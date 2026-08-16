300 đoàn viên, thanh niên dự lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan

TPO - Sáng 15/8, Đoàn Thanh niên phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa tổ chức cho 300 đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương.