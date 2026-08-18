Nghệ An: Sách giáo khoa khan hàng, phụ huynh 'đỏ mắt' tìm mua

TPO - Nhiều nhà sách tại Nghệ An đang khan hiếm sách giáo khoa khi nhu cầu mua tăng mạnh trước năm học mới. Các đơn vị cung ứng đang đẩy nhanh nhập hàng, trong khi ngành Giáo dục lên phương án hỗ trợ để học sinh có đủ sách trước ngày khai giảng.

Đi 3 nhà sách vẫn chưa mua đủ

17 giờ, tại một nhà sách trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, Nghệ An), khá đông phụ huynh, học sinh đến tìm mua sách giáo khoa. Tuy nhiên, trên nhiều kệ sách của các cấp học đã trống trơn. Nhân viên bán hàng cho biết, lượng khách tìm mua tăng mạnh những ngày gần đây, nhưng chưa thể xác định chính xác thời điểm một số đầu sách sẽ được bổ sung.

Chị Hoàng Trang (trú phường Trường Vinh) cho hay, chị đã đi 3 nhà sách để tìm mua sách giáo khoa lớp 5 cho con gái nhưng đến nay vẫn chưa đủ bộ. “Có những cuốn tôi tìm ở cửa hàng thứ nhất không có, sang cửa hàng khác cũng hết. Tôi đã để lại số điện thoại để khi có hàng nhà sách gọi báo, nhưng hiện vẫn chưa biết khi nào mới mua đủ sách cho con”, chị Trang chia sẻ.

Phụ huynh tìm kiếm sách giáo khoa cho con trước thềm năm học mới.

Tương tự, chị Kim Long (trú phường Vinh Phú) cũng phải tìm đến nhiều nơi để mua sách cho con. Tại một nhà sách trên đường Phạm Đình Toái, chị được thông báo nhiều đầu sách đã hết.

“Tôi đến nhà sách trên đường Phạm Đình Toái nhưng họ nói sách giáo khoa lớp 6 hiện đã hết sạch, không có hàng. Sách tiểu học thì còn một số cuốn, nhưng sách bài tập tiểu học cũng không còn”, chị Long cho hay.

Khảo sát tại một số nhà sách ở thành phố Vinh (cũ) cho thấy, tình trạng khan hiếm diễn ra ở nhiều khối lớp. Không ít phụ huynh gọi điện đặt mua nhưng các cửa hàng chưa thể nhận đơn do đơn vị cung ứng thông báo chưa có hàng.

Nhiều kệ sách giáo khoa tại một nhà sách ở phường Thành Vinh đã trống, trong khi phụ huynh vẫn liên tục tìm mua.

Càng gần ngày tựu trường, áp lực tìm mua sách càng lớn. Một số phụ huynh phải đi nhiều cửa hàng, gọi điện hỏi trước hoặc đăng thông tin tìm mua trên các nhóm cộng đồng với hy vọng tìm đủ sách cho con.

Đẩy nhanh nguồn cung, tính phương án hỗ trợ

Theo các đơn vị cung ứng, sách giáo khoa lớp 10 đang thiếu nhiều nhất. Nguyên nhân là học sinh chỉ xác định đầy đủ môn học sau khi các trường hoàn thành tuyển sinh, tư vấn tổ hợp và môn tự chọn. Nhu cầu mua sách vì thế dồn vào một khoảng thời gian ngắn, trong khi nguồn cung chưa kịp đáp ứng.

Phụ huynh, học sinh phải tìm đến nhiều nhà sách để mua đủ sách.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027, nhiều địa phương trên cả nước cùng bổ sung sách để thực hiện chủ trương miễn, giảm tiền sách giáo khoa cho học sinh, tạo thêm áp lực lên khâu in ấn và phân phối. Việc thực hiện thống nhất một bộ sách giáo khoa theo từng môn học cũng khiến phương thức cung ứng có nhiều thay đổi.

Đại diện Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An cho biết, đơn vị liên tục nhập sách nhưng chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu tăng cao. Tình trạng thiếu sách không chỉ xảy ra tại Nghệ An mà còn ở nhiều địa phương do các nhà xuất bản chưa kịp in và cung ứng.

Các nhà xuất bản đã cam kết cung cấp đủ sách trước ngày 20/8. Đối với sách đặt qua nhà trường, tình hình thuận lợi hơn. Hiện khoảng 80% đơn vị trường học trên địa bàn đã được cung ứng đủ sách.

Một số đầu sách giáo khoa, sách bài tập đã hết hàng.

Ngành giáo dục Nghệ An cũng đang làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để chủ động nguồn hàng, bảo đảm học sinh có đủ sách khi bước vào năm học mới.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - cho biết, nhà xuất bản đã cam kết cung ứng một phần sách cho các trường. Tuy nhiên, với nhu cầu lớn, khó có thể đưa hơn 216.000 bộ sách về cùng một thời điểm. Trong trường hợp cần thiết, ngân sách tỉnh có thể được cấp trực tiếp về các xã để hỗ trợ kinh phí cho phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa.

Cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung, từ ngày 17/8, các trường học trên địa bàn Nghệ An cũng vận động học sinh khóa trước trao tặng lại sách giáo khoa đã sử dụng để xây dựng tủ sách dùng chung.

Đây được xem là giải pháp trước mắt nhằm tận dụng những cuốn sách còn tốt, giảm áp lực mua mới và hỗ trợ những học sinh chưa kịp hoàn thiện bộ sách trước ngày tựu trường.