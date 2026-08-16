Bạn trẻ TPHCM và ASEAN hào hứng thi nhảy flashmob, trải nghiệm ở ngày hội khép lại chiến dịch tình nguyện

TPO - Đến với ngày hội Những người tình nguyện năm nay, đông đảo bạn trẻ hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại các gian hàng, triển lãm dấu ấn hè tình nguyện, các gian hàng triển lãm, giới thiệu về các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Hòa trong sân chơi lý thú này, các em học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên thuộc các trường học, cơ sở Đoàn trên khắp thành phố đã cùng góp nên những tiết mục nhảy đặc sắc mang dấu ấn riêng của đơn vị mình.
Đến với ngày hội, bạn trẻ hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại các gian hàng, triển lãm dấu ấn hè tình nguyện, các gian hàng triển lãm, giới thiệu về các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Hàng nghìn bạn trẻ đã có một ngày trải nghiệm trong Ngày hội Những người tình nguyện, trước khi diễn ra chương trình tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TPHCM năm 2026 vào tối cùng ngày (16/8). Ảnh: Ngô Tùng