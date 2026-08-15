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Khoa học

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Giếng tự phun khí và nước cực mạnh ở Gia Lai: Do núi lửa trẻ hoạt động?

Tiền Lê

TPO - Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận định, giếng khoan tự phun khí và nước cực mạnh ở Gia Lai có thể là hiện tượng địa chất mang tính khu vực, liên quan tầng chứa nước dưới lớp phủ bazan, đới ảnh hưởng của hệ thống “đứt gãy Pô Cô” và hoạt động núi lửa trẻ.

Ngày 15/8, Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có báo cáo kết quả, kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai về hiện tượng giếng khoan tự phun khí và nước ở làng Klă, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cử đoàn công tác kiểm tra hiện tượng giếng khoan bất ngờ phun khí và nước lên mặt đất tại hộ gia đình ông Đ.X.H. (trú làng Klă, xã Chư Prông). Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, hiện tượng giếng khoan tự phun khí và nước tại khu vực làng Klă không phải là hiện tượng cá biệt, mà đã xuất hiện tại nhiều lỗ khoan trong khu vực từ năm 2024 đến nay.

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Đoàn kiểm tra tại giếng khoan phun khí và nước của hộ gia đình ông Đ.X.H., làng Klă.

Đây có thể là hiện tượng địa chất mang tính khu vực, liên quan tầng chứa nước có áp dưới lớp phủ bazan, đới ảnh hưởng của hệ thống “đứt gãy Pô Cô” và hoạt động núi lửa trẻ. Thành phần khí, chất lượng nước và quy mô tầng chứa chưa được xác định đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khu vực miệng giếng.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đề xuất mở mới nhiệm vụ đột xuất điều tra, làm rõ hiện tượng nêu trên. Trong thời gian chờ kết quả điều tra chi tiết, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xã Chư Prông, các xã lân cận, cơ quan chức năng liên quan cần khoanh vùng an toàn với bán kính tối thiểu 30 - 50m xung quanh lỗ khoan đang phun, cắm biển cảnh báo và rào chắn tạm thời.

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Giếng nước của ông Đ.X.H. thời điểm do khoan sâu xảy ra hiện tượng tự phun khí, nước.

Cùng với đó, không để người dân tụ tập, hiếu kỳ hoặc đứng lâu tại khu vực miệng giếng, đặc biệt vào sáng sớm, ban đêm hoặc khi trời lặng gió, do nguy cơ tích tụ khí nặng hơn không khí (trường hợp khí chứa hàm lượng CO₂ cao); không để trẻ em, người già và vật nuôi tiếp cận khu vực lỗ khoan.

Ngoài ra, không tự ý trám lấp, hàn kín hoặc bịt miệng lỗ khoan; không đốt lửa hoặc sử dụng nguồn nhiệt sát miệng giếng cho đến khi xác định được thành phần khí. Đặc biệt, không sử dụng nước phun trực tiếp cho ăn uống khi chưa có kết quả phân tích chất lượng nước. Cần quản lý, khống chế các lỗ khoan nước trong khu vực không vượt quá độ sâu 150m.

Cần thông báo ngay cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và cơ quan chuyên môn khi phát hiện thêm vị trí phun tương tự; lưu lượng phun tăng, giảm bất thường; xuất hiện mùi khí lạ hoặc người dân có biểu hiện bất thường về sức khỏe (khó thở, chóng mặt...).

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, do ông Đ.X.H. khoan giếng sâu (170m) ở làng Klă nên xảy ra hiện tượng tự phun khí và nước cực mạnh. Gia đình ông H. tìm cách lấp giếng nhưng không được. Sau hơn 20 ngày liên tục phun khí và nước lên mặt đất, đến sáng 9/8, giếng khoan của gia đình ông Đ.X.H. đã dừng hoạt động. Ông H. cũng bị UBND xã Chư Prông phạt 42,5 triệu đồng vì không có giấy phép hành nghề vẫn tổ chức khoan giếng sâu khoảng 170m gây ra hiện tượng trên.

Tiền Lê
#giếng khoan #khoan quá sâu #Gia Lai #địa chất #hiện tượng lạ #tự phun khí #kiểm tra #khí độc #bất thường #núi lửa hoạt động #Cục địa chất và Khoán sản Việt Nam

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