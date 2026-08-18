'Giữa biển khơi, ngư dân không bao giờ đơn độc'

TPO - Phát biểu tại buổi bàn giao ngư dân sống sót sau bốn ngày trôi dạt trên biển, Thượng tá Lê Xuân Tâm - Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân khẳng định: Giữa biển khơi, ngư dân không bao giờ đơn độc. Phía sau bà con là Tổ quốc, là các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biển, trong đó có những người chiến sĩ Hải quân luôn sẵn sàng có mặt khi bà con cần giúp đỡ.

Ngày 18/8, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức bàn giao ngư dân Trương Văn Chung (không phải Trung như thông tin ban đầu) 46 tuổi, trú tại xã Tây Yên (tỉnh An Giang), được cán bộ chiến sĩ Tàu 743, Hải đội 922 cứu nạn sau 4 ngày trôi dạt trên biển.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tá Lê Xuân Tâm - Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân, cho biết đơn vị xúc động và vui mừng khi gặp lại ngư dân vừa trải qua bốn ngày sinh tồn giữa biển khơi trong điều kiện khắc nghiệt gần khu vực giàn khoan dầu khí.

Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân tại buổi lễ.

“Bốn ngày giữa biển cả mênh mông là khoảng thời gian mà chúng ta khó có thể hình dung hết những gian nan, nguy hiểm và nghị lực phi thường của một người đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết”, Thượng tá Tâm nhìn nhận.

Theo báo cáo tại buổi bàn giao, khoảng 18h30 ngày 16/8, Tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Thăng Long – Đông Đô, cách mũi Ô Cấp khoảng 90 hải lý về phía Đông thì phát hiện một người đang trôi dạt trên biển.

Thời điểm này, khu vực có sóng gió cấp 6-7, tầm nhìn hạn chế. Tàu 743 nhanh chóng cơ động, triển khai phương án tiếp cận và đưa ngư dân lên tàu an toàn.

Nạn nhân được xác định là ông Trương Văn Chung. Ông Chung cho biết bị rơi khỏi tàu cá ngày 12/8 và trôi dạt liên tục trong bốn ngày. Trong thời gian lênh đênh trên biển, ông bám vào một tấm xốp để duy trì sự sống.

Sau khi được cứu, ngư dân được cán bộ, nhân viên Tàu 743 kiểm tra sức khỏe, cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi. Đến ngày 18/8, sức khỏe của ông Chung cơ bản ổn định, đủ điều kiện bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Hình ảnh ông Chung khi được nhân viên Tàu 743 đưa về đến đất liền.

Thượng tá Lê Xuân Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, khẩn trương của cán bộ, nhân viên Tàu 743 và Hải đội 922. Trong điều kiện sóng gió phức tạp, lực lượng làm nhiệm vụ đã chủ động quan sát, kịp thời phát hiện, tiếp cận và cứu người thành công.

Theo Phó Chính ủy Hải đoàn 129, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân trên biển không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và phẩm chất của người chiến sĩ Hải quân.

“Giữa biển khơi, ngư dân không bao giờ đơn độc. Phía sau bà con là Tổ quốc, là các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biển; trong đó có những người chiến sĩ Hải quân luôn sẵn sàng có mặt khi bà con cần giúp đỡ”, Thượng tá Tâm nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ cho ngư dân Trương Văn Chung và gia đình.

Lãnh đạo Hải đoàn 129 đồng thời khuyến cáo ngư dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi khai thác trên biển; chủ động kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh và kịp thời phát tín hiệu, thông báo cho lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Thượng tá Lê Xuân Tâm bày tỏ mong muốn vụ cứu nạn tiếp tục góp phần vun đắp tình cảm quân – dân, củng cố nghĩa tình gắn bó giữa những người lính Hải quân và ngư dân vươn khơi, bám biển.