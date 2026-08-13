Thông tin mới vụ quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên vừa khánh thành đã bị nứt

TPO - Đây là Dự án được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt năm 2022 với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, điều chỉnh vào tháng 1/2026 và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Lún trung bình khoảng 15cm, sâu nhất 20cm

Ngày 13/8, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin nguyên nhân hiện tượng lún, nứt cục bộ tại nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa.

Dự án được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt năm 2022 với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, điều chỉnh vào tháng 1/2026 và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình khởi công tháng 12/2022, đến nay hoàn thành khoảng 92% khối lượng hợp đồng.

Đơn vị thi công đang tích cực khắc phục tại nhiều điểm sụt lún.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, phần lõi quảng trường rộng hơn 23.000m², gồm 2 khu vực có kết cấu khác nhau. Trong đó, khoảng 11.726m² được đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên, với chiều cao từ 6-14m và khối lượng đất đắp khoảng 205.000m³.

Tại khu vực này xuất hiện lún, nứt cục bộ trên diện tích khoảng 700m², tương đương 3% mặt sân. Độ lún trung bình khoảng 15cm, vị trí thấp nhất 10cm và sâu nhất 20cm.

Hiện tượng lún tập trung tại dải rộng khoảng 5m, nằm sát vị trí tiếp giáp giữa kết cấu bê tông cốt thép của Trung tâm Hội chợ - Triển lãm và nền đất đắp. Một số tấm đá lát bị gãy, vỡ, đồng thời xuất hiện tình trạng đọng nước trên mặt sân.

Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa xuất hiện nứt cục bộ.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (Ban QLDA3) tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện tượng lún đã được dự báo trong thiết kế. Trong vòng 15 năm, độ lún của khối đất đắp được tính toán từ 18-69cm tùy vị trí; riêng 24 tháng đầu dự kiến lún từ 12-33cm.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và Ban QLDA3 nhận định nguyên nhân chủ yếu do quá trình lún cố kết của nền đất đắp dưới tác động của tải trọng, cùng sự khác biệt về điều kiện địa chất và tốc độ lún giữa các khu vực. Đặc biệt, khu vực chuyển tiếp giữa kết cấu bê tông cốt thép và nền đất đắp có độ ổn định khác nhau, dẫn đến lún không đồng đều và ảnh hưởng lớp hoàn thiện phía trên.

Theo dõi 2 năm, sửa chữa sau khi nền ổn định

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu tiếp tục quan trắc, theo dõi mức độ và phạm vi lún, đồng thời đối chiếu số liệu thực tế với thông số đã được tính toán trong hồ sơ thiết kế.

Một khu vực trên quảng trường chờ lún.

Trong 2 năm đầu, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi diễn biến lún. Sau khi nền đất cơ bản ổn định, nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa, thay thế và khắc phục toàn diện các hư hỏng mặt sân theo thiết kế được duyệt.

Tỉnh này cũng yêu cầu nghiên cứu bổ sung mương thu nước tại khu vực thảm cỏ, rà soát cao độ mặt sân, xử lý các điểm đọng nước và khôi phục những vị trí đá lát bị hư hỏng. Chi phí bù lún, sửa chữa các hư hỏng trong thời gian thi công và bảo hành công trình do nhà thầu thực hiện theo quy định và hợp đồng.

Hiện hạng mục Trung tâm Hội chợ - Triển lãm đã được nghiệm thu để đưa vào sử dụng có điều kiện. Các hạng mục còn lại, trong đó có sân nền quảng trường, tiếp tục hoàn thiện, dự kiến nghiệm thu toàn bộ vào tháng 11/2026.

Toàn cảnh Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa trước khi xuất hiện lún, nứt cục bộ.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu việc quan trắc, đối chiếu số liệu thực tế với hồ sơ thiết kế phải được thực hiện nghiêm túc, qua đó đánh giá chính xác diễn biến lún, xác định phạm vi cần khắc phục và làm rõ trách nhiệm của các bên, bảo đảm an toàn, hiệu quả đầu tư đối với công trình 400 tỷ đồng.