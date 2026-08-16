Nàng thơ diện áo dài, ghi lại khoảnh khắc đẹp hướng về Ngày Quốc khánh 2/9

TPO - Những ngày cận Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ. Trong tà áo dài trắng, mang theo cờ đỏ sao vàng, các nàng thơ ghi lại những khoảnh khắc đẹp hướng về Ngày Quốc khánh 2/9.
Nhiều cô gái lựa chọn áo dài trắng truyền thống, kết hợp nón lá, khăn quàng cờ đỏ sao vàng làm điểm nhấn. Nhiều người cầm lá cờ nhỏ trên tay tạo dáng.
Theo khảo sát của phóng viên, các gói chụp ảnh áo dài tại khu vực Quảng trường Ba Đình được thiết kế phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Theo đó, gói chỉ chụp ảnh có giá từ khoảng 500.000-600.000 đồng/người, đã bao gồm phụ kiện như cờ, nón, khăn và một số ảnh chỉnh sửa. Với khách có nhu cầu trọn gói gồm trang phục, trang điểm, làm tóc, phụ kiện và chụp ảnh sẽ có mức giá dao động khoảng 1,1-1,8 triệu đồng/người, tùy trang phục và mức độ đầu tư cho make-up, làm tóc, hoa tươi cũng như số lượng ảnh chỉnh sửa.
Ngoài ra, khách có thể sử dụng riêng các dịch vụ như trang điểm, làm tóc với giá khoảng 300.000-600.000 đồng, thuê trang phục từ 150.000 đồng và chỉnh sửa ảnh khoảng 15.000 đồng/tấm. Một số studio cũng tặng kèm video ngắn quay bằng máy ảnh để khách sử dụng trên mạng xã hội.
Chia sẻ với Tiền Phong, nhiếp ảnh gia Khuất Duy Nghĩa - founder của 9. AM Studio cho biết cảm hứng thực hiện những bộ ảnh này trước hết đến từ tình yêu đất nước và tình yêu với áo dài. “Như bao người dân Việt Nam, cảm hứng đầu tiên của tôi là tình yêu đất nước. Mỗi bức ảnh, ngoài ý nghĩa công việc, còn là cách tôi biểu lộ cảm xúc, tình cảm muốn truyền đạt tới người xem. Với tôi, áo dài là trang phục thiêng liêng và có nhiều ý nghĩa”, anh chia sẻ.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam (phố Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội) cũng là một trong những điểm đến thu hút người trẻ trong dịp này.
Công trình được xây dựng từ năm 1925 và hoàn thành năm 1928. Tòa nhà nổi bật với sự kết hợp giữa kiến trúc Pháp và các yếu tố bản địa, tạo nên diện mạo đặc trưng giữa khu trung tâm Ba Đình. Đây cũng là lý do khiến tòa nhà này trở thành một trong những địa điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong dịp Quốc khánh 2/9.