Mất cả cha mẹ vì điện giật, nam sinh khẩn thiết xin giãn khoản nợ 1,7 tỷ đồng

TPO - Hai tuần sau vụ tai nạn điện giật khiến cha mẹ cùng qua đời, Lê Viết Hồng Anh (19 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) với nỗi đau chưa nguôi lại đối diện nỗi lo khoản nợ khoảng 1,7 tỷ đồng cha mẹ để lại. Căn nhà đang thế chấp ngân hàng cũng là mái ấm cuối cùng của hai anh em và người bà 76 tuổi.

Xin ngân hàng cho thêm thời gian

Hai tuần sau ngày cha mẹ qua đời, Lê Viết Hồng Anh ( 19 tuổi) ở Đà Nẵng chuẩn bị trở lại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng để bước vào năm học thứ hai. Nhưng lần trở lại giảng đường này với nam sinh mang theo nỗi đau quá lớn.

Lê Viết Hồng Anh bắt đầu năm học mới với nỗi trống trải lớn khi mất cả ba lẫn mẹ cùng nỗi lo khoản nợ ngân hàng 1,7 tỷ đồng.

Nam sinh Lê Viết Hồng Anh là con trai ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh - hai nạn nhân trong vụ tai nạn điện giật thương tâm xảy ra ngày 30/7. Chỉ trong phút chốc, hai anh em Hồng Anh mất cả cha lẫn mẹ, trở thành những đứa trẻ mồ côi bên người bà đã tuổi cao.

Sau biến cố, nỗi lo lớn khác tiếp tục đè nặng lên đôi vai nam sinh đó là khoản nợ khoảng 1,7 tỷ đồng cha mẹ để lại. Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) có tài sản bảo đảm là căn nhà nơi hai anh em và bà nội đang sinh sống. Khoản lãi mỗi tháng đã lên đến 14 triệu đồng.

Trong đơn gửi Ban Giám đốc Sacombank Chi nhánh Quảng Nam, Hồng Anh cho biết sau khi cha mẹ qua đời, em phải đối diện với mất mát quá lớn, đồng thời tự lo liệu cuộc sống và tương lai.

“Số tiền nợ ngân hàng nói trên của cha mẹ là một nghĩa vụ tài chính quá lớn, hiện nay em chưa có khả năng tài chính để giải quyết khoản nợ mà cha mẹ để lại”, Hồng Anh cho biết.

Nam sinh đề nghị ngân hàng xem xét cho khoanh, giãn thời gian trả nợ từ 5-7 năm hoặc một thời hạn khác phù hợp với quy định và hoàn cảnh thực tế.

Trong thời gian được khoanh, giãn nợ, Hồng Anh mong ngân hàng chưa xử lý tài sản bảo đảm là căn nhà gia đình đang ở. Theo em, điều này sẽ giúp hai anh em có nơi ở ổn định, có thêm thời gian học tập, xây dựng cuộc sống và tìm phương án trả nợ. Em cũng đề nghị ngân hàng xem xét các chính sách hỗ trợ phù hợp về lãi, phí và phương thức trả nợ.

Căn nhà hai tầng hiện đang là tài sản thế chấp cho khoản nợ ngân hàng 1,7 tỷ đồng.

“Tôi hiểu và tôn trọng các quy định của ngân hàng cũng như nghĩa vụ tài chính mà cha mẹ tôi đã thực hiện khi vay vốn. Tôi không có ý trốn tránh nghĩa vụ mà chỉ tha thiết mong ngân hàng cho tôi thêm thời gian để ổn định cuộc sống và tìm một phương án phù hợp để giải quyết khoản nợ”, Hồng Anh bày tỏ.

Với nam sinh này, căn nhà không chỉ là tài sản bảo đảm cho khoản vay. Đó còn là mái nhà cuối cùng cha mẹ để lại, nơi hai anh em đang sống và lưu giữ những ký ức cuối cùng của gia đình.

Căn nhà chưa kịp bán, tai họa ập xuống

Theo cụ bà Huỳnh Thị Trí (76 tuổi), mẹ ông Tuấn, căn nhà hai tầng là thành quả nhiều năm làm lụng của vợ chồng con trai út.

Ông Tuấn làm cơ khí, còn bà Thạnh chạy chợ. Hai vợ chồng vừa tích cóp vừa vay ngân hàng để xây nhà. Tuy nhiên, công việc làm ăn sau đó gặp khó khăn, thua lỗ.

Khoảng 3 năm trước, ông Tuấn tiếp tục gặp một vụ tai nạn, phải bồi thường khoản tiền lớn cho người bị thương. Khoản nợ ngân hàng vì thế ngày càng tăng, đến nay dư nợ khoảng 1,7 tỷ đồng.

Cụ Trí thương xót 2 người con ra đi đột ngột, càng thương hai đứa cháu bỗng mồ côi.

Không còn cách nào khác, vợ chồng ông Tuấn rao bán căn nhà. Một người mua đã đặt cọc 200 triệu đồng. Hai bên thống nhất sau khi bán nhà, gia đình sẽ thuê lại phần đất phía sau để dựng một gian nhà nhỏ. Thế nhưng khi giao dịch chỉ còn vài ngày nữa hoàn tất, tai nạn thương tâm xảy ra.

Sáng ngày 30/7, ông Tuấn leo lên mái tôn để hàn những chiếc đinh cuối cùng thì bị điện giật, nằm bất tỉnh trên mái. Phát hiện chồng gặp nạn, bà Thạnh vội vàng chạy lên cứu và cũng bị điện giật tử vong.

“Chúng nó nghèo khó nhưng chịu thương, ham việc. Tôi ở đây còn giúp được việc nhà, cơm nước cho sắp nhỏ. Hai đứa nó hiền lành, hiếu thảo. Vậy mà sao trời không thương, hết cái rủi này đến cái rủi khác ập tới, giờ bỏ lại mấy bà cháu”, cụ Trí nghẹn ngào.

Sau biến cố, Hồng Anh nhận được sự động viên của người thân, thầy cô, bạn bè cùng nhiều tấm lòng chia sẻ. Em trai của Lê Viết Hồng Anh hiện đang học lớp 5, một đơn vị đã nhận đỡ đầu bạn nhỏ này. Trong khi đó, một cặp vợ chồng cũng nhận hỗ trợ, giúp bản thân nam sinh tiếp tục học đại học và định hướng tương lai.

Giữa mất mát, ngổn ngang, anh em Hồng Anh và bà nội may mắn nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng để em có cơ hội được tiếp tục đến trường

Nhờ những sự giúp đỡ ấy, Hồng Anh đã gượng dậy để chuẩn bị trở lại trường trước thềm năm học mới. Thế nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi, em lại canh cánh nỗi lo về khoản nợ 1,7 tỷ đồng.

Trong căn nhà vắng, cụ Trí cũng chưa thể tin mình cùng lúc mất con trai và con dâu. Cụ thương con, thương hai đứa cháu đang tuổi ăn học bỗng trở thành trẻ mồ côi.

“Cũng may giữa lúc đau thương, nhiều người đã hỗ trợ, giúp đỡ. Các cháu còn được đi học, còn có cơ hội để tiếp tục tương lai. Nhưng khoản nợ kia thì bà cháu tôi tạm thời chưa có cách nào cả, mong ngân hàng xem xét tạo điều kiện cho bà cháu tôi thêm thời gian ”, cụ Trí nói.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận đơn của Lê Viết Hồng Anh. Tuy nhiên, việc giải quyết đề nghị khoanh, giãn nợ thuộc thẩm quyền hội sở nên chi nhánh sẽ báo cáo hội sở và thông tin lại với gia đình sau khi có hướng xử lý.

Theo vị này, sau khi xảy ra sự việc, ngân hàng đã đến viếng, chia sẻ cùng gia đình Về khoản vay, lãnh đạo chi nhánh cho biết khoản nợ đã phát sinh trong vài năm, và hiện khách hàng không có bảo hiểm khoản vay và việc xử lý phải chờ ý kiến từ hội sở.