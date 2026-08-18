Ngư dân sống sót sau 96 giờ trôi trên biển đã về đến TPHCM

TPO - Sau bốn ngày trôi giữa biển trong tình trạng không có thức ăn, nước uống, một ngư dân quê An Giang đã được cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện, cứu sống. Trưa 18/8, tàu 743 đã cập cảng tại TPHCM và bàn giao nạn nhân cho người thân tiếp tục chăm sóc.

Sáng 18/8, thông tin từ Hải đoàn 129 Hải quân cho biết Tàu 743 đang đưa ông Trương Văn Trung (46 tuổi, trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang) vào đất liền. Sức khỏe của ngư dân này từng bước ổn định sau khi được chăm sóc trên tàu.

Tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đưa ngư dân gặp nạn cập bến cảng TPHCM lúc khoảng 10h30.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía Đông, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 phát hiện một người đang trôi giữa biển.

Thời điểm trên, trời tối, sóng to và gió lớn. Tàu 743 nhanh chóng cơ động tiếp cận, triển khai phương án cứu nạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng Hải quân đưa được người gặp nạn lên tàu an toàn.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của ông Trung khi tàu cập bến.

Người được cứu là ông Trương Văn Trung. Theo lời kể ban đầu, ngày 12/8, trong lúc ra phía sau tàu cá để nghe điện thoại, ông Trung bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển. Khi định thần, ông không còn nhìn thấy tàu cá.

May mắn, ông Trung bám được vào một tấm xốp màu đen và dùng vật này làm điểm tựa trong suốt bốn ngày lênh đênh. Do đói, khát kéo dài, khi được cứu, ngư dân trong tình trạng sức khỏe và tinh thần suy yếu, da cháy nắng, trầy xước và dị ứng nhẹ.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 đã kiểm tra sức khỏe, cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi cho ông Trung. Do thể trạng còn yếu, thời điểm mới được cứu ông chưa nhớ rõ tên và số hiệu tàu cá mà mình làm việc.

Hình ảnh ông Trung trên tàu chuẩn bị lên đất liền.

Tàu 743 cập cảng Hải đoàn 129 Hải quân tại phường Phước Thắng, TPHCM vào trưa 18/8. Sau đó, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao ông Trung cho gia đình.

Gia đình ngư dân tại tỉnh An Giang đã nhận được tin báo và đang chờ đón ông trở về.