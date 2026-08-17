Phát huy thế mạnh tri thức, tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của TPHCM

TPO - Với tinh thần hồ hởi và sẵn sàng cống hiến, tuổi trẻ TPHCM đã triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè theo phương châm “Quân đông hơn, việc nhiều hơn, lực lớn hơn” và nguyên tắc “3 chung - 3 liên kết”, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương Đoàn và chủ đề công tác Đoàn năm 2026.

Tối 16/8, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè thành phố năm 2026.

Đến dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Phát biểu tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, chị Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM nhìn nhận, mùa hè năm nay, phong trào tình nguyện tiếp tục là điểm sáng đáng tự hào của tuổi trẻ thành phố.

Với tinh thần hồ hởi và sẵn sàng cống hiến, tuổi trẻ thành phố đã triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè theo phương châm “Quân đông hơn, việc nhiều hơn, lực lớn hơn” và nguyên tắc “3 chung - 3 liên kết”, cụ thể hóa chủ trương của T.Ư Đoàn và chủ đề công tác Đoàn năm 2026 “Tuổi trẻ TPHCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Đây không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành cách làm xuyên suốt, tạo nên khí thế sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ trong suốt mùa hè vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Hồ Hồng Nguyên trao hoa cảm ơn Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè 2026 của TPHCM. Dịp này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, UBND TPHCM trao tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân, tập thể. Ảnh: Ngô Tùng



Theo chị Tuyết, với gần 400.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia cùng các tình nguyện viên quốc tế, mùa hè năm nay đã tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp trên toàn thành phố, làm nên bức tranh sống động, khẳng định sức hút và sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tình nguyện thành phố.

Điểm qua nét nổi bật của hoạt động tình nguyện hè, chị Ánh Tuyết cho biết, năm nay thành phố lần đầu tiên triển khai đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số và triển khai “Bình dân học vụ số” - thể hiện bước chuyển mới, sáng tạo của phong trào tình nguyện thành phố.

Sinh viên TPHCM hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trong dịp hè.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Trường học thực tiễn để trưởng thành

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong biểu dương những đóng góp tích cực của các chiến sĩ tình nguyện, các lực lượng phối hợp qua những công trình, phần việc cụ thể trước những yêu cầu mới của thành phố.

Ông Lê Quốc Phong tuyên dương những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ thành phố.

Ông Phong nhấn mạnh, nhìn lại hành trình đã qua, các chương trình, chiến dịch tình nguyện đã trở thành dấu ấn đẹp, bản sắc riêng của tuổi trẻ thành phố. Đồng thời đây là môi trường thực tiễn phong phú để thanh niên thành phố cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

“Đến nay, nội dung và phương thức tình nguyện đã có nhiều thay đổi, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn giữ được: Tinh thần và sức trẻ, tri thức chuyên môn và trách nhiệm để làm những việc thiết thực cho cộng đồng, xã hội và nhân dân”, ông Phong ghi nhận.

Bạn trẻ TPHCM đón nhận bằng khen sau những ngày cống hiến cho cộng đồng qua những công trình, phần việc thiết thực.

Các bạn trẻ đến từ Malaysia chung vui với tuổi trẻ TPHCM trong đêm tổng kết. Năm nay, đội hình tiếp tục đồng hành với thanh niên TPHCM để thực hiện nhiều nội dung tình nguyện hè tại các địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị thời gian tới, các chương trình, chiến dịch tình nguyện cần duy trì tốt chức năng trường học thực tiễn, môi trường giáo dục, rèn luyện và trưởng thành của thanh niên. Mỗi hoạt động tình nguyện phải góp phần hình thành cho các bạn trẻ ý thức trách nhiệm, kỹ năng làm việc, tinh thần, kỹ năng phối hợp, khả năng thích ứng và năng lực giải quyết vấn đề từ thực tiễn.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tình nguyện, phát huy thế mạnh về tri thức chuyên môn và công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề của thành phố, cơ sở...

Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM mang đến những tiết mục văn nghệ ý nghĩa trong đêm tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè. Ảnh: Ngô Tùng