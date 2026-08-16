300 đoàn viên, thanh niên dự lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan

TPO - Sáng 15/8, Đoàn Thanh niên phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa tổ chức cho 300 đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
Hoạt động đồng thời lan tỏa tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam - Tự hào, trách nhiệm, khát vọng cống hiến”, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên.