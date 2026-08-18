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Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ

Bình Giang

TPO - Để bày tỏ niềm thương tiếc nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, ngày 18/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa chia buồn.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ từ trần. Ảnh: VGP

Tại lễ viếng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, các lãnh đạo Trung Quốc và gia quyến nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp quan trọng của nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ trân trọng chuyển lời cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đã có điện và gửi vòng hoa chia buồn; chân thành cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên và sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự điều hành, quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam sẽ thực hiện thành công những mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chia buồn với Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ. Ảnh: VGP

Khẳng định chủ trương nhất quán luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự quan tâm, đóng góp thiết thực của các thế hệ lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Việt - Trung là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục gìn giữ và phát huy, nỗ lực đưa quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, bền vững.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất theo nhận thức chung cấp cao, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cùng dự lễ viếng có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ từ trần ngày 12/8, hưởng thọ 97 tuổi.

Bình Giang
#Chu Dung Cơ #Quan hệ Việt - Trung #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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