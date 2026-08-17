TPHCM sắp xếp 2.188 cơ sở giáo dục công lập: Trường nào không sáp nhập?

TPO - TPHCM xây dựng phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới 2.188 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tái cấu trúc mạng lưới, tinh gọn đầu mối quản lý nhưng phải bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục và không gây xáo trộn hoạt động dạy học.

UBND TPHCM vừa có Quyết định về Phương án sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố.

Theo phương án, sau sáp nhập đơn vị hành chính, TPHCM có mạng lưới giáo dục công lập lớn nhất cả nước. Trong số 2.188 cơ sở hiện có, thành phố có 694 trường mầm non, 778 trường tiểu học, 449 trường THCS, 159 trường THPT, 30 trường phổ thông liên cấp, 41 trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và 37 trường chuyên biệt.

TPHCM dự kiến sáp nhập các cơ sở giáo dục trước năm học mới 2026 - 2027.

Đánh giá của thành phố cho thấy nhiều trường còn có quy mô nhỏ, phân tán, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số của đơn vị hành chính mới. Việc tiếp nhận, quản lý trực tiếp số lượng lớn cơ sở giáo dục cũng tạo áp lực đối với chính quyền cấp cơ sở.

TPHCM xác định việc sắp xếp không nhằm giảm đầu mối một cách cơ học mà gắn với đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực đầu tư. Định hướng được đặt ra là “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy”.

Theo các tiêu chí dự kiến, thành phố ưu tiên sáp nhập cơ sở mầm non có quy mô dưới 10 nhóm, lớp và trường phổ thông dưới 28 lớp. Sau sáp nhập, trường mầm non có tối đa 30 nhóm, lớp; trường phổ thông không quá 100 lớp và không quá ba điểm trường. Tùy điều kiện từng địa phương, khoảng cách giữa các điểm trường không quá 2km.

Phương án cũng nêu rõ không sắp xếp trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường đang thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, ngoại trừ hai cơ sở có vị trí liền kề. Các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới trong năm học 2026-2027 cũng không thuộc diện sáp nhập.

Mỗi xã, phường và đặc khu phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS. Thành phố ưu tiên trường phổ thông nhiều cấp học tại khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Hai mô hình quản trị dự kiến được áp dụng sau sáp nhập gồm trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mỗi trường có một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính – nhân sự dùng chung. Tùy quy mô và khoảng cách địa lý, mỗi phân hiệu có thể được bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách.

UBND các xã, phường, đặc khu và đơn vị trực thuộc được yêu cầu xây dựng đề án, thực hiện phương án sắp xếp trước ngày 20/8/2026. Các cơ sở trực thuộc Sở GD&ĐT dự kiến hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8. Trước ngày 30/12/2026, thành phố sẽ đánh giá toàn diện tác động, ổn định quản trị, tài chính và tài sản công, bảo đảm hoạt động dạy học tại các điểm trường không bị gián đoạn.