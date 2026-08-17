Quỹ Bông Hồng Nhỏ: Gieo niềm tin để yêu thương đi xa

Ngày 16-8, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ đã tổ chức tọa đàm “Lắng nghe - Chia sẻ - Cùng hành động”, với thông điệp “Gieo niềm tin, kết nối bền vững” tại Trường Đại học Hoa Sen TP.HCM.

Tham dự tọa đàm có ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; cùng khoảng 50 đơn vị đại diện các quỹ từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận, bệnh viện, trường học, cơ quan báo chí và doanh nghiệp.

Đại diện Bộ Nội vụ cùng các đơn vị tham dự tọa đàm “Lắng nghe - Chia sẻ - Cùng hành động”

Người làm thiện nguyện phải dấn thân, làm gương và biết hy sinh

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, cho rằng hoạt động thiện nguyện muốn tạo ra tác động lâu dài cần bắt đầu từ sự tôn trọng phẩm giá của người được giúp đỡ và hướng đến sự hợp tác giữa các tổ chức.

Theo ông Cường, Bông Hồng Nhỏ bắt đầu triển khai các chương trình học bổng “Mầm Hy Vọng” có quy mô từ năm 2018 tập trung vào giáo dục. Đến năm 2022, khi Quỹ được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động, chương trình học bổng “Bông Hồng Nhỏ” tiếp tục được triển khai.

Đến nay, gần 500 sinh viên đã nhận học bổng “Mầm Hy Vọng” và “Bông Hồng Nhỏ”, trong đó khoảng 400 người đã đi phục vụ thiện nguyện tại nhiều nơi. Nhiều sinh viên nhận học bổng đã đạt thành tích học tập xuất sắc, là thủ khoa và tốt nghiệp loại xuất sắc tại các trường đại học.

Ông Cường cho rằng điểm quan trọng đầu tiên trong hoạt động thiện nguyện là phải “hiểu và tôn trọng” những người đang khó khăn mà mình muốn giúp đỡ. Người được giúp không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà cần được nhìn nhận như một chủ thể có tiếng nói, nhu cầu và phẩm giá riêng.

TS. Đỗ Mạnh Cường phát biểu khai mạc tọa đàm

Một vấn đề khác được ông Cường đặt ra là cần nhìn nhận rộng hơn về khái niệm “người nghèo” hay “người đang đau khổ”. Đó không chỉ là những người không có tiền bạc, không có nhà cửa hay việc làm. Nhìn một cách rộng hơn, chính người đang giúp đỡ cũng cần sự động viên, an ủi, một lời khuyên và chia sẻ từ những người khác. Một nụ cười biết ơn có thể cho chúng ta năng lượng rất nhiều

Bên cạnh đó, ông Cường cho rằng các tổ chức thiện nguyện cần xây dựng sự tin tưởng và tăng cường hợp tác. Việt Nam có nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng chia sẻ với người khó khăn, nhưng nguồn lực hiện còn phân tán.

Với mong muốn đó, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ nguồn lực, từ đó tạo ra những hoạt động thiện nguyện có tác động lâu dài và bền vững hơn.

Chia sẻ tại tọa đàm, Bà Phùng Thị Lệ Lý, nhà văn, nhà sáng lập Đông Tây Hội ngộ, Làng toàn cầu cho biết một trong những trăn trở lớn nhất của bà trong suốt 40 năm hoạt động xã hội là làm sao xây dựng được một đội ngũ người Việt đủ năng lực, tâm huyết để trực tiếp làm việc với cộng đồng, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa.

Bà Phùng Thị Lệ Lý chia sẻ về những trăn trở trong việc xây dựng đội ngũ thiện nguyện tại Việt Nam

Theo bà, người làm công tác xã hội trước hết phải là một tấm gương. Người lãnh đạo không thể chỉ đứng phía sau hướng dẫn mà phải trực tiếp dấn thân, làm trước để những người trẻ nhìn vào, học theo…

Theo bà, muốn làm việc với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người làm thiện nguyện phải biết bước xuống khỏi vị trí của mình, hòa vào cộng đồng và cùng người dân giải quyết vấn đề.

Bà ví người làm thiện nguyện như một cây cầu. “Chúng ta phải hạ xuống, phải làm những cây cầu, cầu khỉ cũng được, cầu ván, cầu tre cũng được, để người ta bước qua, người ta đi”, bà chia sẻ. Với bà Lệ Lý, làm thiện nguyện cũng đồng nghĩa với sự hy sinh.

Niềm tin là yếu tố cốt lõi trong hoạt động thiện nguyện

Bà Lệ Lý cũng cho rằng Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước khi đất nước phát triển, đời sống người dân được nâng lên và trẻ em có nhiều cơ hội học tập. Tuy nhiên, việc xây dựng một đội ngũ thiện nguyện chuyên nghiệp, có khả năng dấn thân và làm việc bền bỉ với cộng đồng vẫn là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.

Từ những trải nghiệm trong hàng chục năm, bà Lệ Lý kỳ vọng các tổ chức như Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ có thể góp phần đào tạo những thế hệ lãnh đạo thiện nguyện mới - những người không chỉ có kiến thức mà còn có tinh thần phục vụ, biết làm gương và sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng.

Có mặt tại tọa đàm, nhà báo Võ Thị Lan Hương, cố vấn cấp cao của Quỹ Bông Hồng Nhỏ, đã chia sẻ niềm tin là yếu tố cốt lõi trong hoạt động thiện nguyện. Khi người dân, mạnh thường quân và doanh nghiệp tin tưởng, họ mới sẵn sàng đồng hành và đóng góp cho các chương trình vì cộng đồng.

Bà Võ Thị Lan Hương chia sẻ về vai trò của báo chí trong việc xây dựng niềm tin cho các hoạt động thiện nguyện

Là một nhà báo có 27 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, bà Lan Hương cho biết báo chí có thể đồng hành với hoạt động thiện nguyện bằng cách đưa thông tin nhanh chóng, chính xác và có kiểm chứng.

Một nguyên tắc khác được bà Lan Hương nhấn mạnh là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

“Trao phải trao đúng cho người có hoàn cảnh khó khăn thật sự, đúng việc là nơi đó phải xảy ra sự việc đó và đúng thời điểm là trao ngay tại thời điểm người ta cần nhất”, bà nói.

Ngoài ra, sự công khai, minh bạch và rõ ràng là yêu cầu không thể thiếu khi báo chí tham gia các hoạt động xã hội.

Tại buổi tọa đàm, Thạc sĩ Lương Hồng Loan, Giám đốc chương trình Pacific Links Foundation, cho rằng người làm công tác xã hội phải kiên nhẫn gieo từng hạt giống niềm tin, từ những việc nhỏ nhất. Không chỉ lắng nghe và chia sẻ, các bên cần cùng nhau hiểu vấn đề, đồng hành và cuối cùng là hợp tác để hành động và cùng thay đổi.

ThS. Lương Hồng Loan chia sẻ về tầm quan trọng của sự hợp tác trong hệ sinh thái thiện nguyện

Trước đó, trong đêm 15-8, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ cũng phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức đêm nhạc đặc biệt Mẹ Là Tình Yêu 2026 - Mẹ tôi…. là hành trình của âm nhạc, của những câu chuyện và những yêu thương được sẻ chia. Cùng sự góp mặt của: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Hiền Thục, Duy Mạnh, Hồ Văn Cường, CeCe Trương, Táo, Cầm, Hoàng Bách & Thục An, MC Hồng Phúc & Đỗ Thụy cùng nhiều nghệ sĩ khách mời.