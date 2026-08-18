Nghịch lý ở concert toàn rapper đình đám

TPO - Concert đầu tay của rapper/ca sĩ Kimmese quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám, điển hình như Touliver, JustaTee và Đen Vâu. Tuy nhiên, quy mô của chương trình lại nhỏ gọn như một buổi fan meeting.

1st Concert của Kimmese là chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ "khủng" bậc nhất từ đầu năm. Cô mang lên sân khấu Touliver, Đen, JustaTee, Rhymastic, Tiên Tiên, Triple D, Cường Seven, Kiên Ứng, Tuimi và Cường Tống. Bên cạnh đó, Binz cũng xuất hiện để ủng hộ người bạn ở tổ đội SpaceSpeakers.

Dàn nghệ sĩ hùng hậu cỡ này phải tương xứng với một đại nhạc hội quy mô chục nghìn khán giả, được tổ chức ở không gian rộng lớn với sân khấu và dàn âm thanh ánh sáng ở tiêu chuẩn cao nhất. Tuy nhiên, nghịch lý xảy ra là đêm nhạc của Kimmese chỉ thu hút từ 1.000-2.000 khán giả và tổ chức với quy mô vừa phải.

Kimmese không phải là cái tên đủ sức nặng để làm concert quy mô lớn ở thời điểm này, đó là thực tế cần nhìn nhận với nữ rapper/ca sĩ. Tuy nhiên, đằng sau nghịch lý của dàn "line up" khủng và sân khấu có quy mô không tương xứng ấy là câu chuyện độc dị về Kimmese. Ở đó, Kimmese có thể mất hút khỏi thị trường nhiều năm nhưng xung quanh cô vẫn được đông đảo nghệ sĩ ủng hộ.

Trở lại sau 10 năm mất hút

Kimmese mất hút khỏi thị trường gần 10 năm. Lần gần nhất nữ rapper tỏa sáng là khi tham gia The Voice mùa 3 (2015). Hơn một thập kỷ qua, Kimmese gần như không hoạt động, thỉnh thoảng trở lại và tung sản phẩm mới nhưng hiệu ứng không tốt. Nữ nghệ sĩ chỉ bước lên sân khấu biểu diễn cùng các đồng nghiệp thân thiết.

Nhiều khán giả gen Z bất ngờ khi nghe đến thông tin Kimmese làm concert. Họ hỏi: "Kimmese là ai?". Và số đông bạn trẻ càng bất ngờ khi nhìn vào dàn nghệ sĩ khủng ở concert đầu tay của Kimmese. Một nửa giới rap Việt đã quy tụ vào đó với Đen Vâu, Rhymastic và JustaTee.

Kimmese của hiện tại.

Sau đó là Tiên Tiên, Cường Seven và 2 producer đình đám đảm nhận phần âm nhạc là Touliver và Triple D.

Những người bạn thân thiết trong âm nhạc của Kimmese đã tề tựu đông đủ ở cột mốc quan trọng. Sau nhiều biến cố, cuối cùng Kimmese cũng trở lại và tổ chức một concert, để hâm nóng tên tuổi và hòa vào xu hướng chung của thị trường. Ở đó, chỉ khoảng 2.000 khán giả mua vé ủng hộ Kimmese nhưng đó là fan trung thành của nữ rapper và của rap/hip hop.

Một sân khấu vừa vặn, đậm chất underground để "dọn đường" cho các ngôi sao bước lên. Đen Vâu diện lên người trang phục tối giản, như trở lại thời điểm của 10 năm trước, cùng Kimmese và Lynk Lee tái hiện bản Rapcoustic 5 đình đám ngày nào.

Khán giả đứng vây quanh sân khấu gợi lại không khí của giới rap/hip hop, underground ở Hà Nội thời Kimmese còn tỏa sáng. Một concert khi nhìn vào poster là chương trình âm nhạc "khủng", toàn ngôi sao nhưng cốt lõi bên trong lại đơn giản lạ thường. Đó là sự trở lại có tính toán của Kimmese.

Quy mô khán giả có thể ít nhưng vừa vặn với vị thế của Kimmese ở hiện tại. Dàn khách mời đến concert trong tâm thế ủng hộ, đồng hành cùng Kimmese là chính, thay vì đến đây để từng mảnh ghép tìm cách tỏa sáng theo đúng vị thế của họ.

Nếu không phải là Kimmese, thật khó để mời JustaTee bước lên sân khấu trong giai đoạn anh tất bật công việc ở game show Tinh hà say hi. Và nếu không phải Kimmese, không dễ để Đen Vâu trình diễn lại các bản hit từ nhiều năm trước, khi anh vẫn là gã "trai quê" chập chững tìm tới rap để thay đổi sự nghiệp.

Vị thế của Kimmese

Kimmese sinh năm 1991, từng nổi tiếng trong cộng đồng underground rap. Từ 20 năm trước, nhạc rap vẫn bị ghẻ lạnh ở thị trường Việt. Rapper theo đuổi nhạc rap rất hiếm trên thị trường. Rapper nữ lại càng hiếm trong giới rap Việt. Linh Lam được xem là rapper nữ thế hệ đầu được biết đến rộng rãi.

Sau Linh Lam là Suboi và Kimmese, hai nữ rapper góp công lớn để thay đổi định kiến "một rapper nữ sẽ không có cửa thành công ở nhạc Việt". Bộ đôi Suboi, Kimmese cũng góp một phần công sức để đưa nhạc rap vượt qua định kiến ở Việt Nam trước khi bùng nổ mạnh mẽ từ dấu mốc tháng 8/2020.

Toàn tên tuổi lớn trong concert của Kimmese.

Con đường hoạt động của Kimmese "dị" và đa dạng hơn Suboi. Từ 20 năm trước, Kimmese kết hợp linh hoạt giữa 2 màu sắc rap và hát. Sau đó, rapper sinh năm 1991 tập trung cho hát nhiều hơn và tỏa sáng ở màu nhạc rnb/rap. Kimmese trở nên "hiếm có khó tìm" ở nhạc Việt vì có thể rap tốt và hát ở mức ổn.

Nữ ca sĩ cùng JustaTee tạo nên bản hit Real Love và Lời nói dối chân thật. Cá nhân Kimmese có bản cover Hoa sữa (ft Touliver) từng khuấy đảo các bảng xếp hạng. 9 năm trước, Kimmese bắt tay với Đen Vâu, làm nên bản hit Loving You Sunny đã hút hơn 60 triệu view trên nền tảng YouTube.

Kimmese và Đen Vâu tiếp tục hợp tác với Lynk Lee, tạo nên bộ ba hát nhạc acoustic đình đám một thời. Sau nhiều năm, cả 3 rẽ sang hướng khác biệt, tách hẳn con đường hoạt động trước khi hội tụ ở 1st Concert, đưa ca khúc Rapcoustic 5 gây chú ý một lần nữa trên mạng xã hội.

Những nữ rapper như Kimmese và Suboi có cá tính mạnh mẽ. Nhiều năm trước, họ bị khán giả xem là những người "lập dị", khác biệt từ phong cách ăn mặc, cách giao tiếp và cá tính âm nhạc. Sau nhiều năm, rap Việt vẫn mòn mỏi tìm ra các rapper nữ tài năng như Kimmese và Suboi.

Gọi Suboi là "nữ hoàng rap thế hệ mới" của Việt Nam thì Kimmese cũng ở vị thế tiệm cận. Vấn đề của Kimmese chỉ là sự nghiệp bị gián đoạn quá lâu trước khi thực hiện concert đầu tay. Di sản âm nhạc của Kimmese vẫn đa dạng và đáng tự hào với nhiều sản phẩm thu hút hàng chục triệu view.

Không phải ngẫu nhiên mà Kimmese là thành viên nữ duy nhất của tổ đội SpaceSpeakers. JustaTee từng nói trong một concert: "Tôi mong Kimmese trở lại hơn bất kỳ ai". Thực tế là khi Kimmese cần sự ủng hộ của các đồng nghiệp cho concert đầu tay, không một ai vắng mặt. Đây là điểm tựa để nữ rapper suy nghĩ nghiêm túc về việc hoạt động trở lại và lấy lại vị thế năm nào.