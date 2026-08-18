Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ra tòa với cáo buộc nhận hối lộ 16 tỷ đồng

TPO - Ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) bị xác định ký 14 giấy phép; đồng ý cho cấp dưới xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động trái pháp luật, buộc doanh nghiệp phải hối lộ hàng chục tỷ đồng, riêng ông nhận 16 tỷ đồng.

Hơn 50 luật sư tham gia bào chữa cho 28 bị cáo

Sáng nay (18/8), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Nguyễn Gia Liêm và Phạm Viết Hương (đều là cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) về tội “Nhận hối lộ”.

24 bị cáo khác, là cấp dưới của ông Nguyễn Bá Hoan; là lãnh đạo và nhân viên các doanh nghiệp bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” hoặc “Môi giới hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số 28 bị cáo, có 13 bị cáo bị tạm giam, 15 bị cáo được tại ngoại.

Hơn 50 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo, trong đó, nhiều luật sư bào chữa nhất là bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) có 5 luật sư, Phạm Thị Hạnh (kế toán Công ty Hoàng Long) cũng có 5 luật sư… Riêng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan mời 2 luật sư bào chữa.

Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa triệu tập đại diện 4 công ty và hơn 50 cá nhân với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan.

Cựu Thứ trưởng và cấp dưới nhận hối lộ 30,2 tỷ đồng

Theo cáo buộc, từ 2021 - 2025, Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, đã “ngó lơ” cho bị cáo Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ “gây khó khăn” cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ông Tống Nam Hải, chỉ đạo cán bộ Phòng Pháp chế kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ; yêu cầu bổ sung thông tin tài liệu nhiều lần hoặc trả lại hồ sơ không có lý do chính đáng nhằm đẩy doanh nghiệp phải chi tiền.

Các cán bộ trực tiếp gợi ý, thống nhất với doanh nghiệp mức phí 250 - 400 triệu đồng cho một bộ hồ sơ cấp mới, và 100 triệu đồng cho hồ sơ cấp đổi giấy phép.

Một số doanh nghiệp chi tiền thông qua bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) đã bị Sơn đẩy phí lên 400 triệu đồng.

Khi tiền đến tay, cấp dưới báo cáo để ông Tống Nam Hải ký duyệt.

Bằng thủ đoạn trên, trong hơn 8 năm, nhóm cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hơn 9 tỷ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, ông Hoan được Tống Hải Nam chia 1,4 tỷ đồng (gồm tiền mặt và 2 đồng hồ).

Ngoài sai phạm nêu trên, ông Hoan còn đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài trái pháp luật, “tạo rào cản” khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu.

Theo đó, tại chương trình đưa lao động đi làm ngành đóng tàu ở Hàn Quốc (diện Visa E7). Để trục lợi từ chương trình, ông Tống Hải Nam chỉ đạo cựu Cục phó Nguyễn Gia Liêm và bị cáo Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) xây dựng một quy trình thẩm định hồ sơ không có trong quy định pháp luật.

Họ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp "Giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức" từ phía Hàn Quốc, một loại giấy tờ mà doanh nghiệp “không thể tự xin”. Doanh nghiệp không còn cách nào khác đến tìm ông Nguyễn Bá Hoan “bôi trơn” để gỡ vướng.

Từ 2023 - 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận “chi phí” của các doanh nghiệp như Công ty Hoàng Long, Công ty Sona... vào các dịp lễ, Tết.

Toàn vụ án, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Riêng Nguyễn Bá Hoan ký 14 Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; đồng ý cho "làm khó" quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7, để nhận hối lộ tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Các bị cáo Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương.

Đối với hành “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, cơ quan tố tụng xác định xảy ra tại 4 công ty xuất khẩu lao động lớn. Các công ty này đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để bên ngoài hàng trăm tỷ đồng doanh thu từ việc thu phí người lao động cao hơn quy định để lấy tiền chi hối lộ và trốn thuế.

Như tại Công ty Incoop3, bị cáo Nghiêm Văn Định (Giám đốc) bị quy kết thu tăng 500 - 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Công ty Hoàng Long thu tiền trái luật, đưa hơn 15.000 người đi xuất khẩu lao động Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Doanh nghiệp che giấu 861 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế 241 tỷ đồng.

Công ty Sona đưa hơn 1.000 người Việt đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumania, Litva, Uzbekistan, Đài Loan. Chủ tịch Sona là bị cáo Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới thu tiền vượt định mức của người lao động. Doanh nghiệp còn che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.