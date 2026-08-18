Cà Mau dự chi 29 tỷ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

TPO - HĐND tỉnh Cà Mau vừa thông qua chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh.

Chiều 17/8, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên từ ngân sách địa phương.

Theo đó, Cà Mau miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên theo lộ trình: Từ năm học 2026 – 2027 miễn phí sách giáo khoa cho học sinh tiểu học, kinh phí khoảng 29 tỷ đồng; từ năm học 2027 – 2028 với học sinh trung học cơ sở, chi ngân sách tăng thêm 27 tỷ đồng; từ năm học 2028 - 2029 với học sinh trung học phổ thông, thêm 37 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.



Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, ngân sách sẽ chi mua sách giáo khoa trang bị cho các trường, đầu năm học, mỗi học sinh, học viên được mượn sử dụng 1 bộ sách giáo khoa cho năm học đó. Hết năm học, học sinh, học viên có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện trường.

Cơ sở giáo dục và học sinh, học viên có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa. Mọi hành vi làm thất thoát, hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải thực hiện bồi thường.