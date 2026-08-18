D’. Diamant Bleu: Đón nhịp chuyển dịch của thị trường bất động sản hàng hiệu

Khi hệ giá trị của bất động sản hàng hiệu không ngừng được mở rộng, các nhà phát triển cũng đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy phát triển sản phẩm để phù hợp với lối sống của tầng lớp cư dân hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Tái định nghĩa bất động sản hàng hiệu

Sự gia tăng nhanh chóng của nguồn cung nhà ở cao cấp và hạng sang đang đặt thị trường bất động sản Việt Nam trước yêu cầu nâng cao chuẩn mực phát triển. Vị trí, kiến trúc, chất lượng hoàn thiện và giá trị thương hiệu vẫn là những yếu tố cốt lõi của bất động sản hàng hiệu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển không ngừng của thị trường, các tiêu chuẩn về vận hành và trải nghiệm sống ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng làm nên sự khác biệt của dự án.

Theo ông Mauro Gasparottii, Giám đốc cấp cao Savills Hotels, bất động sản hạng sang hiện không còn được định hình bằng những yếu tố riêng lẻ, mà giá trị được nhìn nhận một cách tổng thể ở khả năng kiến tạo một trải nghiệm sống toàn diện, nơi thiết kế, tiện ích, vận hành, công nghệ và không gian sống được kết nối trong một tổng thể thống nhất.

Sự dịch chuyển đó cũng phản ánh những thay đổi trong cấu trúc của tầng lớp giàu có ở Việt Nam. Theo New World Health và Henley & Partners, số lượng triệu phú tại Việt Nam đã tăng 98% trong giai đoạn 2013-2023, đạt 19.400 người và tiếp tục tăng mạnh. Knight Frank cũng dự báo Việt Nam là nước có mức tăng trưởng số lượng người siêu giàu cao thứ ba trên thế giới trong vòng 5 năm tới, chỉ sau Ấn Độ và Úc.

Tầng lớp tinh hoa tại Việt Nam đang ngày càng mở rộng. Không chỉ tăng nhanh về số lượng, độ tuổi của những người sở hữu lượng tài sản lớn cũng đang ngày càng trẻ hóa. Tầng lớp tinh hoa mới bao gồm các nhà khởi nghiệp trẻ thành công, những chuyên gia tài chính quốc tế, cũng như thế hệ kế nghiệp đang tiếp tục tạo dựng giá trị trên nền tảng gia sản và vị thế của gia đình.

Môi trường làm việc toàn cầu, tần suất dịch chuyển cao cùng khả năng tiếp cận những chuẩn mực sống quốc tế đã hình thành ở họ một hệ quy chiếu mới về chất lượng sống và giá trị của nơi ở. Chính vì vậy, họ mang theo một hệ lăng kính mới để soi chiếu vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Với họ, một bất động sản hàng hiệu không chỉ là tài sản để sở hữu, mà còn phải phản ánh phong cách sống, gu thẩm mỹ và hệ giá trị của chính chủ nhân.

Bất động sản hạng sang “thế hệ mới” không chỉ khẳng định vị thế qua kiến trúc mà còn ở khả năng kiến tạo trải nghiệm sống toàn diện

Bản chất của cuộc tái định nghĩa này không phủ nhận những giá trị nền tảng của một bất động sản hàng hiệu, mà là một sự mở rộng hệ giá trị của phân khúc. Nếu trước đây giá trị chủ yếu được nhận diện qua những yếu tố hữu hình, thì ngày nay còn được bồi đắp bởi chất lượng của từng trải nghiệm sống.

Trong bối cảnh đó, khác biệt giữa các dự án không còn nằm ở từng cấu phần riêng lẻ, mà ở cách các giá trị được kết nối để tạo nên một trải nghiệm sống nhất quán và xuyên suốt. Chính khả năng kiến tạo hệ sinh thái sống ấy mới là yếu tố ngày càng quyết định giá trị của một bất động sản hàng hiệu.

Cách D'. Diamant Bleu đón đầu xu hướng bất động sản hàng hiệu thế hệ mới

Sự mở rộng trong hệ giá trị của bất động sản hàng hiệu cũng đặt ra những yêu cầu mới trong tư duy phát triển sản phẩm. Câu hỏi đối với các nhà phát triển bất động sản không còn là xây dựng thêm những gì, mà nên thay đổi điều gì. D’. Diamant Bleu là một trong những dự án được Tân Hoàng Minh phát triển theo tinh thần đó, tiếp nối những giá trị đã làm nên dấu ấn thương hiệu của Tập đoàn này, đồng thời mang đến một sản phẩm phù hợp với bối cảnh mới và xu hướng của thời đại.

Tại D'. Diamant Bleu, triết lý "Crafted living - "chế tác" bất động sản nghệ thuật vốn là DNA chuẩn mực trong phát triển bất động sản của Tân Hoàng Minh tiếp tục được thể hiện rõ nét qua cách lựa chọn vị trí, ngôn ngữ kiến trúc, thiết kế không gian sống và kiến tạo trải nghiệm.

Tọa lạc tại ngã tư đường Vạn Hạnh và Nguyễn Cao Luyện, phường Việt Hưng, D’. Diamant Bleu nằm cạnh công viên và hồ điều hòa Long Biên, sở hữu không gian sống xanh cùng khả năng kết nối thuận tiện tới các trục giao thông trọng điểm. Đặc biệt, dự án nằm trong khu vực được định hướng trở thành “lõi nội đô mới” của Hà Nội, nơi hội tụ những động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô.

Trong nhiều năm, Tân Hoàng Minh ghi dấu ấn bằng phong cách kiến trúc tân cổ điển với những công trình mang tính biểu tượng như Hanoi Signature, D’. Le Roi Soleil, D’. El Dorado…nhưng với D’. Diamant Bleu, doanh nghiệp lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, phủ kính toàn bộ từ chân đế tới đỉnh tòa nhà.

Đây không chỉ là sự thay đổi về phong cách, mà kiến trúc lấy cảm hứng từ ánh xạ kim cương còn thoả mãn nhu cầu của tầng lớp khách hàng hiện đại, những người đề cao sự tinh giản, tính kết nối và sự linh hoạt.

D’. Diamant Bleu lựa chọn kiến trúc phủ kính toàn bộ từ chân đế tới đỉnh tòa nhà, lấy cảm hứng từ “ánh xạ kim cương”

Nếu kiến trúc bên ngoài tạo nên dấu ấn nhận diện, thì thiết kế bên trong căn hộ chính là bước đột phá trong việc mang lại trải nghiệm sống hoàn hảo cho cư dân. Với cấu trúc layout linh hoạt cùng các diện tích đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ, các căn hộ tại D'. Diamant Bleu có thể dễ dàng tùy biến công năng để đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu an cư khác nhau, từ người trẻ độc thân, đến các gia đình đa thế hệ, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Song song với không gian sống, chất lượng dịch vụ vận hành cũng được Tân Hoàng Minh đặc biệt chú trọng. Với cú bắt tay chiến lược với đơn vị quản lý vận hành danh tiếng quốc tế, D'. Diamant Bleu chính là một dự án nổi bật được phát triển theo mô hình Branded Residence, mang đến chuẩn sống quốc tế cho cư dân.

Hơn thế nữa, yếu tố wellness và trải nghiệm cá nhân tại dự án cũng được cụ thể hóa bằng hệ cảnh quan xanh rộng hơn 6.000m2 cùng hơn 25 tiện ích trải nghiệm đa dạng, độc đáo.

Nếu không gian sống định hình trải nghiệm, vận hành làm nên chuẩn mực, thì công nghệ đưa sự tiện nghi vào từng khoảnh khắc sống. Tại D'. Diamant Bleu, chỉ với một điểm chạm, cư dân có thể hoàn toàn làm chủ cuộc sống, kết nối khách ghé thăm qua video call, điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ phòng, kết nối các thiết bị thông minh và kiểm soát an ninh.

Với tâm huyết theo đuổi triết lý chế tác bất động sản nghệ thuật, Tân Hoàng Minh đang từng bước hiện thực hóa một chuẩn mực sống mới tại D'. Diamant Bleu. Không chỉ là một công trình được đầu tư kỹ lưỡng về kiến trúc, vật liệu và công nghệ, dự án còn phản ánh cách Tân Hoàng Minh kiến tạo những giá trị sống bền vững, nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút để mang đến trải nghiệm xứng tầm cho những chủ nhân tương lai.