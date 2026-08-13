Cuộc sống khổ của ba bố con trong căn nhà 6m²

TPO - Trong hoàn cảnh con trai bị thiểu năng trí tuệ, con gái vừa thi đỗ đại học, bản thân mất sức lao động, gia đình ông Vũ Văn Tấn tại ngõ 35 Nguyễn Công Trứ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Nằm sâu trong ngõ 35 Nguyễn Công Trứ, căn nhà nhỏ của gia đình ông Vũ Văn Tấn (SN 1964) chỉ rộng khoảng 6m². Không gian vốn đã chật hẹp càng trở nên bí bách bởi quần áo, đồ đạc được xếp kín trong nhà.

Căn nhà gần như không có chỗ ngồi tiếp khách. Với ba bố con, nơi đây chủ yếu để ngủ. Những sinh hoạt khác như nấu ăn, sử dụng nhà vệ sinh... phải nhờ vào căn nhà của người chị gái ở bên cạnh.

Ông Vũ Văn Tấn chia sẻ với phóng viên.

Ông Tấn cho biết, vợ ông mất năm 2021 sau thời gian mắc bệnh ung thư. Từ đó, người đàn ông sinh năm 1964 một mình chăm sóc hai người con.

Con gái ông, Vũ Thu Phương (SN 2008), vừa thi đỗ vào đại học. Niềm vui con đỗ đại học chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt đã trở thành gánh nặng lớn đối với người cha vốn có thu nhập bấp bênh.

Trong khi đó, con trai ông là Vũ Mạnh Tú (SN 2012) bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, chậm nói, không thể giao tiếp rõ ràng và không đi học được.

Bản thân ông Tấn cũng có nhiều hạn chế về sức khỏe, khả năng lao động không cao. Công việc chính của ông là thu gom, dọn dẹp bàn ghế cho các đại lý xổ số, thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Khi có thời gian, ông lại đi khắp hàng cùng ngõ hẻm nhặt ve chai, phế liệu để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Oánh, tổ phó tổ dân phố 41 (phường Hai Bà Trưng), cho biết gia đình ông Vũ Văn Tấn là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình ông Tấn nhiều năm qua đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, tổ dân phố, công an phường...Thực tế sự ủng hộ này đã có tính chất động viên lớn với gia đình ông nhưng không đủ trang trải chi tiêu hàng ngày, nhất là khi phải lo cho con gái vào đại học.

“Có những đợt địa phương, tổ dân phố hoặc các đơn vị, cá nhân hỗ trợ quà, tiền cho các hộ khó khăn thì gia đình ông Tấn gần như luôn thuộc diện được ưu tiên. Đây là trường hợp rất khó khăn, cần được quan tâm thường xuyên”, ông Oánh nói.

Căn nhà rộng khoảng 6m2 nằm trong ngõ 35 Nguyễn Công Trứ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nơi sinh sống của ba bố con ông Vũ Văn Tấn.

Phía trước ba bố con ông Tấn vẫn còn nhiều khoản chi tiêu phải lo, đặc biệt là hành trình học đại học của người con gái. Với thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng từ những công việc không ổn định, cộng với khoản trợ cấp dành cho người con trai, việc trang trải cuộc sống thường ngày đã khó, việc lo thêm chi phí học tập cho con càng là gánh nặng lớn.

Sự hỗ trợ của chính quyền, tổ dân phố và các mạnh thường quân thời gian qua là nguồn động viên quan trọng giúp gia đình vượt qua những lúc khó khăn. Tuy nhiên, hoàn cảnh của ba bố con vẫn rất cần sự chung tay, chia sẻ lâu dài của cộng đồng.