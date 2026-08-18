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Thế giới

Trung Quốc tưởng niệm nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ

Bình Giang

TPO - Hôm nay (18/8), Trung Quốc treo cờ rủ tại các cơ quan công vụ để tưởng niệm nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ, nhà lãnh đạo được nhớ đến với những nỗ lực cải cách sâu rộng.

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Trung Quốc treo cờ rủ trên quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Reuters

An ninh được siết chặt trên khắp thành phố, đặc biệt tại khu vực quảng trường Thiên An Môn.

Ông Chu Dung Cơ giữ chức Phó Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1991 - 1998, sau đó làm Thủ tướng từ năm 1998 - 2003. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc cải tổ kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc hồi những năm 1990.

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Bài viết điểm lại dấu ấn của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ trên báo Trung Quốc. (Ảnh: CNA)

Ông góp phần kiềm chế lạm phát tăng cao, siết chặt hệ thống thuế và ngân hàng, đồng thời thúc đẩy cuộc cải tổ sâu rộng khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Những cải cách sâu rộng đó góp phần mở đường cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, mở ra quá trình hội nhập sâu hơn của nước này vào nền kinh tế toàn cầu.

“Nét đặc trưng của tôi, nguyên tắc dẫn đường của tôi, là tư duy độc lập. Tôi tin rằng mình nên nói ra những điều tôi thực sự suy nghĩ”, ông Chu phát biểu với các quan chức ở Thượng Hải năm 1988, trước khi trở thành thị trưởng thành phố.

Trên mạng xã hội, nhiều người Trung Quốc bày tỏ tiếc thương và ca ngợi những dấu ấn mà ông để lại.

Bình Giang
Theo Reuters
#Chu Dung Cơ #Nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ #Trung Quốc #Lễ tang

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