Nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc khi về thăm trường cũ: Chính quyền nói gì?

TPO - Sự việc nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc tại Trường Tiểu học Mai Sơn (Ninh Bình) xảy ra từ tháng 10/2025 và được địa phương xử lý ở cấp cơ sở. Sau khi video ghi lại sự việc xuất hiện trên mạng xã hội, UBND phường Yên Thắng đã lập tổ công tác để xác minh, làm rõ nguyên nhân và các nội dung liên quan. Được biết, sự việc xảy ra khi hiệu trưởng về thăm trường cũ.

Liên quan đến sự việc, ngày 17/8, ông Mai Quang Túc, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thắng (Ninh Bình), cho biết địa phương đã chỉ đạo Trường Tiểu học Yên Thắng, Trường Tiểu học Mai Sơn và các cá nhân liên quan báo cáo để xác minh, làm rõ vụ việc một nữ hiệu trưởng có hành vi chửi bới, đập bàn, ném cốc trong khuôn viên trường học.

Theo ông Túc, người xuất hiện trong video là bà L.T.H, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn. Sự việc xảy ra tại văn phòng Trường Tiểu học Mai Sơn vào ngày 15/10/2025. Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thắng xác nhận những hành vi được thể hiện trong video là có thật.

Tuy nhiên, ông Túc cho biết sự việc không diễn ra trong một hội nghị như một số thông tin ban đầu, mà xảy ra trong thời gian học sinh đang ra chơi giữa giờ. “Trong giờ ra chơi giữa giờ của học sinh, bà L.T.H về thăm trường cũ và nhờ ông Vũ Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, mời một số giáo viên đến văn phòng để gặp mặt”, ông Túc nói.

Theo báo cáo của UBND phường Yên Thắng do ông Lưu Quang Minh, Chủ tịch UBND phường, ký gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Sở GD&ĐT và Sở Văn hóa và Thể thao, nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến mâu thuẫn trong công việc giữa bà L.T.H và bà H.T.P, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn. Để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của những người liên quan, UBND phường Yên Thắng đã thành lập tổ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Ông Túc cho biết lãnh đạo phường cũng bất ngờ khi biết những hành vi thiếu chuẩn mực của bà H được ghi lại trong video. Theo lãnh đạo UBND phường Yên Thắng, ngay sau khi sự việc xảy ra ngày 15/10/2025, bà H.T.P đã báo cáo qua điện thoại với Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường. Tuy nhiên, nội dung báo cáo khi đó chỉ đề cập việc hai người có mâu thuẫn, không phản ánh cụ thể những hành vi của bà H tại văn phòng Trường Tiểu học Mai Sơn.

Sau đó, Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Xây dựng Đảng phường Yên Thắng đã gặp gỡ, hòa giải mâu thuẫn giữa hai nữ hiệu trưởng. Từ thời điểm đó đến khi video xuất hiện trên mạng xã hội, địa phương không ghi nhận thêm vụ việc phát sinh. “Chỉ khi video ghi lại cảnh bà L.T.H có lời nói chửi bới, đập bàn, ném cốc trong văn phòng Trường Tiểu học Mai Sơn xuất hiện trên mạng, lãnh đạo phường mới biết đầy đủ hơn về những hành vi này”, ông Túc nói.

Theo tìm hiểu, trước thời điểm xảy ra sự việc, bà L.T.H là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn. Sau đó, bà được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng. Trong khi đó, bà H.T.P, khi đó là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn.

Ngày 12/10/2025, bà P được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn. Ba ngày sau, ngày 15/10/2025, bà H trở lại trường cũ và xảy ra sự việc tại văn phòng nhà trường trước sự chứng kiến của một số giáo viên.

Sau nhiều tháng, sự việc không được công khai rộng rãi. Chỉ đến khi video ghi lại cảnh bà H chửi bới, đập bàn, ném cốc được phát tán trên mạng xã hội, vụ việc mới nhận được sự quan tâm.

Đáng chú ý, bà L.T.H hiện là Đảng ủy viên Đảng bộ phường Yên Thắng. Trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập các trường tiểu học trên địa bàn, bà H, bà H.T.P và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Thượng được đưa vào diện đánh giá, chấm điểm để lựa chọn hiệu trưởng hai trường mới sau sáp nhập.

Hiện UBND phường Yên Thắng đang giao tổ công tác tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, diễn biến sự việc, trách nhiệm của các cá nhân liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền.