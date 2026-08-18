Bắt đối tượng người Nigeria cùng lô ma tuý giấu trong linh kiện điện tử

TPO - Từ dấu hiệu bất thường trong kiện hàng gửi từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), lực lượng chức năng lần theo đường dây, bắt quả tang một công dân Nigeria tại TP Hồ Chí Minh khi nhận 2kg ma túy đá và 2 bánh heroin để vận chuyển ra Hà Nội.

Ngày 17/8, Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực IX) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một người nước ngoài liên quan vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5/8, trong quá trình kiểm tra hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), cán bộ hải quan phát hiện dấu hiệu bất thường trong một kiện hàng ký gửi từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ma túy được cất giấu, ngụy trang tinh vi bên trong các bình nước nóng và linh kiện điện tử.

Đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan chức năng.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IX chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan chủ trì truy xét, phối hợp Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và lực lượng Bộ đội Biên phòng truy tìm người nhận kiện hàng.

Sau nhiều ngày truy xét, đến trưa 9/8, tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng bắt quả tang Izuchukwu Calistus Odionye (43 tuổi, quốc tịch Nigeria) khi người này đến nhận kiện hàng chứa ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh heroin được ngụy trang trong hàng hóa.

Theo lời khai ban đầu, Izuchukwu Calistus Odionye được thuê đến nhận số ma túy trên tại TP Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển ra Hà Nội.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi. Ma túy được giấu trong hàng hóa thông thường, vận chuyển qua nhiều địa bàn và sử dụng người nước ngoài nhận hàng nhằm che giấu đường đi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Tang vật cùng hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.