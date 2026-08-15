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Nguy cơ nước thải chưa qua xử lý chảy tràn ra môi trường ở trang trại lợn rộng 100ha

Phạm Trường

TPO - Ngành chức năng Thanh Hóa phát hiện bên trong trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope (xã Thạch Quảng) còn khối lượng lớn nước thải chưa được xử lý, đang lưu chứa tại các hồ sự cố, hồ điều hòa cùng 6.000 tấn chất thải để ngoài trời, có nguy cơ thấm nước, chảy tràn ra môi trường khi mưa to, kéo dài gây ô nhiễm.

Ngày 15/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh và UBND xã Thạch Quảng kiểm tra khu vực thu gom, xử lý nước thải và khu vực lưu giữ chất thải rắn chăn nuôi tại trang trại của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope và Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Đây là 2 trang trại lợn nằm gần khu vực suối Xú chảy ra sông Ngang, đoạn qua thôn Lâm Sơn và Trường Giang (xã Thạch Quảng) – nơi xảy ra hiện tượng nước chuyển màu đen, hôi tanh, xảy ra 10 ngày trước (hôm 5/8).

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Trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope Thanh Hóa. Ảnh: Phạm Trường.

Theo Sở NN&MT, sau khi nhận thông tin dòng nước suối Xú chảy ra sông Ngang ở xã Thạch Quảng đổi màu đen, hôi tanh, ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường, lấy mẫu nước làm rõ nguyên nhân. Qua kiểm tra, phân tích mẫu nước mặt tại các vị trí nước có màu đen, đơn vị chuyên môn xác định nguồn nước mặt tại khu vực này có dấu hiệu của ô nhiễm chất dinh dưỡng.

Nguyên nhân ban đầu được đánh giá có thể từ hoạt động phân hủy lớp mùn hữu cơ, nước thải có chứa chất dinh dưỡng cao (ni tơ, phốt pho) theo thời gian thấm qua các khe nứt, hang karst và đi vào hệ thống nước ngầm, sau đó xuất hiện tại mạch nước suối.

Qua kiểm tra hoạt động của 2 trang trại, cho thấy các trại lợn này đang hoạt động bình thường; các công trình thu gom, xử lý chất thải của trang trại đang vận hành, không phát hiện thấy các trang trại xả nước thải hoặc chất thải chăn nuôi khác ra môi trường trái quy định.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện bên trong trang trại của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope (xã Thạch Quảng), đang còn khối lượng lớn nước thải chưa được xử lý, hiện đang lưu chứa tại các hồ sự cố, hồ điều hòa của các khu xử lý nước thải, có nguy cơ chảy tràn ra môi trường khi trời mưa to, kéo dài. Ngoài ra, bên trong trang trại còn có khoảng 6.000 tấn chất thải là tang vật của vụ án chôn lấp trái phép chất thải đã được Công an tỉnh Thanh Hóa đầu tháng 5 vừa qua đang để ngoài trời, gây nguy cơ nước mưa chảy tràn qua và cuốn chất thải theo dòng nước ra môi trường và thẩm thấu vào nguồn nước ngầm gây ô nhiễm.

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Các khu xử lý nước thải trong Trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope Thanh Hóa.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, về lượng nước, chất thải chưa xử lý trong trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope, Sở NN&MT đã yêu cầu doanh nghiệp này có phương án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình thu gom, xử lý nước thải phát sinh nhằm đảm bảo không chảy tràn ra môi trường.

Đồng thời, doanh nghiệp này phải lập phương án xử lý, khắc phục hậu quả 6.000 tấn chất thải là tang vật của vụ án chôn lấp trái phép chất thải đã được Công an khởi tố, báo cáo UBND tỉnh, cơ quan Cảnh sát điều tra để xin ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện. Công ty này cũng được yêu cầu vận hành thường xuyên hạng mục công trình thu gom, xử lý chất thải đã được đầu tư, lắp đặt tại trang trại, bảo đảm chất thải được thu gom, xử lý theo các quy định về bảo vệ môi trường.

Trước đó, hôm 2/8, người dân xã Thạch Quảng phát hiện khu vực suối Xú, chảy ra địa bàn xuất hiện dòng nước màu nâu xám, có mùi hôi tanh bất thường chảy ra sông Ngang. Hiện tượng này được ghi nhận kéo dài khoảng 5 km. Chính quyền địa phương sau đó báo cáo UBND tỉnh, đề nghị Công an tỉnh và ngành chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Xã Thạch Quảng hiện có 3 trại chăn nuôi lợn của 3 doanh nghiệp, với quy mô tổng đàn hơn 260.000 con, gồm: Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam); trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa; Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn. Các công ty chăn nuôi này đều từng dính các vi phạm pháp luật về môi trường, bị xử phạt hàng trăm triệu đồng đến xử lý hình sự.

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Phạm Trường
#nước thải #ô nhiễm môi trường #trang trại lợn #Thanh Hóa #bảo vệ môi trường #chất thải #chăn nuôi

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