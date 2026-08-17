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Giáo dục

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Khánh Hòa: Kỷ luật phó hiệu trưởng vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Phùng Quang

TPO - Ông T.H.T., Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang) bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khi làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh).

Ngày 17/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định kỷ luật ông T.H.T., Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang), bằng hình thức cảnh cáo, thời hạn kỷ luật 12 tháng.

Lý do, ông T.H.T. đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, theo Thông báo số 78/TB-SGDĐT ngày 11/8/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về kết quả rà soát, xác minh một số cán bộ quản lý, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự.

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Các học sinh Khánh Hòa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các giáo viên khác làm nhiệm vụ coi thi, để xảy ra sai sót tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, các đơn vị, địa phương quản lý viên chức, giáo viên sẽ xem xét và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo quy định.

Trước đó, Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp, thảo luận và thống nhất xử lý nghiêm trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh). Theo đó, thí sinh vi phạm tại phòng thi số 0577 bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi, căn cứ khoản 3, Điều 57 Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 13/6, trên mạng xã hội, tài khoản Facebook “V.V” đăng tải thông tin về việc một thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh) bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi vào cuối buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất) của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Tuy nhiên, giám thị coi thi không lập biên bản và đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ kiểm tra để xác minh, xử lý thông tin và bằng chứng liên quan đến vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy nội dung phản ánh trên mạng xã hội là có cơ sở.

Phùng Quang
#Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa #kỷ luật #vi phạm quy chế thi tốt nghiệp #mang điện thoại vào phòng thi

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