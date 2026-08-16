Lễ tốt nghiệp Esora Send-off 2026: Lấy yêu thương làm điểm tựa, gom thành tựu để vươn xa

Với chủ đề “Wings of Tomorrow - Dream. Dare. Depart”, lễ tốt nghiệp Esora Send-off 2026 diễn ra ngày 18/07/2026 không chỉ vinh danh thành tích học bổng xuất sắc, mà còn là trạm dừng cảm xúc - nơi những cái ôm siết chặt và lời tri ân được gửi trao trước giờ các tân du học sinh chính thức cất cánh.

Lễ tốt nghiệp Esora Send-off - Nơi lòng biết ơn được cất lời

Khán phòng của lễ tốt nghiệp Esora Send-off 2026 với sự góp mặt của hơn 200 khách mời đã chứng kiến những khoảnh khắc nghẹn ngào và rực rỡ nhất. Khác với những buổi lễ vinh danh thông thường, sự kiện send-off của Esora Academy mở đầu bằng một khoảng lặng đầy tính nhân văn - khoảnh khắc tri ân đấng sinh thành.

Khoảnh khắc gia đình chụp hình tại sự kiện Esora Send-off 2026

"Người ta nói, khi những đứa trẻ lớn lên, cũng là lúc vòng tay của cha mẹ ngày một nhỏ lại. Nhưng tình yêu của họ thì không..." - Lời dẫn dắt lắng đọng đã chạm đến trái tim mọi khách mời. Những giọt nước mắt tự hào và cái ôm thật chặt từ các tân du học sinh là minh chứng: hành trình du học chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một cá nhân. Đằng sau mỗi tấm thư mời nhập học là sự hy sinh thầm lặng và niềm tin bền bỉ của gia đình.

Gia đình chính là bệ phóng tinh thần vững chắc nhất, để tại lễ tốt nghiệp Esora Send-off, các bạn tân du học sinh khóa Thu 2026 chính thức mang trên mình một phiên bản trưởng thành, bản lĩnh và sẵn sàng cho chương mới.

"Cơn mưa" học bổng toàn cầu và những ngã rẽ thành công

Khép lại những phút giây lắng đọng, sự kiện tiếp nối với phần công bố những thành tựu ấn tượng mà tập thể Esora đã đạt được. Chỉ tính riêng khóa Thu 2026, học viên Esora đã xuất sắc gặt hái 339 thư mời nhập học, trong đó chinh phục thành công 56 suất học bổng toàn phần và bán phần trên khắp toàn cầu.

Không có một "công thức chung" nào cho sự thành công, điều đó được thể hiện rõ nét qua các gương mặt xuất sắc được vinh danh tại sự kiện:

- Trần Đỗ Khoa: Bứt phá ngoạn mục với học bổng 100% học phí tại Đại học Aalto University (Phần Lan).

- Lê Đỗ Thảo Chi: Xuất sắc nhận học bổng hơn 10.000 EUR cho chương trình Cử nhân tại Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam (Hà Lan).

- Võ Phúc Đạt: Lựa chọn bến đỗ Fuzhou University (Trung Quốc) với học bổng toàn phần 4 năm bao trọn học phí, ký túc xá và trợ cấp sinh hoạt.

Ba học viên là ba hướng đi khác nhau, vươn tới ba châu lục. Điều này minh chứng cho phương pháp tư vấn cá nhân hóa sắc bén của Esora. Phía sau mỗi hồ sơ thành công là sự đồng hành của đội ngũ Mentor giàu thực chiến, đều từng là du học sinh với 5 - 6 năm kinh nghiệm (riêng Trưởng ban Cố vấn học bổng Khánh Ly đã có 10 năm trong ngành), giúp học viên khai phóng tối đa tiềm năng, chọn đúng ngành, đúng trường và đúng thời điểm.

Esora E-Talk: Hành trang vô giá từ những người đi trước

Sự khác biệt của lễ tốt nghiệp Esora Send-off còn nằm ở việc xây dựng một "hệ sinh thái" cộng đồng vững mạnh. Phần giao lưu E-Talk đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ.

Cựu học viên Phạm Xuân Hoa (Thạc sĩ tại University of Wrocław, Ba Lan) chia sẻ giao lưu tại sự kiện

Đại diện cựu học viên, Phạm Xuân Hoa – Thạc sĩ tại University of Wrocław (Ba Lan) – đã mang đến những câu chuyện rất đời thực: từ ngày đầu vác hai chiếc vali nặng trĩu trên đường phố Châu Âu, đến trải nghiệm văn hóa thú vị giúp bạn học cách thích nghi.

Hoa gửi gắm thông điệp đắt giá: "Schools alone cannot take you places, but curiosity can" (Trường học không phải điều duy nhất đưa bạn đi xa, chính sự tò mò và tinh thần học hỏi mới làm được điều đó). Esora và gia đình có thể trao đôi cánh, nhưng chính các bạn phải tự mình trải nghiệm bầu trời.

Kiến tạo hành trình học thuật quốc tế cùng Esora Academy

Khép lại với nghi thức tung nón tốt nghiệp truyền thống đầy cảm xúc, hàng trăm chiếc nón bay lên cao cùng lời hô vang "Fly Your Wings!" cũng là lúc một hành trình mới chính thức bắt đầu.

Nghi thức quăng nón tốt nghiệp của các tân du học sinh khóa Thu Esora 2026

Với tầm nhìn đồng hành cùng 10.000 học sinh Việt Nam vươn ra biển lớn vào năm 2030, Esora Academy định vị mình là người bạn đồng hành toàn diện trên hành trình du học. Trải qua di sản 14 năm kiến tạo bệ phóng giáo dục, Esora cam kết mang đến hệ sinh thái trọn vẹn để học viên tự tin vươn xa và vững vàng thích nghi tại môi trường quốc tế.

"Dũng cảm để bắt đầu, mạnh mẽ để vươn lên, và tử tế để không bao giờ quên nơi mình đã bắt đầu". Hãy để Esora Academy biến những mục tiêu du học của bạn thành sự thật.

ESORA ACADEMY – CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CẦU VỒNG HỌC BỔNG

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