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Giới trẻ

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Lai Châu cắt giảm thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho nhà đầu tư

Xuân Tùng

TPO - Làm thủ tục đất đai từ 25 ngày xuống còn 12,5 ngày; xử lý hồ sơ đầu tư song song thay vì tuần tự; chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ... là những cam kết được lãnh đạo tỉnh Lai Châu đưa ra tại Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, nhằm giải tỏa những điểm nghẽn, tăng sức bật cho cộng đồng doanh nghiệp.

Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 tại tỉnh Lai Châu (diễn ra chiều 15/8) thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên khởi nghiệp và đại diện các hiệp hội.

Giải bài toán giá trị gia tăng

Anh Phan Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định, Lai Châu với nhiều lợi thế về nông nghiệp đặc sản, chè, mắc ca, dược liệu, kinh tế xanh, thương mại biên giới, du lịch và chế biến…, có điều kiện để từ khai thác thô sang nâng cao giá trị của sản phẩm. “Một con đường thuận lợi giúp hàng hóa đi xa hơn, nhưng một chuỗi liên kết tốt sẽ giúp giá trị ở lại nhiều hơn với địa phương”, anh Đạt nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa điều này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Lai Châu kết nối doanh nghiệp địa phương với chuyên gia, đối tác công nghệ, logistics, chế biến và đầu tư. Từ đó, đưa sản phẩm Lai Châu vào mạng lưới hợp tác rộng hơn của cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước.

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Anh Phan Tấn Đạt phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Từ thực tế ngành chè, bà Nguyễn Mỹ Linh - Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu và Thương mại Thiên Bảo Lai Châu, cho rằng điểm nghẽn lớn không nằm ở vùng nguyên liệu hay sản lượng, mà ở giá trị gia tăng. Với hơn 11.000 ha đang thiếu những “cú hích” về chế biến sâu và thương hiệu. Lợi thế cạnh tranh không nằm ở sản lượng mà phải ở bản sắc và tiêu chuẩn chất lượng.

Đồng quan điểm, đại diện Công ty Dũng Long chia sẻ kinh nghiệm đưa gạo Séng Cù vào hệ thống phân phối lớn, cho rằng doanh nghiệp phải đóng vai trò hạt nhân, kết nối người dân và hợp tác xã để tạo ra chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Cùng trao đổi tại chương trình, ông Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu khẳng định thương mại điện tử và livestream là “cánh tay nối dài” hiệu quả nhất. Thực tế đã có những sản phẩm bản địa “cháy hàng” nhờ các nền tảng số, mở ra hướng đi mới cho nông sản Lai Châu.

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Các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) vòng địa phương Lai Châu

Chính quyền phục vụ, cắt giảm thủ tục

Phần đối thoại trực tiếp nóng lên với các câu hỏi về tiếp cận đất đai, vốn và chi phí vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư…

Trao đổi về môi trường đầu tư kinh doanh, ông Nguyễn Sỹ Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, khẳng định cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Lai Châu đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục và thời gian xử lý; đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử; công khai, số hóa thông tin phục vụ doanh nghiệp; đồng thời tăng phân cấp cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở nhằm giảm các khâu trung gian.

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Ông Nguyễn Sỹ Cảnh trao đổi tại chương trình. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh cũng cho biết, tỉnh đang nghiên cứu cơ chế xử lý hồ sơ đầu tư theo hướng song song thay vì tuần tự để rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho nhà đầu tư.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết đang xây dựng phương án cắt giảm tới 50% thời gian thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất (từ 25 ngày xuống còn 12,5 ngày).

Về bài toán vốn, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ đẩy mạnh cho vay dựa trên uy tín và phương án kinh doanh khả thi thay vì quá phụ thuộc vào tài sản thế chấp. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại địa phương.

Phát biểu kết luận chương trình, ông Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã đưa ra 4 cam kết mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, lắng nghe thực chất; giải quyết thủ tục nhanh nhất; công khai minh bạch thông tin và chủ động vào cuộc cùng doanh nghiệp, không để doanh nghiệp “tự bơi” giữa các quy định.

Trong khuôn khổ chương trình, 3 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu với các đơn vị, doanh nghiệp về quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tiêu biểu; triển khai dự án năng lượng mặt trời...

Xuân Tùng
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