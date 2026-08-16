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Giới trẻ

Bạn trẻ TPHCM và ASEAN hào hứng thi nhảy flashmob, trải nghiệm ở ngày hội khép lại chiến dịch tình nguyện

Ngô Tùng

TPO - Đến với ngày hội Những người tình nguyện năm nay, đông đảo bạn trẻ hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại các gian hàng, triển lãm dấu ấn hè tình nguyện, các gian hàng triển lãm, giới thiệu về các quốc gia trong khu vực ASEAN.

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Ngày 16/8, trong khuôn khổ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức Ngày hội những người tình nguyện năm 2026 tại Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Ảnh: Ngô Tùng
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Ngày hội là dịp tạo sân chơi gặp gỡ của những chiến sĩ đã cùng nhau làm nên một mùa hè ý nghĩa, đồng thời cũng là điểm kết nối để tinh thần tình nguyện﻿ tiếp tục được lan toả.
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Một trong những hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia là Liên hoan flashmob “Nhịp bước tình nguyện”.
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Hòa trong sân chơi lý thú này, các em học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên thuộc các trường học, cơ sở Đoàn trên khắp thành phố đã cùng góp nên những tiết mục nhảy đặc sắc mang dấu ấn riêng của đơn vị mình.
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Khép lại liên hoan, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Câu lạc bộ Nghệ thuật SK, thuộc Đoàn phường Hiệp Bình.
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Câu lạc bộ Bước nhảy thanh niên xã Châu Đức (Đoàn xã Châu Đức) xuất sắc đoạt giải Nhì hội thi. Trong khi đó, giải Ba chung cuộc thuộc về Câu lạc bộ Văn nghệ N2T, Trường THPT Nguyễn Trung Trực.
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Thạc sĩ nghệ thuật Đoàn Huyền - giảng viên khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM - đánh giá hầu hết các đội thi đã tham gia liên hoan với đội ngũ đông đảo, nội dung các bài biểu diễn đa dạng, sinh động và đồng đều. Các thí sinh đã nỗ lực cao để hoàn thành bài thi tốt của mình.
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Theo ThS. Đoàn Huyền, điểm đặc biệt là dù kết thúc phần thi, các bạn trẻ đã nhiệt tình tham gia phần nhảy "gala" đẹp mắt sau đó, tạo nên màu sắc đa dạng và vui nhộn.
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Là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của CLB Nghệ thuật SK, em Trần Nguyễn Khánh Linh (học sinh lớp 6) cho biết nhóm đã tập trung tập luyện một tuần qua trước buổi thi hôm nay và rất phấn khởi khi đội đã giành được phần thưởng cao nhất. Kết quả﻿ này có sự dạy dỗ, đồng hành của các thầy cô, phụ huynh, trở thành niềm khích lệ lớn cho các bạn.
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"Chúng em rất vui vì đã có được phần thưởng xứng đáng﻿. Dù vậy, tụi con tự nhắc mình không được kiêu hãnh mà phải nỗ lực thêm nữa bởi phía sau còn cả một chặng đường dài", Khánh Linh bộc bạch và nói kết quả này cũng sẽ là nguồn động lực quý giá để các em tiếp tục rèn luyện, trưởng thành.
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Cùng với hội thi flashmob, Ngày hội Những người tình nguyện 2026 còn diễn ra các hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho các chiến sĩ tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 trên địa bàn TPHCM.
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Đến với ngày hội, bạn trẻ hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại các gian hàng, triển lãm dấu ấn hè tình nguyện, các gian hàng triển lãm, giới thiệu về các quốc gia trong khu vực ASEAN.
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Các chiến sĩ tình nguyện đến từ đất nước Malaysia cùng hòa vào không gian giao lưu sôi động, thân tình cùng các bạn trẻ TPHCM.
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Mùa hè này, các bạn thanh niên quốc tế đã chung tay với thanh niên thành phố thực hiện các phần việc, công trình tình nguyện tại xã Kim Long và hai phường Phú Lợi, Trung Mỹ Tây (TPHCM).
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Hàng nghìn bạn trẻ đã có một ngày trải nghiệm trong Ngày hội Những người tình nguyện, trước khi diễn ra chương trình tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TPHCM năm 2026 vào tối cùng ngày (16/8). Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#tổng kết #tình nguyện hè #thanh niên tình nguyện #chăm lo #an sinh xã hội #tuổi trẻ TPHCM #khen thưởng #tình nguyện quốc tế #chiến dịch thanh niên tình nguyện #Thành Đoàn TPHCM

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