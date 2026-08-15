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Xác minh vụ nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc tại Ninh Bình

Minh Đức

TPO - UBND phường Yên Thắng (Ninh Bình) đang kiểm tra, xác minh đoạn video ghi lại cảnh một nữ hiệu trưởng có hành vi đập bàn, ném cốc và dùng lời lẽ gay gắt trước mặt nhiều giáo viên tại Trường Tiểu học Mai Sơn.

Thông tin từ UBND phường Yên Thắng cho biết, cơ quan này đang tiến hành xác minh, làm rõ những nội dung liên quan đến một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Mai Sơn.

Theo nội dung video, bà L.T.H, hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, có biểu hiện bức xúc, lớn tiếng trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên.

Trong video, bà H. sử dụng những lời lẽ gay gắt như: “Cuộc đời tao chưa gặp đứa nào khốn nạn như vậy”, “Đứa nào ăn cháo đá bát…”. Sau đó, bà H. có hành động đập bàn và ném mạnh cốc nước xuống nền.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Yên Thắng, xác nhận địa phương đã nắm được thông tin và đang kiểm tra, xác minh vụ việc. “Chúng tôi đang kiểm tra, xác minh và làm rõ các nội dung liên quan trong video”, ông Minh cho biết.

Về phía bà L.T.H, xác nhận người xuất hiện trong đoạn video là mình và cho biết sự việc được ghi lại vào tháng 10/2025, tại Trường Tiểu học Mai Sơn.

Lý giải về hành động đập cốc, bà H. cho rằng thời điểm đó bản thân bức xúc liên quan đến việc bàn giao hồ sơ, sổ sách sau khi có hiệu trưởng mới. “Tôi có đập cốc uống nước trước nhiều người, bởi lúc đó do bức xúc bột phát liên quan đến việc bàn giao hồ sơ, sổ sách và hiệu trưởng mới đuổi tôi ra khỏi trường”, bà H. nói.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, bà H.T.P, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, cho biết vụ việc xảy ra trong giờ giải lao, vào thời điểm bà mới chuyển về trường công tác. Bà P. cho biết không rõ nguyên nhân khiến bà H. có những hành động như trong video. “Tôi không hiểu sao cô L.T.H lại có hành động đập bàn, ném cốc như vậy. Tôi cũng không đuổi cô H. ra khỏi trường”, bà P. thông tin.

UBND phường Yên Thắng đang tiếp tục xác minh diễn biến, nguyên nhân vụ việc và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, xử lý vụ việc theo quy định, nếu có vi phạm.

Minh Đức
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