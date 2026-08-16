Bạn trẻ TPHCM và ASEAN hào hứng thi nhảy flashmob, trải nghiệm ở ngày hội khép lại chiến dịch tình nguyện

TPO - Đến với ngày hội Những người tình nguyện năm nay, đông đảo bạn trẻ hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại các gian hàng, triển lãm dấu ấn hè tình nguyện, các gian hàng triển lãm, giới thiệu về các quốc gia trong khu vực ASEAN.