẽ giúp thống nhất cơ chế quản lý đối với các loại hình lưu trú đang tồn tại trên thị trường, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả nguồn lực từ các căn hộ, nhà phố và công trình phục vụ lưu trú.

“Qua đó, loại hình này có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân, khách du lịch và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và tăng trưởng kinh tế”, ông Châu nhận định.