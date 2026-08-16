Bổ nhiệm Giám đốc và 4 Phó Giám đốc Học viện Tài chính

TPO - Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm ban giám đốc Học viện Tài chính.

Theo đó, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Tài chính nhiệm kì 2025 - 2030.

Bộ Tài chính cũng trao quyết định bổ nhiệm 4 Phó Giám đốc của Học viện Tài chính gồm: PGS. TS Nguyễn Mạnh Thiều; PGS.TS Nguyễn Lê Cường; TS Lê Tuấn Hiệp và TS Nguyễn Văn Bình.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (người đứng ngoài cùng bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Tài chính tới NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng (người đứng giữa). Ảnh: HVTC

Ông Nguyễn Đào Tùng sinh năm 1975, tại xã Yên Lãng, TP Hà Nội. Ông sở hữu học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ Kinh tế và danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Về trình độ chuyên môn, ông tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán, Cử nhân Tiếng Anh và có trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Hiện nay, ông đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Học viện Tài chính - Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về quá trình công tác, từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 06/2024, ông giữ vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính.

Từ tháng 7/2024 đến nay, ông đảm nhận các chức vụ Giám đốc Học viện Tài chính, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế (UBTW MTTQ Việt Nam).