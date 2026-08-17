Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát huy thế mạnh tri thức, tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Với tinh thần hồ hởi và sẵn sàng cống hiến, tuổi trẻ TPHCM đã triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè theo phương châm “Quân đông hơn, việc nhiều hơn, lực lớn hơn” và nguyên tắc “3 chung - 3 liên kết”, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương Đoàn và chủ đề công tác Đoàn năm 2026.

Tối 16/8, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè thành phố năm 2026.

Đến dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Phát biểu tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, chị Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM nhìn nhận, mùa hè năm nay, phong trào tình nguyện tiếp tục là điểm sáng đáng tự hào của tuổi trẻ thành phố.

Với tinh thần hồ hởi và sẵn sàng cống hiến, tuổi trẻ thành phố đã triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè theo phương châm “Quân đông hơn, việc nhiều hơn, lực lớn hơn” và nguyên tắc “3 chung - 3 liên kết”, cụ thể hóa chủ trương của T.Ư Đoàn và chủ đề công tác Đoàn năm 2026 “Tuổi trẻ TPHCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Đây không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành cách làm xuyên suốt, tạo nên khí thế sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ trong suốt mùa hè vừa qua.

2t8a9704.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Hồ Hồng Nguyên trao hoa cảm ơn Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè 2026 của TPHCM. Dịp này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, UBND TPHCM trao tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân, tập thể. Ảnh: Ngô Tùng

Theo chị Tuyết, với gần 400.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia cùng các tình nguyện viên quốc tế, mùa hè năm nay đã tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp trên toàn thành phố, làm nên bức tranh sống động, khẳng định sức hút và sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tình nguyện thành phố.

Điểm qua nét nổi bật của hoạt động tình nguyện hè, chị Ánh Tuyết cho biết, năm nay thành phố lần đầu tiên triển khai đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số và triển khai “Bình dân học vụ số” - thể hiện bước chuyển mới, sáng tạo của phong trào tình nguyện thành phố.

2t8a9919.jpg
Sinh viên TPHCM hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trong dịp hè.
﻿Ảnh: Ngô Tùng

Trường học thực tiễn để trưởng thành

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong biểu dương những đóng góp tích cực của các chiến sĩ tình nguyện, các lực lượng phối hợp qua những công trình, phần việc cụ thể trước những yêu cầu mới của thành phố.

2t8a9708.jpg
Ông Lê Quốc Phong tuyên dương những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ thành phố.

Ông Phong nhấn mạnh, nhìn lại hành trình đã qua, các chương trình, chiến dịch tình nguyện đã trở thành dấu ấn đẹp, bản sắc riêng của tuổi trẻ thành phố. Đồng thời đây là môi trường thực tiễn phong phú để thanh niên thành phố cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

“Đến nay, nội dung và phương thức tình nguyện đã có nhiều thay đổi, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn giữ được: Tinh thần và sức trẻ, tri thức chuyên môn và trách nhiệm để làm những việc thiết thực cho cộng đồng, xã hội và nhân dân”, ông Phong ghi nhận.

2t8a9809.jpg
Bạn trẻ TPHCM đón nhận bằng khen sau những ngày cống hiến cho cộng đồng qua những công trình, phần việc thiết thực.
2t8a9819.jpg
Các bạn trẻ đến từ Malaysia chung vui với tuổi trẻ TPHCM trong đêm tổng kết. Năm nay, đội hình tiếp tục đồng hành với thanh niên TPHCM để thực hiện nhiều nội dung tình nguyện hè tại các địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị thời gian tới, các chương trình, chiến dịch tình nguyện cần duy trì tốt chức năng trường học thực tiễn, môi trường giáo dục, rèn luyện và trưởng thành của thanh niên. Mỗi hoạt động tình nguyện phải góp phần hình thành cho các bạn trẻ ý thức trách nhiệm, kỹ năng làm việc, tinh thần, kỹ năng phối hợp, khả năng thích ứng và năng lực giải quyết vấn đề từ thực tiễn.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tình nguyện, phát huy thế mạnh về tri thức chuyên môn và công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề của thành phố, cơ sở...

2t8a9784.jpg
Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM mang đến những tiết mục văn nghệ ý nghĩa trong đêm tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè. Ảnh: Ngô Tùng

Trong ngày (16/8), hàng nghìn bạn trẻ TPHCM đã hòa trong không khí sôi nổi, tươi vui của Ngày hội những người tình nguyện năm 2026 tại Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Ngày hội là dịp tạo sân chơi gặp gỡ của những chiến sĩ đã cùng nhau làm nên một mùa hè ý nghĩa, đồng thời cũng là điểm kết nối để tinh thần tình nguyện tiếp tục được lan tỏa.

Ngô Tùng
#tuổi trẻ TPHCM #lãnh đạo TPHCM #phong trào tình nguyện #đóng góp tích cực #bạn trẻ #Công viên Đầm Sen #tổng kết chương trình #chiến dịch hè tình nguyện #dịch vụ công trực tuyến #phổ cập kỹ năng số #tình nguyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe