Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Nàng thơ diện áo dài, ghi lại khoảnh khắc đẹp hướng về Ngày Quốc khánh 2/9

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Những ngày cận Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ. Trong tà áo dài trắng, mang theo cờ đỏ sao vàng, các nàng thơ ghi lại những khoảnh khắc đẹp hướng về Ngày Quốc khánh 2/9.

tp-anhqtbd40.jpg
Những ngày gần đây, khu vực Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình trở thành điểm đến của nhiều người trẻ, đặc biệt là các cô gái trong tà áo dài, mang theo cờ đỏ sao vàng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp gần ngày Quốc khánh 2/9.
tp-anhqtbd54.jpg
Từ sáng sớm ngày 16/8, khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình đã có rất đông bạn trẻ, nhiếp ảnh gia và người dân đổ về đây để chụp ảnh kỷ niệm.
tp-anhqtbd23-8987.jpg
tp-anhqtbd25.jpg
tp-anhqtbd21.jpg
Nhiều cô gái lựa chọn áo dài trắng truyền thống, kết hợp nón lá, khăn quàng cờ đỏ sao vàng làm điểm nhấn. Nhiều người cầm lá cờ nhỏ trên tay tạo dáng.
tp-anhqtbd43.jpg
Những tà áo dài trắng nổi bật giữa không gian xanh của quảng trường, hòa cùng sắc đỏ của cở Tổ quốc tạo nên khung cảnh đặc biệt, hướng về đại lễ 2/9 của dân tộc.
tp-anhqtbd47-9079.jpg
tp-anhqtbd53.jpg﻿
Theo khảo sát của phóng viên, các gói chụp ảnh áo dài tại khu vực Quảng trường Ba Đình được thiết kế phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Theo đó, gói chỉ chụp ảnh có giá từ khoảng 500.000-600.000 đồng/người, đã bao gồm phụ kiện như cờ, nón, khăn và một số ảnh chỉnh sửa. Với khách có nhu cầu trọn gói gồm trang phục, trang điểm, làm tóc, phụ kiện và chụp ảnh sẽ có mức giá dao động khoảng 1,1-1,8 triệu đồng/người, tùy trang phục và mức độ đầu tư cho make-up, làm tóc, hoa tươi cũng như số lượng ảnh chỉnh sửa.
tp-anhqtbd10.jpg
Các gói chụp theo cặp có giá khoảng 1-1,9 triệu đồng/cặp nếu sử dụng dịch vụ trọn gói. Trường hợp chỉ thuê nhiếp ảnh gia chụp, không bao gồm trang phục và trang điểm, mức giá khoảng 1 triệu đồng/cặp.
tp-anhqtbd25.jpg
tp-anhqtbd24.jpg
Ngoài ra, khách có thể sử dụng riêng các dịch vụ như trang điểm, làm tóc với giá khoảng 300.000-600.000 đồng, thuê trang phục từ 150.000 đồng và chỉnh sửa ảnh khoảng 15.000 đồng/tấm. Một số studio cũng tặng kèm video ngắn quay bằng máy ảnh để khách sử dụng trên mạng xã hội.
tp-anhqtbd2.jpg
Các nhiếp ảnh gia có mặt tại đây liên tục hỗ trợ chỉnh trang phục, tạo dáng và lựa chọn góc máy để lưu giữ khoảnh khắc đẹp.
756340547-28290841107169057-8734587410278631090-n.jpg
756139157-28290840710502430-3902590470158919980-n.jpg
Chia sẻ với Tiền Phong, nhiếp ảnh gia Khuất Duy Nghĩa - founder của 9. AM Studio cho biết cảm hứng thực hiện những bộ ảnh này trước hết đến từ tình yêu đất nước và tình yêu với áo dài. “Như bao người dân Việt Nam, cảm hứng đầu tiên của tôi là tình yêu đất nước. Mỗi bức ảnh, ngoài ý nghĩa công việc, còn là cách tôi biểu lộ cảm xúc, tình cảm muốn truyền đạt tới người xem. Với tôi, áo dài là trang phục thiêng liêng và có nhiều ý nghĩa”, anh chia sẻ.
756340557-28290840700502431-3921700679097136972-n.jpg
Trong dịp Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác là những địa điểm đặc biệt, gắn với lịch sử và ký ức của nhiều thế hệ, vì vậy, bộ ảnh anh Duy Nghĩa từng thực hiện vào kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9/2025 giúp anh có rất đông khách hàng. "Năm trước, khách hàng của studio bùng nổ và vượt xa ngoài dự tính. Trung bình tháng 7, 8/2025, chúng tôi có khoảng 15-20 khách/ngày", anh Nghĩa cho biết.
tp-anhqtbd52.jpg
tp-anhqtbd46.jpg

tp-anhqtbd17.jpg
tp-anhqtbd15.jpg
tp-anhqtbd39.jpg
tp-anhqtbd28.jpg
Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam (phố Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội) cũng là một trong những điểm đến thu hút người trẻ trong dịp này.
tp-anhqtbd29.jpg
tp-anhqtbd30.jpg
Công trình được xây dựng từ năm 1925 và hoàn thành năm 1928. Tòa nhà nổi bật với sự kết hợp giữa kiến trúc Pháp và các yếu tố bản địa, tạo nên diện mạo đặc trưng giữa khu trung tâm Ba Đình. Đây cũng là lý do khiến tòa nhà này trở thành một trong những địa điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong dịp Quốc khánh 2/9.
tp-anhqtbd55.jpg
Hình ảnh những cô gái trong tà áo dài thướt tha cùng sắc cờ đỏ sao vàng giữa không gian Quảng trường Ba Đình tạo nên một sắc màu đặc biệt. Với nhiều người trẻ, đây còn là dịp thể hiện tình yêu với tà áo dài, với đất nước theo cách gần gũi và giàu cảm xúc.
Gia Linh - Duy Phạm
#Quốc khánh #Ba Đình #áo dài #chụp ảnh #Hà Nội #2/9 #chụp ảnh áo dài

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe