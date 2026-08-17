Đang diễn ra Diễn đàn 'Điều em muốn nói 2026'

TPO - Ngày 17/8/2026 – Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

KHÁCH MỜI THAM GIA DIỄN ĐÀN - Ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Bộ GD&ĐT - Ông Đỗ Công Tuân, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. - Anh Hà Hoàng Thái Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư - Đại úy Đinh Thị Như Hoa, Trung tâm Huấn luyện - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an - Bà Vương Hương Giang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - Gần 100 Hiệu trưởng/Hiệu phó và giáo viên/chuyên viên phụ trách tham vấn học đường của các trường THCS, THPT tại Hà Nội. Diễn giả: - Đại úy Đinh Thị Như Hoa, Trung tâm Huấn luyện - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an - Ông Lê Trung Kiên - Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET), Hiệu trưởng Trường phổ thông Phùng Hưng (Hà Nội) - TS Tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương - Giảng viên Bộ môn Y Đức và Tâm lý Y học, Trường Đại học Y Hà Nội - Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu - Á hậu Vân Nhi - Á hậu 2, Hoa hậu Việt Nam 2024 - Người đẹp Phạm Thùy Dương - Top 5, Hoa hậu Việt Nam 2024 - 20 cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình. - MC: Khánh Vy

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo; Báo Tiền Phong, Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) và Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu phối hợp tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, an ninh mạng; gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên, chuyên viên tham vấn học đường tại các trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội, cùng đông đảo phụ huynh và hơn 1.500 học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu.

Tại phiên thảo luận đầu tiên, các chuyên gia, nhà trường và phụ huynh sẽ cùng nhận diện những áp lực mà học sinh đang phải đối mặt, từ học tập, các mối quan hệ bạn bè, kỳ vọng của gia đình đến những tác động từ môi trường mạng. Đặc biệt, diễn đàn tập trung vào việc nhận biết sớm những dấu hiệu cho thấy học sinh có thể đang gặp vấn đề về tâm lý và cần được hỗ trợ.

Theo ước tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2025-2026, khoảng 21,7% trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những thay đổi nhanh chóng của môi trường xã hội và không gian mạng, trong khi kỹ năng tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc và ứng xử số của một bộ phận học sinh còn hạn chế, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường hỗ trợ tâm lý trong trường học.

Diễn đàn hướng tới việc thay đổi cách nhìn về sức khỏe tâm thần học đường, trong đó việc tìm kiếm sự hỗ trợ không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là một kỹ năng cần thiết để trẻ em có thể vượt qua khó khăn và phát triển lành mạnh.

Ở phiên thứ hai với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”, các chuyên gia sẽ phân tích những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải khi học tập, giao tiếp và giải trí trên môi trường số, trong đó có lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, xâm phạm quyền riêng tư và các hình thức giả mạo, thao túng bằng công nghệ.

Thay vì tiếp cận không gian mạng bằng tâm lý sợ hãi hoặc cấm đoán, diễn đàn đặt trọng tâm vào việc trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để nhận diện nguy cơ, đưa ra lựa chọn phù hợp và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Thông qua Diễn đàn Điều em muốn nói 2026: “Vắc – xin” số cho em, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm một không gian đối thoại cởi mở, nơi tiếng nói của học sinh được lắng nghe, những vấn đề các em đang đối mặt được nhìn nhận một cách nghiêm túc, từ đó tăng cường sự đồng hành giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển an toàn, tự tin trong kỷ nguyên số.

Chương trình sẽ được Livestream trên báo Tiền Phong điện tử cùng hệ sinh thái báo Tiền Phong. Mời bạn đọc đón xem.