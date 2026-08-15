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Bộ GD&ĐT công bố đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lần 2 tại Tuyên Quang

Nghiêm Huê

TPO - Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án các môn thi của kì thi tốt nghiệp THPT 2026 lần 2. Kỳ thi này có 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Hôm nay, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT lần 2.

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Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Anh

Môn Ngữ văn tại đợt thi lần 2 không còn gây tranh cãi như lần thi thứ nhất. Nhìn chung, đề thi lại môn ngữ văn có khó hơn đề tốt nghiệp THPT một chút do yêu cầu đọc sâu và tư duy ở mức cao hơn. Tuy vậy, thí sinh sẽ có nhiều thuận lợi hơn vì các em chủ yếu ôn 2 dạng văn bản: đọc hiểu nghị luận và viết văn bản thơ và nắm được Rubric đáp án từ đề thi tốt nghiệp THPT trước đó.

Đáp án đề thi môn Ngữ văn tại đây.

Đề thi môn Toán được đánh giá hay hơn, khó hơn ở chỗ độ phân hóa mịn hơn, rõ ràng hơn. Đáp án đề thi môn Toán tại đây.

Đáp án đề thi môn Sinh tại đây.

Đáp án đề thi môn Vật lí tại đây.

Đáp án đề thi môn Hóa học tại đây.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tại đây.

Đáp án đề thi môn Địa lí tại đây.

Đáp án đề thi môn tiếng Anh tại đây.

Đáp án đề thi môn tiếng Hàn tại đây.

Đáp án đề thi môn tiếng Trung Quốc tại đây.

Đáp án đề thi môn tiếng Nhật tại đây.

Đáp án đề thi môn Tin học tại đây.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lần 2 được tổ chức riêng cho 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Kì thi tổ chức từ ngày 13 - 15/8 với sự giám sát chặt chẽ từ Ban chỉ đạo thi cấp Quốc gia cùng các cơ quan hữu quan của tỉnh Tuyên Quang. Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội chịu trách nhiệm với vai trò kiểm tra, giám sát kì thi.

Nghiêm Huê
#thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 #điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang #Bộ GD&ĐT #đáp án thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026

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