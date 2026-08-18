Thi lớp 10 còn hai môn Văn và Toán là 'quay về thời kỳ 30 năm trước'

TPO - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc tổ chức thi tuyển lớp 10 chỉ còn hai môn Văn và Toán thay bằng 3 môn như hiện nay, đã lập tức gây tranh cãi.

Có người cho rằng giảm môn thi sẽ giúp học sinh bớt áp lực, nhưng không ít ý kiến lo việc bỏ môn thi thứ ba, nhất là ngoại ngữ sẽ khó thực hiện việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Mới đây, Bộ GD&ĐT đưa ra phương án thi tuyển lớp 10 THPT công lập với hai môn Toán và Ngữ văn nhằm lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý giáo dục ở một số địa phương.

Trong các ý kiến gửi về Báo Tiền Phong, nhiều độc giả đồng tình với mục tiêu giảm áp lực thi cử song cách triển khai cần phải xét từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Thí sinh trao đổi bài sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội (ảnh: Hà Linh)

Bạn đọc có địa chỉ hộp thư pctiengiang...@gmail.com cho rằng, việc tuyển sinh lớp 10 bằng hai môn Toán và Ngữ văn là “quay về thời kỳ 30 năm trước”, đồng thời đề xuất tiếp tục đưa ngoại ngữ vào kỳ thi.

Theo bạn đọc, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghệ phát triển, ngoại ngữ không còn đơn thuần là môn học mà đã trở thành công cụ giao tiếp, học tập và làm việc thiết yếu. Việc không thi ngoại ngữ có thể khiến học sinh, phụ huynh xem nhẹ môn học này.

Độc giả này cũng lo ngại tâm lý “thi gì, học nấy”. Nếu kỳ thi chỉ gồm Toán và Ngữ văn, việc học ngoại ngữ ở THCS có thể bị giảm mức độ đầu tư, dẫn tới khoảng hụt kiến thức khi học sinh lên THPT, trong khi tiếng Anh ngày càng quan trọng để hội nhập.

Ngoài ra, Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ được cho là tạo thành ba trụ cột giúp đánh giá tương đối toàn diện năng lực học sinh. Toán rèn tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề.

Ngữ văn phát triển năng lực ngôn ngữ, cảm xúc và nhân cách; ngoại ngữ giúp tăng khả năng tư duy linh hoạt, phản biện và hiểu biết đa văn hóa.

Theo độc giả này, giảm áp lực thi cử cho học sinh là cần thiết nhưng không nhất thiết phải loại bỏ ngoại ngữ. Thay vào đó, có thể đổi mới đề thi theo hướng đánh giá năng lực sử dụng thực tế, giảm câu hỏi mẹo ngữ pháp, đồng thời xây dựng mức độ phù hợp để học sinh ở các vùng miền đều có thể tiếp cận.

Hai môn thi có là "đũa thần" giảm áp lực

Theo bạn đọc có tên Hà Nguyễn Quang, nếu tổ chức thi ba môn, áp lực ôn tập sẽ được phân bổ đều hơn.

“Thi ba môn thì áp lực chia đều hơn và học sinh cũng có cơ hội đỗ cao hơn”, độc giả Quang chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng giảm số môn thi là hướng cần thiết trong bối cảnh học sinh phải đối mặt với áp lực tuyển sinh vào lớp 10.

Theo bạn đọc có tên Minh Phương, việc bỏ môn thi thứ ba, thường được nhiều địa phương lựa chọn là ngoại ngữ, không nhất thiết hiểu ngay là xem nhẹ ngoại ngữ. Bởi vì Toán và Ngữ văn có vai trò quan trọng trong hình thành tư duy logic, khả năng phân tích, năng lực ngôn ngữ và nhận thức xã hội. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cũng không nên trở thành nguyên nhân khiến học sinh phải dồn quá nhiều thời gian cho luyện thi.

“Giảm bớt một môn thi không có nghĩa là giảm tri thức của học sinh mà ngược lại, nó giải phóng các em khỏi áp lực học vẹt, học đối phó để thi cử.”, độc giả Minh Phương nhận định, đồng thời cho rằng mục tiêu của giáo dục cần hướng tới việc học để tư duy và phát triển năng lực, thay vì chỉ học để vượt qua các kỳ thi.

Trong khi đó, nhóm ý kiến khác đặc biệt quan tâm đến tác động của việc bỏ môn thi ngoại ngữ.

Bạn đọc Lâm Châu, có địa chỉ email là: chaulam2507...@gmail.com gửi về ý kiến, mục đích của đề xuất thi hai môn vào lớp 10 so với 3 môn hiện nay là để giảm áp lực thi cử cho thế hệ học sinh THCS đầu tiên hoàn thành trọn vẹn chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, việc duy trì môn thi thứ ba là ngoại ngữ cùng với Toán và Ngữ văn mới là phương án tối ưu, mang lại lợi ích lâu dài và toàn diện nhất cho học sinh hiện nay.

Lý do, ngoại ngữ là công cụ hội nhập không thể thay thế trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nếu bỏ môn thi này, vô hình trung chúng ta đang làm giảm đi tầm quan trọng của một công cụ giao tiếp và tư duy thiết yếu của công dân toàn cầu.

Đề xuất kết hợp thi tuyển và xét học bạ

Một hướng tiếp cận khác được độc giả có địa chỉ ttnn@epu.edu.vn đưa ra là tuyển sinh bằng hai môn Toán và Ngữ văn, đồng thời đặt ra chuẩn kết quả học tập tối thiểu đối với các môn còn lại.

Toán và Ngữ văn là căn cứ chính để xét tuyển, trong khi các môn khác không tổ chức thi nhưng học sinh vẫn phải đáp ứng chuẩn kiến thức, kết quả học tập tối thiểu để đủ điều kiện dự tuyển.

Cách làm này, theo độc giả, có thể dung hòa hai mục tiêu: giảm áp lực thi cử nhưng vẫn duy trì yêu cầu giáo dục toàn diện. Bởi nếu chỉ giảm số môn thi mà không có cơ chế bảo đảm việc học các môn còn lại, học sinh có thể tập trung quá mức vào những môn được sử dụng để xét tuyển.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT giao quyền tuyển sinh lớp 10 cho các địa phương. Bộ chỉ đưa ra phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Trong đó, nếu thi tuyển, ngoài Văn, Toán, địa phương được lựa chọn bài thi/ môn thi thứ ba. Vài năm trở lại đây, đa số các địa phương lựa chọn tiếng Anh là môn thi thứ ba.