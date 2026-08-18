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Khoảnh khắc 2 người đi xe máy bị ô tô bán tải tông văng ở ngã tư đường

Ngọc Tú

TPO - Trong lúc đang băng qua ngã tư đường, xe máy chở theo 2 người phụ nữ bị xe bán tải tông văng xa nhiều mét. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng.

Video khoảnh khắc xe bán tải tông xe máy, hất văng 2 người phụ nữ tại ngã tư đường.

Trưa 18/8, lãnh đạo Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h sáng 18/8, xe máy chở theo 2 người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm đi qua đường ở ngã tư xóm Phong Lộc (phường Vinh Lộc, Nghệ An). Đúng lúc này, xe ô tô bán tải đi từ hướng khác của ngã tư lao đến tông thẳng vào. Sau cú tông cực mạnh, xe máy và 2 người phụ nữ bị hất văng khoảng 10m.

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Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ bị thương nặng.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân xung quanh đã chạy đến gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân đi viện, đồng thời báo sự việc lên Công an phường Vinh Lộc.

Nhận tin báo, Công an phường Vinh Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng đơn vị chức năng Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Tú
#tai nạn #Nghệ An #công an #giao thông #tai nạn giao thông #xe bán tải #bị thương

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