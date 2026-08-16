Người dân 'mắc kẹt' trong dự án hơn 81 ngàn tỷ đồng

TPO - Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Đà Nẵng) được cấp phép từ năm 2010, có quy mô hơn 985 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 81.200 tỷ đồng. Sau nhiều năm, một nửa diện tích dự án vẫn chưa thể triển khai, khiến hàng trăm hộ dân thuộc vùng giải tỏa phải sống trong những căn nhà xuống cấp, không thể xây mới hoặc sửa chữa.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An kéo dài nhiều năm khiến hàng trăm hộ dân sống trong nhà xuống cấp. Video: Duy Quốc.

Mòn mỏi chờ đền bù, tái định cư

Theo phản ánh của người dân xã Duy Nghĩa (TP. Đà Nẵng), nhiều hộ đã sống trong vùng quy hoạch dự án suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa thể ổn định cuộc sống. Do nhà nằm trong diện giải tỏa, người dân gặp khó khăn trong việc sửa chữa, xây dựng mới, trong khi phương án bồi thường, di dời, tái định cư chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhiều căn nhà của người dân đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Duy Quốc.

Dự án kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất khiến các hộ dân rơi vào cảnh “đi không được, ở chẳng xong”. Khi nhà xuống cấp, người dân chỉ có thể sửa chữa tạm thời để tiếp tục sinh sống, không dám đầu tư xây dựng kiên cố.

Bà Nguyễn Thị Chừng, người dân xã Duy Nghĩa, cho biết nhà cửa của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều nơi nứt nẻ, mục nát. “Mùa mưa đến là nước tạt vào nhà, tường lở, chúng tôi lo sợ nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng muốn sửa chữa, xây dựng kiên cố cũng không được. Muốn chuyển đi nơi khác sinh sống cũng không xong vì chưa được bồi thường, tái định cư”, bà Chừng nói.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Chừng đã xuống cấp, nhiều trụ bê tông hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Huỳnh Thị Vân, người dân xã Duy Nghĩa, nhớ lại lần mảng tường trong nhà bất ngờ đổ xuống, trúng vào đầu khiến chị lo lắng cho sự an toàn của bản thân và các thành viên trong gia đình. Chị mong sớm có phương án đền bù, tái định cư thỏa đáng để gia đình được di dời đến nơi ở mới an toàn.

Việc dự án kéo dài nhiều năm khiến cuộc sống của các hộ dân luôn trong cảnh chờ đợi, chưa biết đến bao giờ mới có thể ổn định nơi ở. Người dân mong cơ quan chức năng sớm tháo gỡ các vướng mắc, có phương án cụ thể để họ chủ động ổn định cuộc sống, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Hơn 485 ha chưa thể bàn giao

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được cấp phép từ năm 2010, quy mô hơn 985 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 81.200 tỷ đồng. Sau nhiều năm triển khai, một số hạng mục lớn như đại lộ trung tâm, khu thương mại, casino, khách sạn, sân golf giai đoạn 1 và khu nhà ở nhân viên đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Tuy nhiên, phần lớn diện tích còn lại của dự án vẫn chậm triển khai.

Toàn cảnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với quy mô 985,5 ha.

Theo Kết luận Thanh tra, dự án còn hơn 485 ha chưa thể bàn giao. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là những sai sót trong việc áp đơn giá, lập dự toán tại các khu tái định cư Nồi Rang, Duy Hải, Sơn Viên, dẫn đến nguy cơ thất thoát ngân sách hàng trăm tỷ đồng và ảnh hưởng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Qua rà soát hồ sơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng khẳng định đơn vị không trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại 5 khu tái định cư nói trên trong giai đoạn trước đây.

Dự án chưa hoàn tất khiến người dân không biết đến bao giờ mới được rời những căn nhà tạm bợ để chuyển đến nơi ở mới.

Hiện các khu tái định cư Duy Hải (GĐ1), Nồi Rang (GĐ1) và Lệ Sơn đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang triển khai thi công. Trong khi đó, các khu Duy Hải (GĐ2, 3), Sơn Viên và Nồi Rang giai đoạn 2 đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Ban Quản lý dự án chuyên trách tiếp tục thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng cho biết đã báo cáo UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phục vụ công tác giám sát.