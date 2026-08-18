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Bỏ vách ngăn, mở rộng không gian sống trong căn hộ 130m²

Thúy Hiền

TPO - Một căn hộ 130 m² được cải tạo bằng cách loại bỏ những vách ngăn không cần thiết, đưa các khu vực sinh hoạt về gần nhau hơn và tận dụng tốt nguồn sáng, thông gió tự nhiên. Thay vì tìm cách mở rộng diện tích, giải pháp tập trung vào việc tổ chức lại mặt bằng để phần diện tích vốn có được sử dụng hiệu quả hơn.

Ở hiện trạng ban đầu, tường ngăn giữa bếp và phòng khách khiến hai khu vực bị tách biệt, đồng thời hạn chế khả năng lưu thông ánh sáng và không khí. Sau cải tạo, bức tường này được loại bỏ, kết nối bếp, phòng ăn và phòng khách thành một không gian liên hoàn. Cách tổ chức mới tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực, đồng thời giúp các hoạt động sinh hoạt chung có sự kết nối tự nhiên hơn.

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Không gian phòng ngủ cũng được điều chỉnh theo hướng tương tự. Một phần tường ngăn giữa hai phòng được loại bỏ để mở rộng khu vực phòng ngủ chính, đồng thời bố trí thêm không gian làm việc và phòng thay đồ. Các khu vực chức năng được nối với nhau bằng một trục giao thông liên tục, từ nơi nghỉ ngơi qua khu làm việc, trang điểm và dẫn vào phòng thay đồ phía sau.

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Sự liền mạch còn được thể hiện qua cách bố trí nội thất. Tại phòng khách, hệ tủ TV không chỉ đảm nhiệm chức năng lưu trữ mà còn đóng vai trò kết nối giữa các khu vực. Trong phòng ngủ, khối TV được bố trí như một “đảo chức năng”, cho phép lối đi di chuyển xung quanh mà không tạo điểm nghẽn.

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Ánh sáng tự nhiên từ hệ vách kính hướng Đông Nam được tận dụng tối đa, kết hợp rèm đũi mỏng để tạo ánh sáng dịu trên các bề mặt tường. Gỗ, đá Travertine, sàn gỗ và các vật liệu có sắc độ tự nhiên được sử dụng ở nhiều khu vực, tạo sự thống nhất cho tổng thể.

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Sau bốn tháng đưa vào sử dụng, hồ sơ công trình ghi nhận mức tiêu thụ điện cho điều hòa và chiếu sáng ban ngày giảm khoảng 25% nhờ tận dụng thông gió đối lưu và ánh sáng tự nhiên.

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Từ một mặt bằng bị chia nhỏ, việc cải tạo đã chuyển trọng tâm sang tổ chức lại không gian. Khi những ranh giới không cần thiết được loại bỏ, diện tích không thay đổi nhưng cách ngôi nhà được sử dụng đã trở nên rộng rãi và linh hoạt hơn.

Thúy Hiền
25 Design
#căn hộ #cải tạo #không gian sống #thiết kế nội thất #tận dụng ánh sáng #giảm tiêu thụ năng lượng #mặt bằng

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