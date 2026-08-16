Đoàn đại biểu 'Hành trình đỏ' thăm Di tích Trường Dục Tài và Công viên Expo

TPO - Ngày 16/8, đoàn công tác “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ”, đến thăm di tích Trường Dục Tài - Đại học Quảng Tây và Công viên Expo tại Nam Ninh.

Nơi lưu dấu một chặng đường cách mạng Việt Nam

Tại di tích Trường Dục Tài - Đại học Quảng Tây, đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu học xá Trung ương, còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, tọa lạc tại khu Tây của Đại học Quảng Tây, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, làm việc với Trường Đại học Quảng Tây ngày 16/8, đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ: Khi đến với Trường Đại học Quảng Tây, đoàn đại biểu Việt Nam vinh dự được đến dâng hoa tại Di tích Trường Dục Tài, Nam Ninh – nơi in dấu những hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trên đất nước Trung Quốc. Đứng trước di tích lịch sử ấy, mỗi thành viên trong đoàn đều xúc động, tự hào.

Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" năm 2026 với chủ đề "Theo đuổi lý tưởng cách mạng – Chung tay kiến tạo tương lai" là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực góp phần vun đắp truyền thống quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Vũ Huy Dương bày tỏ mong muốn thông qua chương trình giao lưu lần này, tình hữu nghị, gắn bó giữa thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc sẽ tiếp tục được vun đắp; quan hệ hợp tác giữa các đơn vị, nhà trường hai bên, đặc biệt là giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Trường Đại học Quảng Tây, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp cho thế hệ trẻ hai nước.

Trường Dục Tài Nam Ninh ra đời trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử Việt Nam. Đầu những năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam gần đi đến thắng lợi, yêu cầu cấp thiết đặt ra là đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực để phục vụ những nhiệm vụ mới của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó đã thay mặt Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cho phép Việt Nam xây dựng một trường đào tạo cán bộ cách mạng tại khu vực ngoại thành Nam Ninh, Quảng Tây.

Phía Trung Quốc nhất trí với đề nghị này. Khu học xá Trung ương được thành lập năm 1951, nhưng do yêu cầu bảo mật nên trường được gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh. Học sinh của trường là cán bộ, thanh niên từ nhiều nơi trong nước được cử sang. Việt Nam trực tiếp quản lý và đào tạo, trong khi phía Trung Quốc hỗ trợ về cố vấn và hậu cần. Lớp học sinh Việt Nam đầu tiên gồm 257 người, trong đó có 101 cán bộ cách mạng. Năm 1954, trường chuyển về khu mới, nay thuộc khu Tây của Đại học Quảng Tây. Đến tháng 9/1957, toàn bộ trường chuyển về Việt Nam.

Hình ảnh tư liệu về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm trường Dục Tài Nam Ninh Quảng Tây và phát biểu tại hội trường vào ngày 24/12/1975.

Trong khoảng 7 năm hoạt động, Trường Dục Tài đã đào tạo khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhiều người sau này trở thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ ngoại giao, nhà kinh tế, nhà khoa học, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn của đất nước.

﻿Trong những năm tháng đất nước còn nhiều thiếu thốn sau khi giành chính quyền, Trung Quốc đã dành nguồn lực để xây dựng trường lớp, chăm lo đời sống và bảo đảm an ninh cho học sinh Việt Nam. Những câu chuyện giữa thầy và trò Trường Dục Tài trở thành những giai thoại, góp phần làm phong phú thêm tài sản chung của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Từ ký ức lịch sử đến giáo dục thế hệ trẻ

Ngày nay, Khu di tích Trường Dục Tài Nam Ninh không chỉ lưu giữ những dấu tích của một giai đoạn lịch sử mà còn được nhìn nhận như một biểu tượng của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Những “Hành trình đỏ” đưa thế hệ trẻ trở lại địa chỉ này trở thành dịp để giáo dục truyền thống, giúp người trẻ hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển quan hệ giữa hai nước.

PGS.TS. Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, ông xúc động khi được viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan nơi từng đào tạo các thế hệ cán bộ cách mạng Việt Nam từ những năm 1950.

PGS.TS. Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo ông Định, trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, Trung Quốc đã tạo điều kiện để Việt Nam đưa những “hạt giống đỏ” sang học tập, rèn luyện, sau đó trở về phục vụ Tổ quốc. Chuyến thăm giúp ông nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, tiếp nối những truyền thống mà các thế hệ đi trước để lại và nỗ lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

Cùng với hoạt động giao lưu, những năm qua, sự hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội với các đối tác Trung Quốc thông qua chuỗi hội thảo học thuật đã được duy trì trong 7 năm. Hoạt động này góp phần mở rộng giá trị của di sản Trường Dục Tài, không chỉ ở phương diện lịch sử mà còn trong hợp tác học thuật giữa hai nước.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội - anh Đào Đức Việt cho rằng chuyến thăm mở ra cơ hội cho thanh thiếu niên Thủ đô và thanh niên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu, làm việc tại Trường Đại học Quảng Tây.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Đào Đức Việt

Theo anh Việt, ngôi trường không chỉ lưu giữ những di tích lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi học tập của nhiều thế hệ học sinh, thiếu nhi Việt Nam từ những năm 1950, góp phần đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị và giao thương giữa hai nước.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội kỳ vọng Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Hà Nội sẽ tạo thêm cơ hội để học sinh, sinh viên cả nước và Thủ đô đến giao lưu, học tập tại đây, qua đó thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

“Ngọn lửa hữu nghị” trao lại cho thế hệ trẻ

Với cô Lưu Thu Liên - Giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng, việc trở lại Trường Dục Tài mang đến nhiều cảm xúc.

Là một trong 100 đại biểu tham gia “Hành trình Đỏ”, theo cô Liên, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với công tác giáo dục, học tập và đào tạo thế hệ trẻ, gửi gắm niềm tin vào đoàn viên, thanh niên - những người sẽ tiếp tục xây dựng tương lai đất nước.

Cô Lưu Thu Liên - Giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng.

Với vai trò giáo viên, cô mong muốn truyền tải tư tưởng, tình cảm và tầm nhìn của Bác đến đoàn viên, thanh niên và học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, cũng như các thế hệ học sinh của Hải Phòng và cả nước.

Còn Lê Hoài Nam - sinh viên khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết sau khi đến thăm di tích Trường Dục Tài - Đại học Quảng Tây, em càng thấm thía hình ảnh “chung một dòng sông, chung một lý tưởng” của hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Lê Hoài Nam - sinh viên khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Nam, việc bảo tồn và phát huy di sản này là trách nhiệm của thế hệ trẻ, để ngọn lửa hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành động lực cho các thế hệ mai sau trên con đường hợp tác, phát triển bền vững.

Từ một ngôi trường được thành lập cách đây hơn 70 năm để đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, Trường Dục Tài Nam Ninh hôm nay trở thành một địa chỉ giàu giá trị lịch sử và biểu tượng. Việc những giáo viên, sinh viên, thanh niên hai nước trở lại nơi này không chỉ là hành trình tìm về quá khứ, mà còn là dịp để thế hệ trẻ tiếp nhận, gìn giữ và tiếp nối những giá trị của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Đoàn công tác “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam chụp hình tại khuôn viên Đại học Quảng Tây, Trung Quốc ngày 16/8/2026.

Đoàn công tác tham quan, trải nghiệm phòng nghiên cứu nuôi cấy và bảo tồn san hô thuộc Học viện Khoa học Biển - Đại học Quảng Tây.