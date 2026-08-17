Lan tỏa 'lớp học reo vui' trong kỷ nguyên số

TPO - Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui”, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ vinh danh, trao tặng sang đồng hành, tiếp sức toàn diện; khẳng định giá trị của tình yêu thương và truyền cảm hứng – những điều mà máy móc, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được.

Chiều 17/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức giới thiệu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Lan tỏa sự kết nối, tương tác trong kỷ nguyên số

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026 động viên và tôn vinh các giáo viên tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại các trường học, điểm trường ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Với chủ đề "Lớp học reo vui", chương trình hướng tới ghi nhận và lan tỏa niềm vui, háo hức của học sinh; sự kết nối, tương tác, truyền cảm hứng học tập, sáng tạo, nuôi dưỡng ước mơ... giữa thầy cô và học trò. Điều này càng quan trọng trong bối cảnh công nghệ phát triển, hiện tượng "đám đông cô đơn" đang dần xuất hiện khi học sinh sử dụng các thiết bị thông minh cá nhân, học tập bằng công nghệ làm hạn chế sự tương tác trực tiếp.

Cùng với việc đồng hành, tôn vinh giáo viên ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi mong muốn các hoạt động Chia sẻ cùng thầy cô năm nay góp phần tăng cường sự gắn kết, tương tác nhiều hơn giữa giáo viên với học trò, giữa các học sinh với nhau", anh Quy nói.

Anh Quy cũng cho biết, chương trình năm nay sẽ triển khai nhiều hoạt động đồng hành, kêu gọi sự liên minh trong hợp tác để mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho các trường học.

Ông Trịnh Văn Hào phát biểu tại chương trình.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long bày tỏ, Ban Tổ chức có niềm tin giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn khơi dậy sự tò mò, niềm vui khám phá và mong muốn được học hỏi của mỗi học sinh. Để tạo nên lớp học như vậy, thầy cô cần được tiếp thêm năng lượng và sự đồng hành. "Thay vì chỉ nhìn vào những thiếu thốn ở những nơi khó khăn, chương trình mong muốn góp phần tạo nên những điều kiện tốt nhất để mỗi ngày thầy cô giáo đến trường, học sinh đến trường là một niềm vui", ông Hào nói.

Đại sứ đồng hành chương trình năm nay có GS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam; TikToker Lê Bống; Hoa hậu Lương Thùy Linh – Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019.

Nhiều hoạt động “reo vui”

Theo Ban Tổ chức, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 mở rộng quy mô, tuyên dương 200 giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời gian nhận hồ sơ đề cử tham gia chương trình từ các tỉnh, thành phố từ ngày 17/8 – 15/9/2026.

Trong đó, có 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu xuất sắc nhất sẽ được xét chọn để vinh danh tại Hà Nội. Các giáo viên tiêu biểu khác sẽ được vinh danh tại địa phương.

Anh Nguyễn Kim Quy trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tùng

Một điểm nhấn trong chương trình là School tour "Lớp học reo vui" - Hành trình tri ân với hoạt động thăm, tặng quà thầy cô và học sinh tại các điểm trường, chung tay “thay áo mới” cho lớp học đã cũ. Hành trình mang đến những công trình hỗ trợ đời sống, tiếp thêm sức mạnh về vật chất, tinh thần cho thầy cô vùng khó.

Cuộc thi TikTok "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô" tạo video clip ngắn lan tỏa thông điệp tốt đẹp về tình thầy trò và đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân; kèm theo hashtag #trianthayco #chiasecungthayco #hoilhtnvn #thienlong.

Trong chương trình còn có triển lãm “Lớp học reo vui” giới thiệu câu chuyện gieo chữ thầm lặng của thầy cô và nụ cười rạng rỡ của học trò; hoạt động “Ngày tựu trường” đến thăm và dự ngày khai giảng tại điểm trường có thầy cô được tuyên dương những năm trước.