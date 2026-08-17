Sinh viên Đà Nẵng sáng tạo robot, AI vì cộng đồng

TPO - Từ những vấn đề đặt ra trong đời sống, nhiều sinh viên Đà Nẵng đang biến ý tưởng sáng tạo thành các dự án có tính ứng dụng cao, hướng đến giải quyết những bài toán trong nông nghiệp, du lịch, văn hóa và cộng đồng.

Ecostriker và SoulViet là hai dự án nổi bật, cho thấy cách sinh viên đưa công nghệ vào thực tiễn, đồng thời tìm hướng phát triển những giá trị bền vững từ các vấn đề của đời sống.

Robot diệt cỏ bằng tia laser

Nhóm sinh viên Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) gồm Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Ngọc Anh và Phan Đức Việt phát triển Ecostriker - robot diệt cỏ bằng tia laser, hướng đến giảm sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp.

Nhóm sinh viên phát triển Ecostriker - robot diệt cỏ bằng tia laser. Ảnh: Duy Quốc.

Ý tưởng xuất phát từ thực tế việc sử dụng thuốc diệt cỏ có thể ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người, trong khi làm cỏ thủ công lại tốn nhiều thời gian và chi phí.

Ecostriker được tích hợp công nghệ nhận diện hình ảnh để phân biệt cây trồng với cỏ dại. Sau khi xác định vị trí cỏ, robot sử dụng tia laser để triệt tiêu, qua đó hạn chế việc sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học.

Bạn trẻ đưa AI, robot vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Video: Duy Quốc.

Huỳnh Gia Huy, trưởng nhóm dự án, cho biết nhóm đã chế tạo thành công nguyên mẫu và thử nghiệm tại một số vườn rau trên địa bàn thành phố.

“Robot có khả năng nhận diện khá tốt trong phạm vi dữ liệu đã được huấn luyện. Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục mở rộng tập dữ liệu AI để nâng cao độ chính xác khi nhận diện cỏ dại trong nhiều điều kiện khác nhau”, Huy nói.

Ecostriker - robot diệt cỏ bằng tia laser được thử nghiệm tại một số vườn rau trên địa bàn thành phố.

“Việc đưa hoạt động khởi nghiệp gắn với chuyên môn đào tạo và những bài toán thực tế không chỉ giúp sinh viên phát huy năng lực sáng tạo mà còn tạo điều kiện để các ý tưởng có cơ hội hoàn thiện, ứng dụng và phát triển trong thực tiễn”, Thạc sĩ Lê Vũ, Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật),

Đưa AI đến gần văn hóa bản địa

Cũng hướng đến giải quyết một bài toán thực tế, nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) phối hợp phát triển SoulViet - nền tảng ứng dụng AI nhằm cá nhân hóa hành trình du lịch và đưa du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa.

Nhóm sinh viên phát triển SoulViet - nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cá nhân hóa hành trình du lịch.

Dự án xuất phát từ thực tế nhiều làng nghề truyền thống chưa được kết nối hiệu quả với du lịch hiện đại. Trong khi đó, thông tin về các điểm đến, làng nghề còn phân tán, khiến du khách gặp khó khăn khi tìm kiếm và lựa chọn trải nghiệm phù hợp.

Điểm nổi bật của SoulViet là công cụ hỗ trợ thiết kế hành trình dựa trên thời tiết, ngân sách, sở thích và cảm xúc của từng du khách. Nền tảng ưu tiên các trải nghiệm như tham quan làng nghề, workshop thủ công, lưu trú homestay và khám phá văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, SoulViet xây dựng kho dữ liệu văn hóa và tích hợp sàn giao dịch (Marketplace), kết nối du khách với các sản phẩm OCOP và dịch vụ du lịch cộng đồng. Giai đoạn đầu, dự án tập trung xây dựng dữ liệu tại Đà Nẵng và Huế, dự kiến triển khai phiên bản thử nghiệm tại Đà Nẵng trong 6-12 tháng tới.

Giao diện chính của nền tảng SoulViet do các bạn trẻ Đà Nẵng phát triển.

Nguyễn Trương Nhật Minh, trưởng nhóm dự án SoulViet, cho biết nhóm mong muốn kết hợp công nghệ với văn hóa bản địa để phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

“Trên hết, chúng tôi mong muốn góp phần kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ công nghệ, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ và du khách quốc tế”, Nhật Minh chia sẻ.

Từ robot ứng dụng AI trong nông nghiệp đến nền tảng số kết nối du khách với văn hóa bản địa, các dự án cho thấy sinh viên Đà Nẵng đang chủ động đưa kiến thức được học vào giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Đây cũng là hướng đi giúp các ý tưởng khởi nghiệp có thêm cơ hội hoàn thiện, ứng dụng và phát triển trong thực tế.