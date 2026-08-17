Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đang diễn ra Diễn đàn 'Điều em muốn nói 2026'

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Ngày 17/8/2026 – Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

KHÁCH MỜI THAM GIA DIỄN ĐÀN

- Ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Bộ GD&ĐT

- Ông Đỗ Công Tuân, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Anh Hà Hoàng Thái Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư

- Đại úy Đinh Thị Như Hoa, Trung tâm Huấn luyện - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an

- Bà Vương Hương Giang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

- Gần 100 Hiệu trưởng/Hiệu phó và giáo viên/chuyên viên phụ trách tham vấn học đường của các trường THCS, THPT tại Hà Nội.

Diễn giả:

- Đại úy Đinh Thị Như Hoa, Trung tâm Huấn luyện - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an

- Ông Lê Trung Kiên - Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET), Hiệu trưởng Trường phổ thông Phùng Hưng (Hà Nội)

- TS Tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương - Giảng viên Bộ môn Y Đức và Tâm lý Y học, Trường Đại học Y Hà Nội

- Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu

- Á hậu Vân Nhi - Á hậu 2, Hoa hậu Việt Nam 2024

- Người đẹp Phạm Thùy Dương - Top 5, Hoa hậu Việt Nam 2024

- 20 cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình.

- MC: Khánh Vy

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo; Báo Tiền Phong, Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) và Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu phối hợp tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, an ninh mạng; gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên, chuyên viên tham vấn học đường tại các trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội, cùng đông đảo phụ huynh và hơn 1.500 học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu.

Tại phiên thảo luận đầu tiên, các chuyên gia, nhà trường và phụ huynh sẽ cùng nhận diện những áp lực mà học sinh đang phải đối mặt, từ học tập, các mối quan hệ bạn bè, kỳ vọng của gia đình đến những tác động từ môi trường mạng. Đặc biệt, diễn đàn tập trung vào việc nhận biết sớm những dấu hiệu cho thấy học sinh có thể đang gặp vấn đề về tâm lý và cần được hỗ trợ.

Theo ước tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2025-2026, khoảng 21,7% trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những thay đổi nhanh chóng của môi trường xã hội và không gian mạng, trong khi kỹ năng tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc và ứng xử số của một bộ phận học sinh còn hạn chế, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường hỗ trợ tâm lý trong trường học.

Diễn đàn hướng tới việc thay đổi cách nhìn về sức khỏe tâm thần học đường, trong đó việc tìm kiếm sự hỗ trợ không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là một kỹ năng cần thiết để trẻ em có thể vượt qua khó khăn và phát triển lành mạnh.

Ở phiên thứ hai với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”, các chuyên gia sẽ phân tích những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải khi học tập, giao tiếp và giải trí trên môi trường số, trong đó có lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, xâm phạm quyền riêng tư và các hình thức giả mạo, thao túng bằng công nghệ.

Thay vì tiếp cận không gian mạng bằng tâm lý sợ hãi hoặc cấm đoán, diễn đàn đặt trọng tâm vào việc trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để nhận diện nguy cơ, đưa ra lựa chọn phù hợp và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Thông qua Diễn đàn Điều em muốn nói 2026: “Vắc – xin” số cho em, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm một không gian đối thoại cởi mở, nơi tiếng nói của học sinh được lắng nghe, những vấn đề các em đang đối mặt được nhìn nhận một cách nghiêm túc, từ đó tăng cường sự đồng hành giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển an toàn, tự tin trong kỷ nguyên số.

Chương trình sẽ được Livestream trên báo Tiền Phong điện tử cùng hệ sinh thái báo Tiền Phong. Mời bạn đọc đón xem.

BÁO TIỀN PHONG
#Diễn đàn sức khỏe tâm thần học đường #Nguy cơ trẻ em trên không gian mạng #Giáo dục kỹ năng số cho học sinh #Chương trình hỗ trợ tâm lý học đường #Bảo vệ trẻ em trực tuyến và an ninh mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe