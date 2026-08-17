Chủ tịch Thái Nguyên 'chốt' thời gian hoàn thành kiểm đếm dự án KCN Yên Bình 2

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu chậm nhất 30/8 các xã, phường phải hoàn thành thống kê, kiểm đếm toàn bộ tài sản trên đất trong phạm vi dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Ngày 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

KCN Yên Bình 2 có quy mô hơn 299ha, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trên địa bàn các phường Phổ Yên, Vạn Xuân và xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng.

Dự án KCN Yên Bình 2 hiện thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ. Đến nay, tổng diện tích đất được các doanh nghiệp đăng ký và đang đàm phán thuê khoảng 150ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, thống kê đến cuối tháng 7, diện tích đất bàn giao cho chủ đầu tư mới đạt 3,4ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn (áo trắng) kiểm tra tiến độ dự án

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đề nghị tỉnh Thái Nguyên tháo gỡ các thủ tục thu hồi, giao đất, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn khẳng định, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quyết định tiến độ và hiệu quả của dự án.

Chủ tịch Vương Quốc Tuấn yêu cầu chậm nhất 30/8 các địa phương phải hoàn thành thống kê, kiểm đếm toàn bộ tài sản trên đất trong phạm vi dự án. Trước mắt, tập trung cao độ tại khu vực Đông Kết (phường Vạn Xuân) để bàn giao đất cho chủ đầu tư để khởi công dự án. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm việc với nhà đầu tư, xây dựng kế hoạch khởi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng.

Mặt bằng KCN Yên Bình 2

Chủ tịch Vương Quốc Tuấn cũng đồng ý với đề xuất chuyển chủ đầu tư Dự án Khu tái định cư Nga My 2 (từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) về UBND xã Điềm Thụy để triển khai nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, giao các cơ quan chuyên môn rà soát, đề xuất phương án cung ứng vốn phục vụ giải phóng mặt bằng và vận chuyển đất san lấp phục vụ dự án.