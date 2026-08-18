MIK Group mở rộng hành trình kiến tạo sản phẩm cao tầng tại phía Nam

Khi thị trường chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng và năng lực thực thi, những giá trị được kiểm chứng qua thực tế ngày càng trở nên quan trọng. Với kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua nhiều dự án, MIK Group tiếp tục mở rộng quy mô phát triển, hoàn thiện hệ tiêu chuẩn và hướng tới những cộng đồng có chất lượng sống tốt, giá trị bền vững.

Khi phát triển bất động sản gắn với cộng đồng

Hơn một thập kỷ trước, MIK Group bắt đầu hành trình phát triển tại phía Nam với các dự án thấp tầng như Park Riverside, Villa Park, River Park và Rio Vista. Khi mở rộng ra phía Bắc, doanh nghiệp lựa chọn Hà Nội để phát triển dòng căn hộ cao tầng, từng bước tạo dấu ấn tại một trong những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sống.

Năm 2014-2025, MIK Group đã phát triển khoảng 20.000 sản phẩm và dự kiến tiếp tục triển khai hơn 250.000 sản phẩm với khoảng 30 dự án trọng điểm từ nay đến 2035. Khi quy mô ngày càng lớn, việc phát triển sản phẩm theo những định hướng rõ ràng và giữ được chất lượng đồng đều cũng trở thành yêu cầu quan trọng.

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Doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hệ sản phẩm M Series, I Series và K Series đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Từ những dự án hạng sang như The Matrix One Premium, The Magnolia Private Residences tới dòng căn hộ cao cấp như The Parkland, Imperia Sky Park hay các khu đô thị mang thương hiệu Forestia, mỗi sản phẩm có cách phát triển riêng nhưng cùng hướng tới chất lượng và trải nghiệm sống nhất quán. All New Standard được xây dựng từ những yêu cầu chung đó, xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế, môi trường sống đến tiện ích. Các tiêu chuẩn được triển khai đồng bộ, đồng thời có sự linh hoạt để phù hợp với từng dòng sản phẩm và từng địa phương nơi dự án hiện diện.

Việc mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và tăng cường hợp tác quốc tế cũng ngày càng thể hiện rõ trong cách MIK Group phát triển sản phẩm. Bên cạnh việc triển khai những dự án quy mô lớn, doanh nghiệp chú trọng hiệu quả trong từng sản phẩm và lựa chọn các đối tác có năng lực, kinh nghiệm quốc tế để đồng hành. Trong đó, Gensler, Turner và COEN tham gia cùng MIK Group ở các khâu từ quy hoạch, kiến trúc, thiết kế đến quản lý xây dựng, góp phần đưa những tiêu chuẩn quốc tế vào quá trình hình thành và hoàn thiện sản phẩm.

Những giá trị đã được kiểm chứng tại phía Bắc tiếp tục được MIK Group hoàn thiện trong chặng phát triển tiếp theo. Tại phía Nam, nơi ghi dấu những dự án đầu tiên của doanh nghiệp, MIK Group đang tăng cường hiện diện với những sản phẩm kế thừa hệ tiêu chuẩn đồng bộ, xuyên suốt, hướng tới những không gian sống có chất lượng và giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Imperia Sensa Park - Dấu mốc tiếp nối của MIK Group tại thị trường phía Nam

Năm 2026, MIK Group chính thức mở ra chương mới tại thị trường phía Nam với Imperia Sensa Park – dự án đô thị cao cấp được khởi công ngày 06/08/2026 tại TP.HCM. Dự án mở đầu cho giai đoạn doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hiện diện tại khu vực, với cách tiếp cận ngày càng rõ nét về chất lượng sống, trải nghiệm cư dân và giá trị cộng đồng dài hạn.

Hình phối cảnh sảnh đón thương mại tại dự án Imperia Sensa Park.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Võ Chí Công, tiếp giáp sông Rạch Chiếc và kết nối trực tiếp với trục Liên Phường, Imperia Sensa Park nằm giữa khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị. Từ dự án, khả năng kết nối tới Vành đai 2, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây cùng hệ thống tiện ích hiện hữu được mở rộng, trong khi lợi thế cảnh quan sông nước tạo nên khoảng lùi cần thiết giữa nhịp sống đô thị sôi động. Sự giao thoa giữa kết nối và thiên nhiên trở thành nền tảng để MIK Group định hình một không gian sống thuận tiện nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Trên quy mô gần 5 ha, dự án gồm hai tòa tháp với 922 căn hộ cao cấp cùng 93 căn biệt thự và nhà phố thấp tầng. Với mật độ xây dựng 30,5%, phần lớn diện tích được dành cho cảnh quan, mặt nước, không gian mở và hệ tiện ích nội khu. Đây cũng là cách Imperia Sensa Park tiếp nối bốn yếu tố cốt lõi của I Series gồm quy hoạch, thiết kế, môi trường sống và tiện ích, cùng được tổ chức trong một tổng thể đồng bộ.

Imperia Sensa Park sở hữu hệ tiện ích phong phú đáp ứng nhu cầu sống và trải nghiệm của thế hệ cư dân đô thị hiện đại

Tại Imperia Sensa Park, chất sống được bồi đắp từ những trải nghiệm có chiều sâu, nơi kiến trúc, cảnh quan và tiện ích cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của cư dân. Từ dấu mốc này, MIK Group tiếp tục chuẩn bị những kế hoạch phát triển tại Cần Giờ và Hóc Môn, từng bước mở rộng hiện diện tại phía Nam theo cách phù hợp với tiềm năng và bản sắc riêng của từng vùng đất.

Trong mạch phát triển đó, Imperia Sensa Park đóng vai trò như một điểm nối giữa những kinh nghiệm được bồi đắp trong hơn một thập kỷ và chặng đường kế tiếp của MIK Group tại phía Nam, với mục tiêu hướng đến những cộng đồng có chất lượng sống tốt, giá trị lâu dài và khả năng phát triển bền vững.