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Giới trẻ

300 đoàn viên, thanh niên dự lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan

Thành Đạt

TPO - Sáng 15/8, Đoàn Thanh niên phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa tổ chức cho 300 đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương.

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Giữa không gian núi rừng hùng vĩ, trong làn mây bảng lảng trên đỉnh Fansipan﻿, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh.
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Trong không khí trang nghiêm, tự hào, 300 đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca﻿ và hướng về lá cờ Tổ quốc ở điểm cao nhất của đất nước.
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Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
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Thông qua chương trình, tuổi trẻ phường Sa Pa có thêm cơ hội trải nghiệm, giao lưu và quảng bá hình ảnh Sa Pa﻿ - Lào Cai đến du khách.
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Hoạt động đồng thời lan tỏa tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam - Tự hào, trách nhiệm, khát vọng cống hiến”, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên.
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Anh Trần Hồng Hải - Bí thư Đoàn phường Sa Pa cho biết, hoạt động chào cờ trên đỉnh Fansipan là dịp để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm không gian đặc biệt, từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào khi được đứng dưới lá cờ Tổ quốc trên nóc nhà Đông Dương. Qua đó, Đoàn phường Sa Pa mong muốn tạo thêm những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gắn giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tế, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong quảng bá hình ảnh Sa Pa văn minh, thân thiện, giàu bản sắc.
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Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên phường Sa Pa và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa trong tổ chức các chương trình dành cho đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Sa Pa năng động, thân thiện và giàu sức hút.
Thành Đạt
#Hơn 300 đoàn viên thanh niên tham dự lễ chào cờ tại đỉnh Fansipan #Dự lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan #Các hoạt động du lịch trên đỉnh Fansipan #Thanh niên Sa Pa góp phần giáo dục lòng yêu nước #hoạt động chào cờ trên đỉnh Fansipan #giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc #quảng bá hình ảnh du lịch Sa Pa #tuổi trẻ sáng tạo hoạt động ý nghĩa #liên kết đoàn viên thanh niên và doanh nghiệp du lịch #chào cờ trên đỉnh Fansipan

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