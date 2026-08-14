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Đê Biển Đông làm mãi không xong, Thường trực BCĐ phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Cà Mau yêu cầu báo cáo

Tân Lộc

TPO - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân, thời gian hoàn thành dự án đê Biển Đông đang chậm tiến độ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân, và có giải pháp để sớm hoàn thành, tránh lãng phí.

Ban Nội chính Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh rà soát, báo cáo tiến độ một số dự án cấp bách chống biến đổi khí hậu do đơn vị này làm chủ đầu tư, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, tránh nguy cơ lãng phí.

Một trong những công trình được yêu cầu báo cáo tiến độ là Dự án xây dựng, nâng cấp đê Biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu Bạc Liêu - đoạn từ kênh Mương 1 đến kênh Huyện Kệ, đang chậm tiến độ kéo dài.

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Dự án đê biển chậm tiến độ, gây ra tình trạng mưa lầy, nắng bụi ảnh hưởng cuộc sống người dân. Ảnh chụp tháng 4/2026.

Ban Nội chính Cà Mau đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, rà soát và báo cáo cụ thể những phần việc đã hoàn thành, hạng mục đang thực hiện của Dự án xây dựng, nâng cấp đê Biển Đông. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, các khó khăn, vướng mắc phát sinh và thời gian dự kiến hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

Tháng 4/2026, Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về tình hình thực hiện dự án trên, đề xuất giải pháp thi công hoàn thành công trình. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn thi công chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Dự án xây dựng, nâng cấp đê Biển Đông có tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng, từng được kỳ vọng hoàn thành cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến tháng 6/2026, công trình vẫn còn dang dở, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân vùng ven biển, đặc biệt đoạn qua xã Đông Hải. Do công trình dở dang, nên mỗi khi mưa lại lầy lội, nắng gây bụi, ô nhiễm.

Tân Lộc
#đê Biển Đông #Cà Mau #dự án chống biến đổi khí hậu #tiến độ dự án #bão Biển Đông #xây dựng đê #phản hồi dự án

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