Tây Ninh kiểm tra đường 20km phủ bụi sau phản ánh của báo chí

Ngay sau khi báo chí phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã có văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo thông tin báo chí đăng tải liên quan đến địa phương.
Qua theo dõi thông tin báo chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận phản ánh về tình trạng tuyến ĐT837B qua xã Vĩnh Châu (trước đây thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) xuống cấp, mặt đường phủ bụi đỏ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.
Trên cơ sở thông tin báo chí phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển nội dung đến Sở Xây dựng và UBND xã Vĩnh Châu để kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Kết quả kiểm tra, xử lý sẽ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Văn bản cũng được gửi đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Người phát ngôn UBND tỉnh Tây Ninh, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Văn phòng Sở để phối hợp theo dõi, xử lý thông tin báo chí theo quy định.
Trước đó, ngày 15/8 Báo Tiền Phong có bài phản ánh tuyến ĐT837B qua xã Vĩnh Châu dài khoảng 20km, nhiều đoạn mới được đổ đá nền nhưng chưa được thảm nhựa. Những ngày nắng, phương tiện lưu thông qua lại khiến bụi đỏ cuốn mù mịt, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đặc biệt là việc đi lại của học sinh.