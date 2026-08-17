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Địa ốc

Bcons công bố lộ trình ra mắt và triển khai dự án đầu tiên tại Đồng Nai

P.V

Tập đoàn Bcons vừa công bố lộ trình đưa dự án Bcons Central Park – khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai với tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng, ra mắt thị trường từ tháng 9/2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thành phố Đồng Nai đang định hình vai trò mới tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với sân bay Long Thành cùng các tuyến cao tốc, vành đai kết nối liên vùng đang triển khai.

Theo lộ trình bắt đầu từ tháng 9/2026, 1.400 căn hộ và 113 shophouse sẽ được ra mắt trong đợt đầu tiên, tiếp nối đợt hai vào tháng 11 với 800 căn và đợt ba vào tháng 12 với 620 căn.

Song song với kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường, dự án tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định, gồm cấp giấy phép xây dựng và thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tiến độ triển khai dự án dự kiến trong giai đoạn 2026–2030, với thời gian thực hiện không quá 72 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND thành phố Đồng Nai.

Bcons Central Park được thiết kế theo định hướng căn hộ ‘chuẩn xanh’ giữa lòng Đồng Nai
Bcons Central Park được thiết kế theo định hướng căn hộ ‘chuẩn xanh’ giữa lòng Đồng Nai

Nguồn cung mỏng, khoảng trống cung - cầu tại Đồng Nai

Trong khi một phần nguồn cung mới tập trung tại các khu vực đang phát triển theo hạ tầng như Nhơn Trạch và vùng phụ cận sân bay Long Thành, thị trường bất động sản cũng ghi nhận tốc độ phát triển mạnh của phân khúc nhà ở xã hội. Trong quý I/2026, địa phương này dẫn đầu cả nước về số dự án khởi công mới với 73 dự án và khoảng 71.800 căn đang triển khai.

Điều này cho thấy cấu trúc nguồn cung tại Đồng Nai đang phân hóa, trong khi nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và khả năng chi trả trên ngưỡng nhà ở xã hội đang gia tăng thì nguồn cung và lựa chọn tại các khu vực trung tâm vẫn còn hạn chế. Bcons Central Park được định hướng bổ sung nguồn cung ở phân khúc nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực với 2.820 căn hộ và 113 shophouse, hình thành tổ hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ.

Tiện ích tại Bcons Central Park
Tiện ích tại Bcons Central Park

Tọa lạc tại phường Tam Hiệp, Bcons Central Park nằm trong lõi đô thị hiện hữu của trung tâm Đồng Nai, nơi đã hình thành hệ thống dân cư, việc làm, trường học, cơ sở y tế và thương mại. Dự án cung cấp các dòng căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, hướng đến nhóm khách hàng mua căn hộ đầu tiên và các gia đình có nhu cầu ở thực. Theo kế hoạch, Bcons Central Park dự kiến sẽ phục vụ khoảng 3.990 cư dân, hình thành một cộng đồng năng động ngay trong khu vực trung tâm TP.Đồng Nai.

“Trong nghề xây dựng, thứ giữ cho một khối nhà đứng vững không phải viên gạch, mà là mạch vữa nối giữa chúng. Với Bcons, mạch vữa quan trọng nhất là chữ Tín, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM, cho biết.

“Chúng tôi công bố toàn bộ chuỗi pháp lý kèm số hiệu văn bản ngay từ trước khi giới thiệu ra thị trường, và sẽ công khai tiến độ thi công hằng tháng để khách hàng cùng báo chí theo dõi. Một dự án 2.820 căn ở lõi đô thị trung tâm Đồng Nai là cam kết dài hạn với vùng đất này, và cam kết đó cần được kiểm chứng bằng những gì có thể đo và thấy được.”

Bcons Central Park sẽ được phân phối bởi Bcons Homes, Bcons PS và Tera Land. Hoạt động truyền thông cho dự án do đối tác truyền thông Red Communications phụ trách.

Bcons Central Park là dự án thứ 21 trong danh mục phát triển của Bcons, tiếp nối hành trình phát triển nhà ở của Tập đoàn tại khu vực phía Nam và đánh dấu bước mở rộng của Bcons tại Đồng Nai. Với dự án này, Bcons mang kinh nghiệm phát triển nhà ở vào một thị trường mới, hướng đến kiến tạo một không gian sống đồng bộ cho cư dân tại trung tâm Đồng Nai.

P.V
#dự án Bcons Central Park tại Đồng Nai #phát triển nhà ở trung tâm Đồng Nai #quy hoạch đô thị và hạ tầng mới #thị trường bất động sản Đồng Nai #cam kết chất lượng và pháp lý dự án

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