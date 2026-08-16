Nhiều bất cập trong bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo tại các trường học ở Đồng Nai

TPO - Thanh tra TP. Đồng Nai phát hiện nhiều trường ngoài công lập còn lúng túng, thiếu chặt chẽ trong việc bổ nhiệm, công nhận cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên, nhân viên và điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường cũng chưa đáp ứng đầy đủ quy định.

Ngày 16/8, Thanh tra TP. Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Kết quả thanh tra tại 10 cơ sở giáo dục ngoài công lập cho thấy những vấn đề đáng chú ý không chỉ nằm ở chuyện thiếu phòng học hay thiết bị dạy học, mà còn ở khâu tổ chức và quản lý nhà trường.

Kiện toàn, bổ nhiệm không đúng quy định

Theo đó, Thanh tra TP Đồng Nai chỉ ra việc Trường TH-THCS Bông Sen, Hiệu trưởng được công nhận chức danh vào tháng 4/2024 nhưng chưa tham gia giảng dạy đủ 5 năm theo yêu cầu. Đây cũng là trường hợp khiến Thanh tra TP. Đồng Nai kiến nghị tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường TH-THCS Bông Sen (ảnh nhà trường)

Trong khi đó, Trường TH-THCS Sao Khuê được thành lập từ tháng 9/2024 nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa kiện toàn, công nhận chức danh Hiệu trưởng và một Phó Hiệu trưởng.

Ở Trường Tiểu học tư thục Tổ Ong Vàng, trường không có Phó Hiệu trưởng. Còn tại Trường Tiểu học tư thục Tri Thức, Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận 2 Phó Hiệu trưởng nhưng việc này được xác định chưa phù hợp quy định.

Những bất cập trong tổ chức bộ máy diễn ra song song với tình trạng thiếu hoặc chưa đáp ứng chuẩn đối với một số vị trí chuyên môn. Trường Mầm non Đam Ri có 3 giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ và chưa có nhân viên y tế. Trường Mẫu giáo Sơn Ca có nhân viên y tế trình độ trung cấp điều dưỡng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo quy định.

Thiếu cả người lẫn điều kiện làm việc

Tại nhiều trường, Thanh tra TP Đồng Nai phát hiện vị trí thư viện cũng chưa được bố trí đúng yêu cầu. Một số nhân viên đang kiêm nhiệm công tác thư viện nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành.

Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-Quyết Thắng (ảnh IGC School)

Cụ thể, Trường TH-THCS Bông Sen có nhân viên văn phòng kiêm phụ trách thư viện nhưng chưa có chứng chỉ chuyên môn; trường cũng chưa có nhân viên tư vấn học sinh. Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức và Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn- Quyết Thắng cũng có nhân viên phụ trách thư viện chưa đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ.

Cùng với nhân sự, cơ sở vật chất tại một số trường còn thiếu. Trường Mẫu giáo Sơn Ca thiếu phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và phòng giáo dục nghệ thuật. Trường Tổ Ong Vàng chưa có phòng truyền thống, phòng Đội Thiếu niên. Trường Sao Khuê thiếu một phòng Phó Hiệu trưởng và thư viện chưa đủ số lượng sách.

Đáng chú ý, Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-Quyết Thắng có 86 lớp, vượt 11 lớp và có công trình cao 7 tầng, trong khi quy định được thanh tra viện dẫn giới hạn chiều cao trường THPT ở mức 5 tầng.

Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức (ảnh IGC school)

Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức cũng có 86 lớp, vượt 11 lớp; khu sân chơi dành cho học sinh tiểu học còn thiếu thiết bị vận động, thư viện chưa đủ sách và chưa có khu để xe cho học sinh. Nhiều thiết bị dạy học ở cả ba cấp học còn thiếu, dù nhà trường đã sử dụng các hình thức thay thế như tranh ảnh điện tử, clip, phần mềm để hỗ trợ giảng dạy.

Siết lại khâu quản lý

Từ những tồn tại trên, Thanh tra TP. Đồng Nai kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm chất lượng tại trường ngoài công lập.

Các địa phương có liên quan được đề nghị xử lý những hạn chế về ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất và thiết bị. Riêng trường hợp công nhận Hiệu trưởng Trường TH-THCS Bông Sen, Sở Nội vụ được giao tham mưu tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Qua kết quả thanh tra, câu chuyện đặt ra không chỉ là bổ sung thêm một phòng học hay một thiết bị, mà trước hết là việc các trường cần thực hiện chặt chẽ hơn các quy định ngay từ khâu tổ chức bộ máy, lựa chọn và công nhận cán bộ quản lý. Đây là nền tảng để bảo đảm hoạt động dạy học được vận hành đúng quy định và quyền lợi của học sinh được bảo đảm.