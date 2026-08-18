Dấu ấn áo xanh tình nguyện trên đất Chín Rồng: Bài 2: Đem 'làn gió mới' về tiện ích công nghệ đến vùng sâu, vùng xa

TPO - Giữa những phum sóc yên bình ở xã Núi Cấm (An Giang), Tổ công nghệ số lưu động của sinh viên tình nguyện thuộc Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TPHCM) miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà, tận tâm giúp người dân bước vào kỷ nguyên số.

Sinh viên Trường Đại học An Giang về phum, sóc hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

﻿Clip: Hòa Hội

Mang "làn gió mới" về vùng biên

Len lỏi qua những con đường rợp bóng cây tại ấp An Lợi, xã Núi Cấm, không khí vốn tĩnh lặng của phum sóc nay rộn rã hơn bởi tiếng cười nói và sắc xanh tình nguyện. Năm nay, Trung đội Núi Cấm của Trường Đại học An Giang với 30 chiến sĩ, mang theo sức trẻ và tri thức.

Nhiệm vụ trọng tâm của các bạn sinh viên là phối hợp cùng địa phương thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu dân cư, tích hợp bảo hiểm y tế, giấy tờ tùy thân vào ứng dụng VNeID cho người dân.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân đồng bào Khmer tại phum sóc tích hợp thẻ bảo hiểm vào VNeID. Ảnh: Hòa Hội

Dưới cái nắng những ngày hè biên giới, bên hiên những ngôi nhà mái tôn đơn sơ, hình ảnh các bạn trẻ tỉ mẩn cầm những chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ, trầy xước màn hình của người dân để thao tác từng bước đã trở nên quen thuộc. Làm sạch dữ liệu và đồng bộ VNeID ở vùng nông thôn, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chưa bao giờ là bài toán dễ dàng.

Bạn Đoàn Vương Huỳnh Thư - Chỉ huy phó chiến dịch tại xã Núi Cấm chia sẻ, quá trình tiếp xúc thực tế cho thấy bà con nơi đây rất cần sự hỗ trợ vì chưa có nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ. Nhiều cô chú lớn tuổi có điện thoại thông minh nhưng chỉ biết nghe gọi, SIM điện thoại đăng ký không chính chủ hoặc sai lệch thông tin so với căn cước công dân.

Thậm chí, nhiều trường hợp thông tin ngày tháng năm sinh trên thẻ bảo hiểm y tế không khớp với dữ liệu quốc gia, khiến việc tích hợp liên tục báo lỗi.

Sinh viên tình nguyện đến từng nhà hỗ trợ bà con đồng bào Khmer tích hợp dữ liệu trên điện thoại.

Nắm bắt được thực tế đó, đội hình đã chia thành các nhóm nhỏ. Một nhóm sinh viên túc trực tại các điểm sinh hoạt cộng đồng để hỗ trợ cài đặt ứng dụng, một nhóm khác theo chân cán bộ ấp đến gõ cửa từng nhà để trực tiếp rà soát, đối chiếu thông tin. Các bạn kiên nhẫn hướng dẫn người dân ra điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật lại thông tin SIM, sau đó quay lại tận tình giúp bà con cập nhật thông tin căn cước công dân, tình trạng hôn nhân và bảo hiểm y tế vào ứng dụng.

Gỡ khó từng hồ sơ

Sự tận tâm của các sinh viên tình nguyện đã thực sự chạm đến trái tim của những người nông dân chân lấm tay bùn. Ngồi trước hiên nhà, tay ôm cẩn thận túi hồ sơ đựng sổ hộ khẩu cũ, thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân, bà Sơ Lin (63 tuổi, ngụ ấp An Lợi) nở nụ cười hiền hậu, xem các bạn sinh viên đồng bộ dữ liệu cho người dân.

Khi được các bạn sinh viên hỏi thăm về chiếc điện thoại thông minh để cài đặt tài khoản định danh điện tử, bà Sơ Lin cười xòa, bộc bạch thật tình: “Trước giờ tôi không có xài điện thoại, giờ cũng không có”.

Dẫu bản thân không có thiết bị để trực tiếp trải nghiệm tiện ích số, nhưng khi được các bạn sinh viên dùng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra, đối chiếu tình trạng dữ liệu của gia đình, hướng dẫn con cháu trong nhà cách sử dụng, bà Sơ Lin không giấu được niềm vui.

Người dân đồng bào Khmer được các sinh viên hỗ trợ tích hợp dữ liệu trên điện thoại.

Niềm vui của bà Sơ Lin cũng là cảm xúc chung của hàng trăm hộ dân tại xã Núi Cấm, khi những vướng mắc về thủ tục hành chính, giấy tờ tùy thân được tháo gỡ ngay tại nhà.

Bạn Lê Võ Mỹ Tiên đã có 3 năm gắn bó với Mùa hè xanh. Tiên cho biết, khao khát lớn nhất của tuổi trẻ là được cống hiến cho xã hội. Việc tháo gỡ được một lỗi dữ liệu, giúp một người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh không phải mang vác giấy tờ rườm rà, chính là cách các bạn đang thổi một “làn gió mới” về tiện ích công nghệ đến những vùng sâu, vùng xa.

Trong hành trình ấy, rào cản ngôn ngữ đôi khi là thách thức lớn nhất khi giải thích các thuật ngữ công nghệ xa lạ, như định danh mức 2, quét NFC hay đồng bộ dữ liệu cho đồng bào Khmer. Rất may, trong đội sinh viên tình nguyện về Núi Cấm lại có bạn Thạch Thị Hồng Hạnh - sinh viên năm nhất, ĐH Đồng Tháp, người dân tộc Khmer.

Hạnh trở thành cầu nối đắc lực khi dùng chính ngôn ngữ mẹ đẻ để giao tiếp, giải thích cặn kẽ cho bà con. Nhờ có Hạnh, những thuật ngữ công nghệ được chuyển ngữ một cách gần gũi, mộc mạc, giúp người lớn tuổi dễ dàng nắm bắt.

“Khi giao tiếp với bà con, em cảm giác rất thân thuộc, đây giống như quê hương thứ hai của mình. Ở trường học đa phần em nói tiếng Việt, nhưng khi về đây, em được nói lại ngôn ngữ mẹ đẻ của mình”, Hạnh tâm sự.

Từ suy nghĩ ban đầu là đi chiến dịch tình nguyện hè để “không lãng phí thời gian trống”, nữ sinh năm nhất Hồng Hạnh đã tìm thấy niềm tự hào, ý nghĩa to lớn khi mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đổi lại, các bạn nhận sự yêu thương, đùm bọc từ chính quyền, nhân dân địa phương.

Bạn Thạch Thị Hồng Hạnh - sinh viên năm nhất ĐH An Giang là người dân tộc Khmer tham gia tình nguyện tại xã Núi Cấm.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân tích hợp dữ liệu.

Đến tận phum, sóc hỗ trợ người dân tích hợp dữ liệu.