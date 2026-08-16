Nàng thơ diện áo dài, ghi lại khoảnh khắc đẹp hướng về Ngày Quốc khánh 2/9

TPO - Những ngày cận Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ. Trong tà áo dài trắng, mang theo cờ đỏ sao vàng, các nàng thơ ghi lại những khoảnh khắc đẹp hướng về Ngày Quốc khánh 2/9.