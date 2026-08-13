Trường đại học 35 năm tuổi đặt mục tiêu vào nhóm 500 đại học hàng đầu châu Á

Chiều 12/8, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1991-2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố định hướng phát triển đến năm 2030. Điểm nhấn đáng chú ý là mục tiêu đưa Hoa Sen vào nhóm 500 đại học hàng đầu châu Á và 1.200 đại học hàng đầu thế giới.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng cùng khoảng gần 1.000 đại biểu.

Với những đóng góp trong 35 năm xây dựng và phát triển, Đại học Hoa Sen vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Nhà trường đồng thời đón nhận Cờ truyền thống và bằng khen của UBND TPHCM dành cho các tập thể, cá nhân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (ngoài cùng bên phải) trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho lãnh đạo Đại học Hoa Sen.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, cho biết nhà trường bước vào giai đoạn mới với triết lý: “Giáo dục vun đắp con người - Tự học làm chủ cuộc đời - Thực học kiến tạo giá trị”.

Tầm nhìn Hoa Sen 2030 được cụ thể hóa bằng 6 định hướng, tập trung vào năng lực tương lai của người học, trải nghiệm sinh viên, hệ sinh thái học tập mở, hợp tác doanh nghiệp, hội nhập quốc tế và xây dựng mô hình đại học hiện đại, quản trị bằng dữ liệu.

Đáng chú ý, mục tiêu vào nhóm 500 đại học hàng đầu châu Á được nhà trường xác định không chỉ là cuộc đua thứ hạng. Theo Hiệu trưởng Hoa Sen, các vị trí trên bảng xếp hạng phải là kết quả phản ánh chất lượng thật và uy tín thật trong đào tạo, nghiên cứu, năng lực người học, đội ngũ và hiệu quả quản trị.

Để tạo nền tảng cho mục tiêu này, Hoa Sen cho biết sau 35 năm đã có hơn 60.000 cựu sinh viên, hơn 100 đối tác quốc tế và hơn 1.000 doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trong mạng lưới kết nối. Nhà trường cũng là trường đại học tư thục tiên phong trong kiểm định chất lượng quốc tế, với các dấu mốc ACBSP, NEAS và ASIIN; nhiều chương trình đạt các kiểm định, đánh giá quốc tế như FIBAA, AUN-QA.

Theo Đại học Hoa Sen, năm 2026 là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp được duy trì ở mức 95-96%, theo khảo sát của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp HSU.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo TPHCM đề nghị Hoa Sen tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời phát triển đội ngũ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ một cơ sở đào tạo khởi đầu năm 1991 với 80 người học và 4 ngành, Hoa Sen đang đặt ra mục tiêu mới cho chặng đường tiếp theo: phát triển dựa trên chất lượng thực chất, nâng cao vị thế quốc tế và từng bước hiện thực hóa tham vọng gia nhập nhóm 500 đại học hàng đầu châu Á.