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Tây Ninh kiểm tra đường 20km phủ bụi sau phản ánh của báo chí

Nguyễn Tiến

TPO - Sau phản ánh trên báo chí về tình trạng đường ĐT837B xuống cấp, bụi đỏ mịt mù gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã có văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo thông tin báo chí đăng tải liên quan đến địa phương.

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Mỗi lượt ô tô chạy qua, bụi từ mặt đường bị cuốn lên mù mịt, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Nguyễn Tiến

Qua theo dõi thông tin báo chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận phản ánh về tình trạng tuyến ĐT837B qua xã Vĩnh Châu (trước đây thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) xuống cấp, mặt đường phủ bụi đỏ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trên cơ sở thông tin báo chí phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển nội dung đến Sở Xây dựng và UBND xã Vĩnh Châu để kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

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Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra phản ánh đường DT837B phủ bụi. Ảnh: Nguyễn Tiến

Kết quả kiểm tra, xử lý sẽ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Văn bản cũng được gửi đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Người phát ngôn UBND tỉnh Tây Ninh, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Văn phòng Sở để phối hợp theo dõi, xử lý thông tin báo chí theo quy định.

Trước đó, ngày 15/8 Báo Tiền Phong có bài phản ánh tuyến ĐT837B qua xã Vĩnh Châu dài khoảng 20km, nhiều đoạn mới được đổ đá nền nhưng chưa được thảm nhựa. Những ngày nắng, phương tiện lưu thông qua lại khiến bụi đỏ cuốn mù mịt, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đặc biệt là việc đi lại của học sinh.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #ĐT837B #báo chí #đường xuống cấp #bụi đỏ #xã Vĩnh Châu #kiểm tra

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