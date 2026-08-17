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Giới trẻ

Bắc Ninh đồng loạt tổ chức ngày hội và hội trại hè thanh thiếu nhi

P.V

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, những ngày giữa tháng 8, các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức ngày hội, hội trại hè và các hoạt động tổng kết hè dành cho thanh thiếu nhi. Các chương trình diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Tại nhiều địa phương, không khí ngày hội hè trở nên rộn ràng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi tập thể. Những sân chơi gần gũi, thiết thực không chỉ mang đến tiếng cười mà còn tạo cơ hội để các em giao lưu, thể hiện năng khiếu, tăng cường tinh thần đoàn kết và có thêm những kỷ niệm đẹp trước khi bước vào năm học mới.

Điểm nhấn trong các chương trình là những hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, trang bị kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho thanh thiếu nhi. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, hướng dẫn thực hành và các trò chơi tương tác, những kỹ năng cần thiết được truyền tải sinh động, phù hợp với lứa tuổi.

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Ngày hội Thanh thiếu nhi ở tỉnh Bắc Ninh

Cùng với đó, nhiều địa phương tổ chức hội trại hè với các nội dung phong phú, phát huy tính sáng tạo và khả năng làm việc nhóm của thiếu nhi. Từ trang trí trại, các trò chơi vận động đến những tiết mục văn nghệ, mỗi hoạt động đều tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp và chủ động tham gia các hoạt động tập thể.

Việc đồng loạt tổ chức ngày hội, hội trại hè và tổng kết hè cũng là dịp để tổ chức Đoàn, Đội đánh giá kết quả các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trong dịp hè. Qua đó, các cấp bộ Đoàn, Đội tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, tạo môi trường để thiếu nhi được vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện.

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Đốt lửa trại tại Ngày hội Thanh thiếu nhi ở tỉnh Bắc Ninh

Những sân chơi được tổ chức ngay tại cơ sở còn góp phần đưa hoạt động Đoàn, Đội đến gần hơn với thanh thiếu nhi. Từ những hoạt động tưởng như đơn giản, các em được khuyến khích vận động, khám phá, giao lưu và học hỏi, qua đó hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Giữa tháng 8, khi kỳ nghỉ hè dần khép lại, những ngày hội rộn ràng trở thành điểm nhấn đáng nhớ đối với thiếu nhi Bắc Ninh. Không chỉ mang đến một mùa hè vui tươi, an toàn và bổ ích, các hoạt động còn tiếp thêm năng lượng, tạo tâm thế phấn khởi để các em tự tin bước vào năm học mới.

Qua đó, các hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu nhi; đồng thời góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, để mỗi mùa hè của các em thực sự là một hành trình trải nghiệm, trưởng thành và đáng nhớ.

P.V
#Bắc Ninh #ngày hội #hội trại #thiếu nhi #hoạt động hè #giáo dục

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