Tuyên Quang có tân Giám đốc Sở Nội vụ

Sáng 18/8, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trao Quyết định và tặng hoa các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo báo Tuyên Quang, tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể:

Phân công, điều động ông Đỗ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuyên trách, điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ kể từ ngày 15/8/2026; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm nhiệm.

Phân công, điều động ông Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Nà Hang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nà Hang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động ông Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đến nhận công tác tại UBND xã Tân An; giới thiệu để HĐND xã Tân An bầu cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tân An, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều động ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031, đến công tác tại UBND xã Thái Bình; giới thiệu để HĐND xã Thái Bình bầu cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Thái Bình, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, các cán bộ được phân công nhận công tác mới cần bắt tay ngay vào công việc, sớm ổn định tổ chức, triển khai các nhiệm vụ, xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương.

Ông Phan Huy Ngọc tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn đã trải qua qua nhiều đơn vị công tác, các cán bộ được phân công, điều động lần này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.