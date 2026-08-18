Vinhomes trao thưởng 4 xe VinFast cho chuyên viên kinh doanh xuất sắc AlphaReal

AlphaReal vừa tổ chức lễ trao thưởng và bàn giao 4 xe VinFast, gồm 3 xe VF3 và 1 xe VF6 cho các cá nhân đạt thành tích nổi bật trong chiến dịch phân phối Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Diễn ra ngày 14/8, sự kiện có mặt đại diện Vinhomes, AlphaReal cùng các cá nhân được vinh danh. Đây là hoạt động tiếp nối chương trình Kick Off & Ra quân Khu Vịnh Tiên - Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, nơi AlphaReal được vinh danh trong nhóm các đơn vị phân phối có thành tích nổi bật và nhận 4 giải thưởng dành cho đại lý xuất sắc.

Các chuyên viên kinh doanh xuất sắc tại lễ bàn giao xe.

Trong lĩnh vực bất động sản, kết quả kinh doanh là một trong những thước đo quan trọng đối với đội ngũ bán hàng. Với AlphaReal, việc 4 chuyên viên kinh doanh được trao thưởng tại chiến dịch Vinhomes là sự ghi nhận cho kết quả thực tế của từng cá nhân, đồng thời phản ánh môi trường có cơ chế đánh giá và tưởng thưởng dựa trên hiệu quả công việc.

Chia sẻ sau khi nhận VinFast VF3, Chị Cao Hoài Thu cho biết:

“Tôi nghĩ điều ý nghĩa nhất không chỉ là giá trị của phần thưởng, mà là cảm giác những nỗ lực của mình được ghi nhận. Khi làm kinh doanh, kết quả phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động và khả năng của mỗi người. Thành tích lần này cho tôi thêm động lực để tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn.”

Với anh Kim Sa, người nhận giải VinFast VF6, phần thưởng cũng là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề:

“Tôi khá bất ngờ và rất vui khi nhận được giải thưởng. Đây là động lực để tôi tiếp tục phát triển kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Tôi nghĩ môi trường kinh doanh sẽ phù hợp với những người thực sự chủ động, có tinh thần học hỏi và muốn nhìn thấy kết quả từ chính nỗ lực của mình.”

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Vinhomes và ông Hoàng Liên Sơn – Tổng giám đốc AlphaReal nâng ly chúc mừng các nhân sự nhận giải.

Trong quá trình đồng hành cùng Vinhomes, AlphaReal xây dựng đội ngũ kinh doanh theo định hướng chuyên nghiệp, chú trọng đào tạo sản phẩm, cập nhật thị trường, kỹ năng tư vấn và hỗ trợ nhân sự trong từng chiến dịch.

Đặc biệt, với các dự án quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đội ngũ kinh doanh có cơ hội tiếp cận một thị trường mới, làm việc với hệ thống sản phẩm đa dạng và tham gia các chiến dịch bán hàng quy mô lớn cùng Vinhomes.

Theo đại diện AlphaReal, thị trường bất động sản ngày càng yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp, một nhân sự kinh doanh không chỉ cần khả năng bán hàng mà còn phải có kiến thức sản phẩm, hiểu thị trường và đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm.

“Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường mà ở đó mỗi nhân sự có cơ hội phát triển bằng chính năng lực của mình. Những giải thưởng như VinFast VF3 hay VF6 là sự ghi nhận cho kết quả đã đạt được, đồng thời cũng cho thấy những cơ hội mà một người làm kinh doanh có thể hướng tới khi nghiêm túc với nghề.”

Đội ngũ AlphaReal tại lễ ra quân Khu Vịnh Tiên - Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Lễ bàn giao diễn ra trong thời điểm Vinhomes Green Paradise Cần Giờ bước vào giai đoạn triển khai hoạt động kinh doanh tại khu Vịnh Tiên, mở ra thêm cơ hội cho đội ngũ phân phối và những nhân sự muốn phát triển trong lĩnh vực bất động sản.

Gia nhập AlphaReal, chuyên viên kinh doanh được đào tạo bài bản về sản phẩm, thị trường và kỹ năng bán hàng, đồng thời có cơ hội trực tiếp tham gia các chiến dịch quy mô lớn cùng Vinhomes.

Đặc biệt, AlphaReal sở hữu cơ chế lương, hoa hồng và thưởng thuộc nhóm cạnh tranh hàng đầu thị trường, cùng các chương trình thi đua với phần thưởng giá trị như ô tô, tiền mặt và du lịch vinh danh, tạo động lực để nhân sự gia tăng thu nhập và bứt phá sự nghiệp.

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